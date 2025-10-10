ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में कब कब हुई सीबीआई की एंट्री, जानिये क्या हैं इसकी जांच के मायने

एनडी तिवारी ने दी थी सीबीआई की संस्तुति: साल 2002 में उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल भर्ती नियुक्ति में गड़बड़ियों को लेकर कई शिकायत सामने आई. जिसके बाद सरकार ने खुद ही इसका संज्ञान लेते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया था. अधिवक्ता विकेश नेगी बताते हैं उस समय तत्कालीन डीजीपी प्रेम दत्त रतूड़ी तक सीबीआई जांच की चपेट में आ गए थे. उन्होंने बताया आज भी तमाम अभियुक्त सीबीआई कोर्ट में हाजिरी लगाते नजर आ जाते हैं. विकेश नेगी ने बताया एनडी तिवारी ने कुर्सी संभालते ही भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी थी.

राज्य बनते ही सीबीआई की एंट्री: उत्तराखंड में पेपर लीक मामले पर युवाओं की भावना का मान रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति की, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब नौकरियों से जुड़े विषय में हुई गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच हो रही है. जब राज्य नया-नया बना ही था तब भी प्रदेश में नौकरियों में गड़बड़ी को लेकर शिकायतें सामने आने लगी थी. तब फर्क सिर्फ इतना था कि उस समय सीबीआई जांच के लिए सरकार ने 8 दिन तक आंदोलन का इंतजार नहीं किया था.

देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर से सीबीआई की एंट्री होगी. इस बार सीबीआई पेपर लीक मामले की जांच करेगी. जिसके लिए धामी सरकार ने मंजूरी दे दी है. अभी जांच को लेकर गेंद केंद्र के पाले में है. उत्तराखंड में राज्य गठन से लेकर अब तक कब-कब सीबीआई की एंट्री हुई? प्रदेश में भर्तियों की गड़बड़ियों का क्या इतिहास रहा है? सीबीआई जांच के क्या मायने हैं? आइये आपको विस्तार से बताते हैं.

पेपर लीक पर सरकार की सीबीआई संस्तुति के मायने: अब साल 2025 में एक बार फिर भर्तियों के मामले में सीबीआई जांच होने जा रही है. इस बार मामला पेपर लीक से जुड़ा है. इसके क्या कुछ तकनीकी पहलू हैं? इस पर भी विकेश नेगी ने खुलकर बताया. विकेश नेगी ने बताया सरकार ने सीबीआई जांच के लिए मंजूरी तो दे दी है लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सीबीआई जांच किस चीज की करवाई जाती है. क्या केवल ताजा प्रकरण में प्रश्न पत्र के तीन पन्ने बाहर आने की सीबीआई जांच होती है या फिर उसमें पिछले मामलों को भी शामिल किया जाएगा? यह बेहद महत्वपूर्ण बात है. इसी पर सब कुछ निर्भर करता है.

सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़कों पर युवा (ETV Bharat)

पेपर लीक और पहले से हाईकोर्ट में लंबित मामले: उत्तराखंड में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर पिछले कुछ सालों से लगातार जांच चल रही है. साल 2021 में उठे पेपर लीक के मामले में सरकार ने एसआईटी जांच की. एसआईटी जांच के बाद कई नकल माफिया सलाखों के पीछे गये. इसके बाद धामी सरकार एक सख्त नकल कानून भी लाई. उस समय हुई जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई.

एडवोकेट विकास नेगी ने भी परीक्षा में धांधलियों को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की. जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई. कोर्ट ने अभी इस याचिका पर फैसला नहीं लिया है. वहीं अब एक और जांच के रूप में सीबीआई जांच के लिए धामी सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है. अब सवाल यह है कि हाल ही में जो ताजा मामला आया है उसमें प्रश्न पत्र से तीन पन्नें परीक्षा केंद्र से बाहर आए थे, क्या सीबीआई जांच का दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा? या फिर बीते चार-पांच सालों में गड़बड़ियों को लेकर भी जांच होगी. इसके अलावा पूर्व भी नौकरियों में गड़बड़ी को लेकर कई बार बड़े मामले सामने आए हैं. एक मामले में तो उत्तराखंड विधानसभा से सैकड़ों कर्मचारियों की सेवा भी खत्म की गई. क्या ये सभी मामले सीबीआई जांच के दायरे में आएंगे?

पेपरलीक मामले की सीबीआई करेगी जांज (ETV Bharat)

अब तक उत्तराखंड में कब-कब धमकी सीबीआई: उत्तराखंड में अब तक हुई तमाम सीबीआई जांचों की अगर बात की जाए तो सीबीआई जांच का पहला मामला 2002 में सामने आया. तब पुलिस भर्ती नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच हुई. इसके बाद रणवीर एनकाउंटर में सीबीआई जांच हुई. जिसमें अब तक दोषियों को सजा मिल रही है. इसके अलावा वन विभाग में हरक सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है. उत्तराखंड में साल 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में भी सीबीआई एक्टिव है. उद्यान विभाग में हुए घोटाले पर भी सीबीआई जांच चल रही है. वहीं, अभी हाल ही में LUCC फ्रॉड मामले में कोर्ट के जरिए जांच सीबीआई तक पहुंची है. अब पेपर लीक मामले को लेकर सरकार ने सीबीआई जांच की मंजूरी दी है.

स्टिंग ऑपरेशन मामले में भी एक्टिव सीबीआई (ETV Bharat)

कब और क्यों होती है सीबीआई जांच?: सीबीआई जांच करने का तरीका या फिर सीबीआई को जांच कैसे मिलती है? इसका जवाब भी एडवोकेट विकेश नेगी ने दिया. एडवोकेट विकेश नेगी ने बताया सीबीआई जांच तीन तरीके से संभव है. इसमें पहला तरीका कोर्ट है. कोर्ट मामले की संवेदनशीलता को देखते हुये इसे सीबीआई को सौंप सकता है. दूसरा तरीका राज्य सरकार के जरिये हैं. इसके अलावा एक और मामले में सीबीआई दखल देती है. अगर किसी प्रदेश में किसी केंद्रीय एजेंसी की कोई जांच होनी है या फिर केंद्र सरकार का पैसा किसी निर्माण या फिर योजना में लगा है तो उस मामले में भी सीबीआई डायरेक्ट हस्तक्षेप कर सकती है.

