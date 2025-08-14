ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड हादसे में मरा समझा, बिहार में कर दिया था अंतिम संस्कार, 3 लौट आए..5 कहां हैं? - UTTARAKHAND CLOUDBURST

उत्तराखंड हादसे में बेतिया के जिन 8 मजदूरों अंतिम संस्कार कर दिया उनमें से तीन लौट आए. उन्होंने हादसे का आंखों देखा हाल बताया-

ETV Bharat
उत्तराखंड हादसे में मरा समझा, जिंदा लौटे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2025 at 9:03 PM IST

4 Min Read

बेतिया : उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की भयावह घटना में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सिकटा प्रखंड का मंगलहिया गांव भी गमगीन हो गया था. हादसे में एक ही गांव के आठ मजदूर लापता हो गएथे. लेकिन तीन के सकुशल लौटने से गमगीन गांव को राहत का मरहम लगा है.

हादसे के पांच दिन बाद मिली राहत की खबर : मंगलहिया गांव के आठ मजदूर उत्तराखंड में मजदूरी का काम करते थे. पांच अगस्त को धराली में बादल फटने से कई लोगों की जान चली गई. गांव में खबर पहुंचते ही मातम पसर गया.

देखें वीडियो- (ETV Bharat)

पांच के लिए मातम, तीन के लिए जश्न : इन आठ मजदूरों में से पांच का अब तक कोई सुराग नहीं मिला. वो जिंदा हैं या नहीं इसकी भी जानकारी नहीं है. फिर भी परिजनों ने पुतला बनाकर हिंदू रीति-रिवाज से उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया. पांच दिन बाद खबर आई कि तीन मजदूर जिंदा हैं तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई.

सुरक्षित लौटे मुन्ना, राहुल और योगिंदर : सुरक्षित लौटने वालों में मुन्ना कुमार, राहुल कुमार और योगिंदर मुखिया हैं. इनका कहना है कि हादसे के बाद बिजली और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा नहीं थी, इसलिए वे घरवालों से संपर्क नहीं कर पाए.

उत्तराखंड हादसे से बचकर आए तीन युवक
उत्तराखंड हादसे से बचकर आए तीन युवक (ETV Bharat)

''जब बादल फटा तो हम लोग घर जानकारी नहीं दे पाए क्योंकि ना वहां पर लाइट थी और ना ही हमारा मोबाइल चार्ज था. जिस कारण हम लोग घर वालों से संपर्क नहीं कर पाए. हम लोग गंगोत्री में फंसे हुए थे. वहां फौजियों ने अपनी गाड़ी में बैठाकर नीचे लाए. वहां से हमें हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश पहुंचाया गया. फिर हम वहां से खुद से अपने घर वालों को जानकारी दिए और फिर हमारी घर वापसी हुई.''- मुन्ना, घर वापस आया युवक

सेना और सरकार का आभार : घर लौटे युवकों ने बताया कि उनका बचना चमत्कार से कम नहीं था. सेना और उत्तराखंड की सरकार ने उनका रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश पहुंचाया और भोजन-पानी की व्यवस्था की. जिंदा घर लौटने पर परिवारों ने उत्तराखंड की सरकार और सेना को धन्यवाद दिया.

ETV Bharat
गांव में गम और खुशी का माहौल (ETV Bharat)

पांच दिन तक नहीं जला चूल्हा : परिजनों का कहना है कि पांच दिनों तक घर में चूल्हा तक नहीं जला. सभी रो-रोकर बेहाल थे. अब बेटों के लौट आने पर वे खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. हालांकि गांव का माहौल अब भी गमगीन है. मृतक मजदूरों के परिजन शव मिलने की मांग कर रहे हैं. कुछ ने बिना शव के अंतिम संस्कार कर दिया.

