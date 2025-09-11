उत्तराखंड को केंद्र से मिली बड़ी राहत, केंद्र ने दिया 1200 करोड़ का आर्थिक पैकेज
पीएम मोदी ने अभी फौरी तौर पर उत्तराखंड के लिए तात्कालिक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 11, 2025 at 6:05 PM IST|
Updated : September 11, 2025 at 6:18 PM IST
देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड का दौरे किया. इस दौरान पीएम मोदी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उत्तराखंड में आपदा से हुये नुकसान की समीक्षा बैठक की. समीक्षा के बाद पीएम मोदी ने उत्तराखंड के बाढ़ और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की.
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है. प्रधानमंत्री ने हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत व्यापक सहायता की घोषणा की. प्रधानमंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की. पीएम मोदी ने कहा सड़कों, स्कूलों और ढांचागत पुनर्निर्माण के लिए पूर्ण सहयोग की बात कही. पीएम मोदी ने राज्य सरकार को आश्वस्त किया की आपदा की इस घड़ी में राज्य के साथ पूरा देश खड़ा है.
इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र स्वयंसेवकों से भी मुलाकात की और उनके प्रयासों की सराहना की. केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया.उत्तराखंड में बारिश और आपदा के कारण राज्य को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है. जिसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ने केंद्र से ₹5702 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग की थी.
उत्तराखंड में बड़ी आपदाएं आई हैं: बता दें कि इस साल उत्तराखंड के अनेक जिलों में आपदा आई है. सबसे पहले 5 अगस्त को उत्तरकाशी जिले के धराली में खीरगंगा गाड़ से आपदा आई थी. खीरगंगा में आई बाढ़ अपने साथ बड़े-बड़े बोल्डर, पेड़ और मलबा लाई थी. मलबे और बाढ़ ने धराली गांव और आसपास के इलाकों को तहस-नहस कर दिया था. मलबे के नीचे धराली बाजार के सभी होटल, दुकानें और घर दब गए थे. ये कहें कि धराली बाजार पूरी तरह नष्ट हो गया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. अभी भी बड़ी संख्या में लापता हुए लोगों का पता नहीं चला है.
पौड़ी में आपदा से बड़ा नुकसान हुआ: 6 अगस्त को पौड़ी गढ़वाल जिले में आपदा आई थी. पौड़ी तहसील के ग्राम सैंजी, पट्टी बाली कण्डारस्यूं और ग्राम रैदुल, पट्टी पैडुलस्यूं में भारी बारिश से भूस्खलन हुआ था. इस प्राकृतिक आपदा में कई आवासीय भवन नष्ट हो गए थे. कृषि भूमि को भी भारी नुकसान हुआ था. पौड़ी आपदा में भी कई लोग लापता हुए थे, जिनका अभी तक पता नहीं चल सका है.
थराली में भी आपदा ने जन जीवन अस्तव्यस्त किया: इसके बाद 23 अगस्त को चमोली जिले के थराली में प्राकृतिक आपदा आई थी. थराली के कोटड़ीप, राड़ीबगड़, अपर बजार, कुलसारी, चेपडो, सगवाड़ा समेत अन्य हिस्सों में अतिवृष्टि और लैंडस्लाइड से काफी नुकसान हुआ था. भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण एक युवती की मौत हो गई थी. एक व्यक्ति लापता हो गया था. कई दिन तक थराली में रेस्क्यू ऑपरेशन चला था. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद थराली पहुंचे थे.
आपदा में नुकसान का आंकड़ा
- लोक निर्माण विभाग और सार्वजनिक सड़कों को 1163.84 करोड़
- सिंचाई विभाग की परिसम्पत्तियों को लगभग 266.65 करोड़
- ऊर्जा विभाग को 123.17 करोड़
- स्वास्थ्य विभाग की परिसम्पत्तियों को 4.57 करोड़
- विद्यालयी शिक्षा विभाग की परिसम्पत्तियों को 68.28 करोड़
- उच्च शिक्षा विभाग की परिसम्पत्तियों को 9.04 करोड़
- मत्स्य विभाग को 2.55 करोड़.
- ग्राम्य विकास विभाग को 65.50 करोड़
- शहरी विकास को 04 करोड़
- पशुपालन विभाग को 23.06 करोड़.
- अन्य विभागीय परिसम्पत्तियों को 213.46 करोड़ का नुकसान