बारिश से कमजोर हो रहा उत्तराखंड का ग्रीन 'गोल्ड', साइंटिस्ट ने दी गंभीर चेतावनी, जानिये इसका असर

अत्यधिक बारिश बुग्यालों को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है. बारिश का बदलता पैटर्न बुग्यालों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है

RAIN BUGYAL EFFECT
बारिश से कमजोर हो रहा उत्तराखंड का ग्रीन 'गोल्ड'
किरनकांत शर्मा की रिपोर्ट

Published : September 18, 2025 at 1:21 PM IST

किरनकांत शर्मा की रिपोर्ट

देहरादून: उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतीय इलाकों की खूबसूरती और प्राकृतिक धरोहर माने जाने वाले बुग्याल अब खतरे में हैं. बदलते मौसम पैटर्न और अत्यधिक बारिश ने बुग्यालों पर असर डालना शुरू कर दिया है. वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में बुग्याल केवल तस्वीरों और कहानियों तक ही सिमटकर रह जाएंगे.

हाल ही में उत्तरकाशी जिले के धराली इलाके में एक बड़ा हादसा सामने आया. यहां गांव के ऊपर फैले बुग्यालों में लगातार बारिश और ग्लेशियर का पानी भरता रहा. नतीजा यह हुआ कि अचानक थोड़ी सी बारिश होते ही बुग्याल का हिस्सा टूटकर भारी मलबे के साथ नीचे आ गया. जिसने तबाही मचा दी. यह घटना केवल एक चेतावनी नहीं है बल्कि भविष्य का संकेत है कि अगर हालात नहीं बदले तो बुग्यालों की स्थिति और भयावह हो सकती है.

बारिश से कमजोर हो रहा उत्तराखंड का ग्रीन 'गोल्ड' (ETV BHARAT)
बारिश का बदल रहा पैटर्न: वाडिया इंस्टीट्यूट के पूर्व वैज्ञानिक डीपी डोभाल ने अपनी रिसर्च में साफ कहा है कि अत्यधिक बारिश बुग्यालों को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है. उनके अनुसार पहले जहां इस इलाके में बारिश हल्की बौछारों के रूप में होती थी वहीं अब यह लगातार और मोटी धार में बरस रही है.
Rain Bugyal Effect
क्या होते हैं बुग्याल (ETV BHARAT)

पहाड़ की पानी सोखने की एक कैपेसिटी होती है. जब लगातार और भारी बारिश होती है तो यह कैपेसिटी टूट जाती है. बुग्यालों में हो रहे बड़े-बड़े सुराख इसका नतीजा हैं. जिनमें पानी भरता . धीरे धीरे यह बुग्याल टूटने लगते हैं पहले हिमालयी इलाके में 4000 फीट तक ही रेन फॉल होता था. अब यह 5000 फीट तक पहुंच गया है. इसका सीधा असर बुग्यालों पर पड़ा है. यह प्रक्रिया एक दिन या सालभर की नहीं है बल्कि लंबे समय से चल रही है. इसका असर अब दिखने लगा है.

डीपी डोभाल, पूर्व वैज्ञानिक,वाडिया इंस्टीट्यूट


बुग्याल क्या हैं? बुग्याल उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास के विशाल मैदान होते हैं. यह समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं. बुग्यालों को स्थानीय लोग गर्मियों में अपने मवेशियों के चरागाह के रूप में भी उपयोग करते हैं. यह केवल पशुपालन का आधार नहीं हैं. इनमें पाई जाने वाली औषधीय जड़ी बूटियां दुर्लभ फूल और प्राकृतिक वनस्पतियां भी इन्हें खास बनाती हैं. यही कारण है कि बुग्यालों को उत्तराखंड का ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है.

Rain Bugyal Effect
क्या है ट्री लाइन (ETV BHARAT)

उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल

  1. बेदनी बुग्याल चमोली जिले में है. यह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और नंदा देवी राजजात यात्रा के कारण प्रसिद्ध है.
  2. औली बुग्याल चमोली एशिया के सबसे बड़े बुग्यालों में गिना जाता है.
  3. दयानाधुरा और पंगारचुली बुग्याल ट्रेकिंग प्रेमियों के बीच खास आकर्षण
  4. रूपकुंड क्षेत्र के बुग्याल रहस्यमयी झील रूपकुंड के आसपास फैले हरे भरे मैदान
  5. माल्टा और गोरसों बुग्याल औली और जोशीमठ क्षेत्र के पास स्थित
  6. कुंडली बुग्याल और मांझी बुग्याल टिहरी और उत्तरकाशी क्षेत्र में ये बुग्याल न केवल पर्यटन और साहसिक गतिविधियों का केंद्र हैं.

पर्यावरण और जीवन के लिए खतरा: वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर बुग्याल लगातार खत्म होते रहे तो इसका असर केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहेगा. इन मैदानों में मिलने वाली दुर्लभ औषधीय घास और जड़ी-बूटियां नष्ट हो जाएंगी. जिससे आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर भी असर पड़ेगा. इसके अलावा बुग्याल प्राकृतिक रूप से पानी का संतुलन बनाए रखते हैं. इनके कमजोर होने का असर सीधा जल स्रोतों और ग्लेशियरों पर पड़ेगा.

Rain Bugyal Effect
बुग्याल क्यों हैं जरुरी (ETV BHARAT)

क्लाइमेट चेंज और मानवीय दखल जिम्मेदार:
डीपी डोभाल मानते है कि जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज और पहाड़ों पर लगातार बढ़ते विकास कार्य इस समस्या को और गंभीर बना रहे हैं. सड़कों का विस्तार, होटल और अन्य निर्माण कार्य बुग्यालों की कोमल जमीन पर दबाव डाल रहे हैं. जब इसके ऊपर बदलते मौसम की मार पड़ती है तो नतीजा धराली जैसी तबाही के रूप में सामने आता है.

Rain Bugyal Effect
बुग्यालों की ट्रीटमेंट (ETV BHARAT)

उत्तराखंड के बुग्याल केवल प्राकृतिक धरोहर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवनरेखा हैं. वैज्ञानिकों की चेतावनी साफ है अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो बुग्याल खत्म हो जाएंगे. साथ ही पहाड़ों की पारिस्थितिकी भी असंतुलित हो जाएगी.

