उत्तरकाशी (उत्तराखंड): उत्तराखंड के धराली आपदा को आज आठ दिन बीत चुके हैं. सेना, पुलिस, फायर और एसडीआरएफ के जवान हर्षिल-धराली आपदा स्थल पर सर्च अभियान में जुटी हैं. बीते दिन फंसे 1200 से ज्यादा लोगों को गंगोत्री धाम से रेस्क्यू कर उत्तरकाशी और देहरादून पहुंचाया गया. इन सभी लोगों में श्रद्धालु, धराली आपदा प्रभावित के अलावा स्थानीय लोग शामिल थे. जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र ने 68 लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें दो मृत व्यक्तियों का नाम भी हैं. धराली आपदा में नेपाल के 24 लापता लोगों के अलावा उत्तराखंड समेत अन्य प्रांतों के 42 लोग लापता बताए गए हैं. नेपाली नागरिकों समेत कुल 66 लोग लापता की लिस्ट जारी की गई है.
धराली में एक बार फिर खीर गंगा नदी का पानी बढ़ गया है. धराली में खीर गंगा को पार करने के लिए बनाई गई लकड़ी की छोटे पुलिया बह गई है. सेना खीर गंगा के मलबे के बीच गंगोत्री नेशनल हाईवे को वैकल्पिक रूप से खोलने का कार्य किया जा रहा है. इस दौरान लकड़ी के छोटी पुलिया बनाकर पानी के बहाव को पार किया जा रहा था, लेकिन खीर गंगा में पानी बढ़ने से ये पुलिया बह गई है.
प्रातः से ही रेस्क्यू टीमें खोज एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।— Uttarkashi Police Uttarakhand (@UttarkashiPol) August 12, 2025
हर्षिल, धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र में लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है।#dharalirescue #sdrfuttarakhandpolice #fireserviceuttarakhandpolice #Dharali #uttarkashi #UttarakhandPolice pic.twitter.com/pRpa2S2kgS
आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पाण्डेय ने आपदा क्षेत्र में राहत एवं बचाव अभियान का जायजा लिया. साथ ही आपदा में लापता लोगों की खोजबीन के प्रयासों के संबंध में जानकारी दी. इस दौरान विनय शंकर पाण्डेय ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर धराली गांव के आपदा प्रभावित को ₹5 लाख की अनुग्रह राशि का वितरण शुरू कर दिया गया है.
सीएम की घोषणा पर राहत एवं पुनर्वास का पैकेज तैयार किया जा रहा है. जिसके लिए सचिव राजस्व की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई गई है.रेस्क्यू अभियान चलाकर 1,278 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है. कहा कि एसडीआरएफ के आईजी भी मौके पर कैंप कर रहे हैं. देहरादून से 10 विशेषज्ञ भूवैज्ञानिकों की एक विशेष टीम भी भेजी गई है.
हर्षिल, धराली क्षेत्र में नदी का जलस्तर बढ़ने पर SDRF की टीम द्वारा ग्रामीणों को लगातार सतर्क किया जा रहा है।— Uttarkashi Police Uttarakhand (@UttarkashiPol) August 11, 2025
मौसम विभाग द्वारा जारी बारिश अलर्ट के दृष्टिगत सभी सावधानी बरतें, नदी-नालों के आस-पास जाने से बचें, सुरक्षित स्थान पर रहें। पुलिस सहायता हेतु 112 डायल करें।#staysafe pic.twitter.com/iarkGYOEzD
हर्षिल, धराली क्षेत्र में नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. जलस्तर बढ़ने पर एसडीआरएफ की टीम लोगों को लगातार सतर्क कर रही है. मौसम विभाग द्वारा जारी बारिश अलर्ट के बाद सावधानी बरती जा रही है. साथ ही लोगों को नदी-नालों के आसपास जाने से बचने की अपील की जा रही है. पुलिस सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 112 पर सहायता के लिए सूचना देने को कहा गया है.
हर्षिल, धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र में खोज एवं बचाव कार्य के साथ ही आपदा प्रभावितों को पुलिस व प्रशासन द्वारा खाद्यान सामग्री वितरित की जा रही है. गौरतलब है कि सीएम धामी ने उत्तरकाशी आपदा पीड़ितों के लिए एक महीने का वेतन देने की घोषणा की है. आईएएस एसोसिएशन ने भी आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है. पीएनबी के प्रतिनिधिमंडल ने 1 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधिमंडल ने 1-1 करोड़ धराली आपदा के पीड़ितों के लिए दिया है.