''जिस दिन घटना घटी उस दिन हमारे बेटा से 11:00 बजे तक बात हुई. उसके बाद उससे बात नहीं हुई. उसके बाद घटना की जानकारी मिली तो हम लोग बहुत परेशान थे. 5 दिनों तक हम लोगों की बात नहीं हुई. हम लोगों के घर में खाना भी नहीं बना. जब हमारे बेटे से बात हो गई तो हम सभी खुश हो गए.''- आशा देवी, मुन्ना की मां

ETV Bharat
मजदूरों के लौटने से गांव में जगी उम्मीद (ETV Bharat)

मुखिया की सरकार से अपील : स्थानीय मुखिया उमेश पंडित ने कहा कि मृतकों के शव खोजकर परिजनों को सौंपे जाएं. परिवार बेहद गरीब हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए ताकि घर चल सके.

''हमारे पंचायत के आठ लोगों की मौत की सूचना मिली थी उसमें से तीन लोग अपने घर ससुरक्षित वापस चले आए हैं. हादसे में जो लोग मारे हैं उनका शव उत्तराखंड सरकार खोजे. शव मिलने पर उनके परिजनों को सौंप दिया जाए. उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार से गुहार है कि उनके परिजनों को उचित मुआवजा मिले. इनका घर चलाने वाला कोई नहीं है.''- उमेश पंडित, मुखिया

तीन जिंदा लौटे तो बंधी उम्मीद : जिन पांच लोगों ने अपने परिजनों को मरा समझकर अंतिम संस्कार कर दिया, अब वो तीन ग्रामीणों के लौट आने से उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं. उनको भी ये लगने लगा है कि कहीं न कहीं उनके परिजन भी सुरक्षित होंगे. लेकिन अनहोनी की आशंका से परिवार भीतर से सहमें हुए हैं. अब देखना है कि कब तक प्रशासन उन पांच लोगों तक पहुंच पाता है.

ये भी पढ़ें-

बेतिया : उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की भयावह घटना में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सिकटा प्रखंड का मंगलहिया गांव भी गमगीन हो गया था. हादसे में एक ही गांव के आठ मजदूर लापता हो गएथे. लेकिन तीन के सकुशल लौटने से गमगीन गांव को राहत का मरहम लगा है.

हादसे के पांच दिन बाद मिली राहत की खबर : मंगलहिया गांव के आठ मजदूर उत्तराखंड में मजदूरी का काम करते थे. पांच अगस्त को धराली में बादल फटने से कई लोगों की जान चली गई. गांव में खबर पहुंचते ही मातम पसर गया.

देखें वीडियो- (ETV Bharat)

पांच के लिए मातम, तीन के लिए जश्न : इन आठ मजदूरों में से पांच का अब तक कोई सुराग नहीं मिला. वो जिंदा हैं या नहीं इसकी भी जानकारी नहीं है. फिर भी परिजनों ने पुतला बनाकर हिंदू रीति-रिवाज से उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया. पांच दिन बाद खबर आई कि तीन मजदूर जिंदा हैं तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई.

सुरक्षित लौटे मुन्ना, राहुल और योगिंदर : सुरक्षित लौटने वालों में मुन्ना कुमार, राहुल कुमार और योगिंदर मुखिया हैं. इनका कहना है कि हादसे के बाद बिजली और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा नहीं थी, इसलिए वे घरवालों से संपर्क नहीं कर पाए.

उत्तराखंड हादसे से बचकर आए तीन युवक
उत्तराखंड हादसे से बचकर आए तीन युवक (ETV Bharat)

''जब बादल फटा तो हम लोग घर जानकारी नहीं दे पाए क्योंकि ना वहां पर लाइट थी और ना ही हमारा मोबाइल चार्ज था. जिस कारण हम लोग घर वालों से संपर्क नहीं कर पाए. हम लोग गंगोत्री में फंसे हुए थे. वहां फौजियों ने अपनी गाड़ी में बैठाकर नीचे लाए. वहां से हमें हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश पहुंचाया गया. फिर हम वहां से खुद से अपने घर वालों को जानकारी दिए और फिर हमारी घर वापसी हुई.''- मुन्ना, घर वापस आया युवक

सेना और सरकार का आभार : घर लौटे युवकों ने बताया कि उनका बचना चमत्कार से कम नहीं था. सेना और उत्तराखंड की सरकार ने उनका रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश पहुंचाया और भोजन-पानी की व्यवस्था की. जिंदा घर लौटने पर परिवारों ने उत्तराखंड की सरकार और सेना को धन्यवाद दिया.

