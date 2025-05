ETV Bharat / bharat

3 साल का लंबा इंतजार, 97 गवाह, 47 की पेशी, मजबूत पैरवी से मिली दोषियों को सजा - ANKITA BHANDARI MURDER CASE

अंकिता भंडारी हत्याकांड केस ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 30, 2025 at 1:45 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 2:56 PM IST 4 Min Read

देहरादून, किरनकांत शर्मा: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार 3 साल बाद परिवार को इंसाफ मिल गया है. तीनों आरोपियों को कोटद्वार एडीजे कोर्ट ने दोषी मानते हुए अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 19 साल की अंकिता भंडारी को साल 2022 सितंबर महीने में यमकेश्वर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में मौत के घाट उतार कर उसकी लाश को नदी में फेंक दिया गया था. इसके बाद पूरे उत्तराखंड में इस मामले को लेकर भारी विरोध हुआ. सरकार ने भी इस प्रकरण पर तेजी दिखाते हुए कार्यवाही की. अब तीन साल बाद इस मामले में फैसला आया है. 30 जनवरी को पहली सुनवाई, 30 मई को आया फैसला: यह मामला साल 2022 में 18 सितंबर महीने का है, जब पौड़ी की रहने वाली अंकिता भंडारी रिजॉर्ट के रिसेप्शन पर काम करती थी. यहीं पर किसी बात को लेकर रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के बीच विवाद हो गया. अंकिता भंडारी हत्याकांड (ETV BHARAT) यह विवाद इतना बढ़ गया के इन तीनों ने मिलकर अंकिता की हत्या की. जिसके बाद उसकी बॉडी को चीला नहर में फेंक दिया. बाद में अंकिता का शव इसी नहर से मिला. इस पूरे मामले को लेकर पूरे उत्तराखंड में खूब हल्ला हुआ. राज्य में बढ़ते विवाद को देखते हुए 24 घंटे के अंदर सरकार ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. इतना ही नहीं इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन भी सरकार ने तत्काल किया.

Last Updated : May 30, 2025 at 2:56 PM IST