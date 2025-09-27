ETV Bharat / bharat

मॉनसून की विदाई के बाद चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, 45 लाख श्रद्धालु कर चुके दर्शन, टूट सकता है 2024 रिकॉर्ड

15 सितंबर से दूसरे चरण की शुरुआत: दरअसल, धामों के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम की यात्रा शुरू हो जाती है और लगभग 21 जून तक यात्रा अपने पूरे चरम पर होती है. इसके बाद मॉनसून सीजन के दौरान चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सीमित हो जाती है. ऐसे में मॉनसून सीजन के बाद यानी 15 सितंबर से चारधाम के दूसरे चरण की यात्रा शुरु हो जाती है. ऐसे में चारधाम यात्रा 2025 के दूसरे चरण का आगाज हो चुका है. वर्तमान समय में यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. संभावना जताई जा रही है कि साल 2024 के साथ ही साल 2023 में आए श्रद्धालुओं को आंकड़े इस साल टूट सकते हैं. क्योंकि, उत्तराखंड चारधाम यात्रा में अभी भी एक से डेढ़ महीने से अधिक का समय बचा हुआ है. जिस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.

उत्तराखंड चारधाम यात्रा में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं. हर साल अप्रैल- मई महीने में चारधाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं और अगले 6 महीने तक धामों के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुले रहते हैं. लेकिन चारधाम की यात्रा मुख्य रूप से दो चरणों में संचालित होती है.

देहरादून: उत्तराखंड में मॉनसून की विदाई के बाद चारधाम यात्रा एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है. चारधाम के दूसरे चरण में यात्रा की विधिवत शुरुआत होने के बाद संभावना जताई जा रही है कि इस साल पिछले सालों की तुलना में अत्यधिक श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचेंगे. यानी पिछले सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए साल 2025 में चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या नया कीर्तिमान हासिल करेगा. उत्तराखंड चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 45 लाख के पार पहुंच चुकी है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस साल आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा, अगले 10 से 15 दिनों में साल 2024 में आए श्रद्धालुओं के आंकड़े को पार कर देगा.

बदरीनाथ धाम मंदिर के 13 लाख 93 हजार 317 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं (PHOTO-ETV Bharat)

किस धाम में कितने श्रद्धालुओं ने किए दर्शन: साल 2025 में 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम की यात्रा शुरू हो गई थी. इसके बाद 2 मई को बाबा केदारनाथ धाम और 4 मई को बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे. जिसके बाद से अभी तक चारों धामों के 42 लाख 61 हजार 733 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. इस साल सबसे अधिक केदारनाथ धाम के 15 लाख 73 हजार 796 श्रद्धालुओं के दर्शन किए हैं. इसके साथ ही बदरीनाथ धाम में 13 लाख 93 हजार 317 श्रद्धालु, गंगोत्री धाम में 6 लाख 95 हजार 113 श्रद्धालु और यमुनोत्री धाम में 5 लाख 99 हजार 507 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. वहीं, वर्तमान समय में चारधाम के साथ हेमकुंड साहिब में रोजाना 13 हजार से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं. जबकि कुछ दिन पहले यात्रियों की संख्या करीब 7 हजार थी.

गंगोत्री धाम मंदिर में 6 लाख 95 हजार 113 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. (PHOTO-ETV Bharat)

2024 में 48 लाख और 2023 में 56 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन: उत्तराखंड में मॉनसून की विदाई के बाद अब मौसम साफ हो गया है. इसके साथ ही चारों धाम के सड़क मार्ग भी व्यवस्थित हो गए हैं. जिसके चलते संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा होगा. साल 2024 में चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान करीब 48 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे. जबकि साल 2023 में करीब 56 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन किए थे. इस साल चारधाम के कपाट बंद होने में लगभग एक से डेढ़ महीने का वक्त बचा हुआ है. हालांकि, 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य खराब होने की वजह से 158 श्रद्धालुओं की मौत, जबकि अन्य कारणों से 16 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है.

यमुनोत्री धाम मंदिर में 5 लाख 99 हजार 507 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. (PHOTO-ETV Bharat)

ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत करते हुए पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि वर्तमान समय में उत्तराखंड का मौसम साफ हो गया है. चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ने लगी है. चारधाम यात्रा मार्ग भी दुरुस्त है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस साल चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा पिछले साल की तुलना में अधिक होगा. कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा संबंधित व्यवस्थाओं को और बेहतर और दुरुस्त किए जाने को लेकर पहले ही बैठकों में निर्देश दे चुके हैं. जिसके तहत अधिकारियों को भी निर्देश दिया जा चुका है. ताकि यात्रा पर आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो.

हेमकुंड साहिब में 2 लाख 63 हजार 873 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. (PHOTO-ETV Bharat)

