चारधाम यात्रा: हेली सर्विस शुरू होने में लग सकता है समय, मौसम के साथ DGCA नॉर्म्स ने रोकी उड़ान - UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA

उत्तराखंड चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होने में अभी समय लग सकता है. सर्विस 2 सितंबर से शुरू होने वाली थी.

UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA
हेली सर्विस शुरू होने में लग सकता है समय (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 29, 2025 at 10:59 AM IST

7 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर हमेशा से ही श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह रहा है. इस साल भी मानसून से पहले चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने कई रिकॉर्ड ब्रेक किए. अब तक लगभग 38 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आकर बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं. अभी तक भक्तों की सबसे अधिक संख्या केदारनाथ धाम पहुंची है, जहां 14.71 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं. हालांकि, मानसून की वजह से कहीं बंद तो कहीं यात्रा रुक-रुक कर चल रही है. लेकिन मानसून के जाते ही सितंबर माह से यात्रा के गति पकड़ने की उम्मीद है.

बारिश ने रोके कदम: उत्तराखंड में आपदा के लिहाज से बीते 2 महीने बेहद मुश्किल भरे गुजरे हैं. इस आपदाओं से न केवल उत्तराखंड के गांव और शहर को नुकसान पहुंचा है, बल्कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के कदमों को भी रोका है. इस साल मानसून के दौरान बीती 17 जून से ही बारिश ने प्रदेश में अपना भयानक कहर बरपाना शुरू कर दिया था. इसका सबसे ज्यादा असर चारधाम यात्रा मार्गों पर देखा जा रहा था. बारिश के कारण चारधाम यात्रा मार्ग पर भूस्खलन और सड़कों का टूटकर बह जाने जैसी कई घटनाएं भी रिकॉर्ड की गई. इन हालातों के देखते हुए सरकार ने कई बार चारधाम यात्रा को रोकने का फैसला भी लिया. अब हालात ये हैं कि यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा मार्ग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त है, जिससे यात्रा बंद है.

UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA
हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए श्रद्धालु की कॉल्स आनी शुरू हो गई है. (PHOTO- ETV Bharat)

आपदाओं का असर पैदल यात्रा पर: उत्तराखंड में इस साल प्राकृतिक आपदा की भयावह तस्वीरें, धराली और थराली से सामने आईं. लिहाजा, साफ है इस भीषण आपदा का असर भी यात्रा पर जरूर पड़ा होगा. लेकिन अब सितंबर महीने से यात्रा में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा. अमूमन सितंबर महीने से कम बारिश रिकॉर्ड की जाती है. साथ ही मौसम भी यात्रा के अनुकूल हो जाता है. चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं ने जिस तरह से पहाड़ों पर आने वाली आपदाओं को देखा है, ऐसे में अधिकतर श्रद्धालु केदारनाथ और बदरीनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर की क्वेरी कर रहे हैं. बीते 17 जून से उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सेवा पूरी तरह से बंद है. हालांकि, इस यात्रा को 2 सितंबर से शुरू होना था, लेकिन फिलहाल इसकी तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है.

UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA
सबसे ज्यादा हेली केदारनाथ यात्रा के लिए उड़ान भरते हैं. (PHOTO- ETV Bharat)

आ रही है बुकिंग के लिए कॉल: चारधाम यात्रा में हेली टिकट की बुकिंग करने वाले टूर एंड ट्रैवल संचालक सुधीर, देहरादून के घंटाघर पर सालों से इस काम को कर रहे हैं. उनका कहना है कि यात्रा में इस बार जिस तरह से मानसून के दौरान प्राकृतिक हादसे हुए हैं, उसके बाद कई श्रद्धालु जो अपनी गाड़ी से चारधाम यात्रा करने आने वाले थे, अब वे हेलीकॉप्टर से केदारनाथ और बदीनाथ की यात्रा करना चाहते हैं. इनकी संख्या लाखों में भी हो सकती है. इसका अंदाजा रोजाना आ रही लोगों के कॉल से लगाया जा सकता है. ऐसे में इस बार यात्रा के दूसरे पड़ाव में हेलीकॉप्टर से जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो सकती है.

UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA
चारधाम यात्रा हेलीकॉप्टर क्रैश घटना के बाद डीजीसीए ने कुछ एविएशन कंपनियों पर पांबदी भी लगाई. (PHOTO- ETV Bharat)

अभी चूंकि, उत्तराखंड सरकार के द्वारा हेलीकॉप्टर सर्विस को शुरू नहीं किया गया है, ऐसे में ऑनलाइन टिकट भी बुक नहीं हो रहे हैं. उनका कहना है कि हालांकि कुछ सर्विस जो जौलीग्रांट एयरपोर्ट से उड़ान भरती हैं, उनकी तारीखों का ऐलान जरूर हुआ है. परंतु शटल सेवा को अभी शुरू नहीं किया गया है और ना ही उनकी तारीख तय हुई हैं. हां, इतना जरूर है कि 2 सितंबर से यह सेवा शुरू होनी थी.

UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA
कुछ हेलीकॉप्टर हादसों में श्रद्धालुओं की जान भी गई. (PHOTO- ETV Bharat)

नोम्स पूरा होने वाले हैं: उत्तराखंड उड्डयन विभाग के सचिव आशीष चौहान के मुताबिक, अभी विभाग डीजीसीए (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) के कुछ नॉर्म्स को पूरा कर रहा है, जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. जैसे ही उन्हें पूरा कर लिया जाता है, वैसे ही हमें डीजीसीए से परमिशन मिल जाएगी और हेली सर्विस को शुरू कर दिया जाएगा.

UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA
हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा. (PHOTO- ETV Bharat)

इन तारीखों से उड़ान भर सकते हैं हेली: उत्तराखंड चारधाम हेली सर्विस के नोडल अधिकारी राहुल चौबे के मुताबिक 2 सितंबर से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तारीख में बदलाव किया गया है. संभावना यही है कि 12 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में सब कुछ बेहतर तरीके से हो जाता है तो इसको शुरू कर दिया जाएगा. फिलहाल यह कह पाना मुश्किल है कि किस तारीख से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी. उनके मुताबिक, मौसम के खुलने और डीजीसीए मानकों को पूरा करते ही हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी. इसको लेकर लगातार तैयारी चल रही है. बहुत जल्द श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ-बदरीनाथ के दर्शन कर पाएंगे.

UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA
इस साल चारधाम हेली सेवा के दौरान कई हादसे भी रिकॉर्ड किए गए. (PHOTO- ETV Bharat)

एक सर्विस ने खोली ऑनलाइन बुकिंग, लेकिन किराया लाखों में: उत्तराखंड के दो धर्मों के लिए एक प्राइवेट एविएशन कंपनी को उड़ान भरने के लिए परमिशन दे दी गई है. जौलीग्रांट के पास से उड़ने वाला एमआई 17 हेलीकॉप्टर की सेवा 15 सितंबर से शुरू की जा रही है. बारिश की वजह से इस सेवा को भी रोक दिया गया था, हालांकि शटल सेवा से अलग इस हवाई सेवा का किराया बेहद अलग है. दो धर्मों के लिए एक श्रद्धालु का किराया 1 लाख 25 हजार रुपए रखा गया है. अगर श्रद्धालु एक रात्रि विश्राम करते हैं तो यह बढ़कर एक लाख 35 हजार रुपए हो जाएगा. इसकी टिकट भी ऑनलाइन बुक किया जा सकता है. हालांकि, इसकी उड़ान तभी भरी जाएगी, जब एमआई 17 में श्रद्धालुओं की संख्या पूरी हो जाएगी.

UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA
लैंडस्लाइड के कारण अभी भी बदरीनाथ एनएच बार-बार बंद हो रहा है. (PHOTO- ETV Bharat)

इस सीजन हुए कई हादसे: साल 2025 में उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर कई बार विवादों में रहे हैं. ऐसे में एविएशन विभाग किसी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहता है. एक आंकड़े के मुताबिक, 15 जून 2025 तक अलग-अलग हेलीकॉप्टर हादसे में 13 लोगों की जान जा चुकी है और कई हेलीकॉप्टर एजेंसियों को सस्पेंड भी किया गया है. गंगोत्री-यमुनोत्री मार्ग के साथ-साथ केदारनाथ और बदरीनाथ में इस यात्रा सीजन के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे की घटना हुई है.

UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA
धराली आपदा के बाद अभी भी गंगोत्री यात्रा मार्ग बंद है. (PHOTO- ETV Bharat)

कितने हेली भर रहे थे उड़ान: चारधाम यात्रा के दौरान तीन जगह से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चलती है. गुप्तकाशी से दो हेलीकॉप्टर, फाटा से तीन हेलीकॉप्टर और केदारनाथ के ही सिरसी से तीन हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे थे. 1 दिन में लगभग 215 उड़ानें भरी जा रही थी, अगर मौसम साफ होता तो यह संख्या और भी अधिक हो जाती थी. पायलट को मिलाकर एक हेलीकॉप्टर में लगभग 6 लोग बैठ रहे थे. गौरीकुंड में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें सात लोग सवार थे. जिसमें एक दो साल का बच्चा भी शामिल था. इस घटना के बाद डीजीसीए ने न केवल उड़ानों की संख्या पर अंकुश लगाया, बल्कि एक समय में चार से अधिक श्रद्धालु ना उड़ान भरे, सभी एविएशन कंपनी को ऐसे दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं.

उत्तराखंड चारधाम यात्राचारधाम यात्रा हेलीकॉप्टर सर्विसCHARDHAM YATRA HELICOPTER SERVICEबदरीनाथ केदारनाथ हेली सर्विसUTTARAKHAND CHARDHAM YATRA

