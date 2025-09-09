नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद तख्तापलट, उत्तराखंड के बॉर्डर पर अलर्ट, सीएम धामी ने दिए ये निर्देश
नेपाल से लगते हैं उत्तराखंड के 3 जिले, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर रखी जा रही विशेष निगरानी, सोशल मीडिया पर रखी जा रही नजर
देहरादून: भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद तख्तापलट हो चुका है. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत उनके कई मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया है. फिलहाल, पड़ोसी देश नेपाल के राजनीतिक हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल से लगी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की. जिसमें उन्होंने कई अहम दिशा निर्देश दिए.
नेपाल से बॉर्डर साझा करता है उत्तराखंड: बता दें कि नेपाल, उत्तराखंड से सटा हुआ देश है. नेपाल के साथ उत्तराखंड लंबी सीमाएं साझा करता है. जिसमें पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर जिले शामिल हैं. जो नेपाल बॉर्डर से लगे हुए हैं. इन जिलों की बॉर्डर से दोनों मुल्कों के नागरिक आवाजाही करते हैं. यहां से व्यापार से लेकर रोजगार आदि के लिए दोनों देशों के लोग आते जाते हैं.
दोनों देशों के बीच रोटी-बेटी का रिश्ता: इतना ही नहीं दोनों देशों के बीच रोटी-बेटी का रिश्ता भी माना जाता है. क्योंकि, उत्तराखंड की बेटियां नेपाल में ब्याह करती हैं तो वहां की बेटियां भी यहां आकर शादी करती हैं. तमाम संस्कृति भी करीबन मिलते जुलते हैं. दोनों देशों के बीच बॉर्डर से आवाजाही होती है.
दोनों देशों की सीमाएं को नदियां विभाजित है. इन पुलों के जरिए ही यहां के लोग वहां जाते हैं और वहां के लोग यहां आते हैं. ये पुल खास मौकों पर बंद भी कर दिए जाते हैं. खासकर जब भारत या नेपाल में चुनाव हो तो बॉर्डर को निर्धारित समय के लिए बंद कर दिया जाता है. कोरोनाकाल में भी बॉर्डर सील कर दिया गया था.
इसके अलावा आपात स्थिति या तनाव के माहौल पैदा होने पर बॉर्डर बंद कर दिए जाते हैं. इसके अलावा एसएसबी की ओर से सघन चेकिंग की जाती है. नेपाल से बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए भारत का रुख करते हैं. उत्तराखंड में काफी संख्या में नेपाल से लोग आते हैं. वहीं, नेपाल में उपजे हिंसक और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है.
"नेपाल से लगती सीमा को ध्यान में रखते हुए पिथौरागढ़ पुलिस, एसएसबी जवानों के साथ मिलकर सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में काली नदी और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त कर रही है. साथ ही सघन तलाशी अभियान चला रही है."- उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय
सीएम धामी ने ली बैठक: इसी कड़ी में सीएम धामी ने राज्य से जुड़ी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर उच्चाधिकारियों, सीमा सुरक्षा बल और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की. जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीन सीमांत जिलों चंपावत, पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर के जिला प्रशासन, सशस्त्र सीमा बल (SSB) के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के लोग जुड़े.
बैठक में नेपाल से सटी उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर संपूर्ण स्थिति की समीक्षा की गई. सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नेपाल से लगी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाए जाएं. वहां किसी भी असामाजिक या उत्पाती तत्व की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाए.
सोशल मीडिया पर रखें नजर: उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बारीकी से निगरानी रखी जाए. ताकि, किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना या उकसाने वाले पोस्ट पर समय रहते कार्रवाई की जा सके. उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि वे केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और एसएसबी के साथ लगातार संपर्क एवं समन्वय बनाकर काम करें.
सीएम धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों, स्थानीय ग्राम समितियों, पुलिस बल और वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर सामूहिक भागीदारी से निगरानी व्यवस्था को सशक्त बनाया जाए. सीमाओं से लगे प्रवेश मार्गों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए. सीमा पार से होने वाले आवागमन पर विशेष सतर्कता बरती जाए.
"नेपाल के साथ हमारे सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध गहरे हैं. इसलिए जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए नेपाली नागरिकों से संयमित और सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने, सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही किसी भी अफवाह पर त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने, गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
गौर हो कि नेपाल में केपी शर्मा ओली ने साल 2024 में तीसरी बार सत्ता संभाली थी, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनते ही देश में राजनीतिक स्थिरता आने की उम्मीद जग गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर पाबंदी और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं (Gen Z) के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के चलते केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा.
नेपाल में 8 और 9 सितंबर 2025 को हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए. जिसमें पुलिस फायरिंग में कम से कम 19 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए. प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सरकारी भवनों से लेकर मंत्रियों के घरों पर पथराव और आगजनी की. इतना ही नहीं पूर्व पीएम और विदेश मंत्री को भीड़ ने पीटा. इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्राकर भी भीड़ की चपेट मे आ गई, उनकी जलकर मौत हो गई.