ETV Bharat
गांव में गम और खुशी का माहौल (ETV Bharat)

पांच दिन तक नहीं जला चूल्हा : परिजनों का कहना है कि पांच दिनों तक घर में चूल्हा तक नहीं जला. सभी रो-रोकर बेहाल थे. अब बेटों के लौट आने पर वे खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. हालांकि गांव का माहौल अब भी गमगीन है. मृतक मजदूरों के परिजन शव मिलने की मांग कर रहे हैं. कुछ ने बिना शव के अंतिम संस्कार कर दिया.

''जिस दिन घटना घटी उस दिन हमारे बेटा से 11:00 बजे तक बात हुई. उसके बाद उससे बात नहीं हुई. उसके बाद घटना की जानकारी मिली तो हम लोग बहुत परेशान थे. 5 दिनों तक हम लोगों की बात नहीं हुई. हम लोगों के घर में खाना भी नहीं बना. जब हमारे बेटे से बात हो गई तो हम सभी खुश हो गए.''- आशा देवी, मुन्ना की मां

ETV Bharat
मजदूरों के लौटने से गांव में जगी उम्मीद (ETV Bharat)

मुखिया की सरकार से अपील : स्थानीय मुखिया उमेश पंडित ने कहा कि मृतकों के शव खोजकर परिजनों को सौंपे जाएं. परिवार बेहद गरीब हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए ताकि घर चल सके.

''हमारे पंचायत के आठ लोगों की मौत की सूचना मिली थी उसमें से तीन लोग अपने घर ससुरक्षित वापस चले आए हैं. हादसे में जो लोग मारे हैं उनका शव उत्तराखंड सरकार खोजे. शव मिलने पर उनके परिजनों को सौंप दिया जाए. उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार से गुहार है कि उनके परिजनों को उचित मुआवजा मिले. इनका घर चलाने वाला कोई नहीं है.''- उमेश पंडित, मुखिया

तीन जिंदा लौटे तो बंधी उम्मीद : जिन पांच लोगों ने अपने परिजनों को मरा समझकर अंतिम संस्कार कर दिया, अब वो तीन ग्रामीणों के लौट आने से उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं. उनको भी ये लगने लगा है कि कहीं न कहीं उनके परिजन भी सुरक्षित होंगे. लेकिन अनहोनी की आशंका से परिवार भीतर से सहमें हुए हैं. अब देखना है कि कब तक प्रशासन उन पांच लोगों तक पहुंच पाता है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

उत्तराखंड हादसा MANGLAHIA VILLAGEUTTARAKHAND CLOUDBURSTबेतिया में मजदूर जिंदा लौटेUTTARAKHAND CLOUDBURST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: यूं ही नहीं है आवारा कुत्तों का मामला गंभीर! इनसे प्यार करें या अपनी सुरक्षा, आंकड़ों और केस से समझिए

रवि घई कौन हैं? जिनकी पोती बनेगी सचिन की बहू, जानें उनकी कुल नेटवर्थ

LS चुनाव 2024 का रिजल्ट.. 2025 के बिहार चुनाव में SIR का ड्राफ्ट लिस्ट.. अंदर की कहानी समझिए- हंगामा है क्यों बरपा..?

एक पते पर 269 मतदाता, SIR में हिंदू-मुस्लिम-क्रिश्चियन को एक घर में दिखाया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.