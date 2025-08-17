पणजी: गोवा के BITS पिलानी कैंपस का एक 20 वर्षीय छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया है. पुलिस ने रविवार को इसकी जानकारी दी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि छात्र कुशाग्र जैन शनिवार सुबह करीब 11 बजे दक्षिण गोवा जिले के वास्को स्थित हॉस्टल के कमरे में अपने बिस्तर पर करवट लेकर सोता हुआ पाया गया.

उन्होंने कहा, "हमने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और उसके बाद ही मौत का सही कारण पता चलेगा." उन्होंने आगे बताया कि फिलगाल वर्ना पुलिस स्टेशन में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है.

इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की कर रहा था पढ़ाई

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जैन वास्को स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BITS)-पिलानी परिसर में इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के थर्ड ईयर का छात्र था. जिन छात्रों के बयान दर्ज किए गए, उनके हवाले से पुलिस अधिकारी ने बताया कि छात्र पिछली रात कैंपस में टेबल टेनिस खेल रहा था और फिर अपने कमरे में लौट आया.

'कमरा अंदर से बंद था'

अधिकारी ने बताया कि कमरा अंदर से बंद था और शनिवार सुबह जब उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो अधिकारियों को सूचित किया गया, जिन्होंने दरवाजा तोड़ा और उसे मृत पाया. बिट्स पिलानी ने यहां जारी एक मीडिया बयान में कहा कि उन्हें अपने एक छात्र की मृत्यु का गहरा दुख है.

मेडिकल टीम ने मौत की पुष्टि की

बयान में कहा गया है, "इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के थर्ड ईयर के छात्र कुशाग्र जैन (उत्तर प्रदेश के मूल निवासी) सुबह लगभग 11 बजे जब उनका कमरा खोला गया तो उन्हें उनके बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पाया गया. मेडिकल टीम ने पुष्टि की कि उनकी नींद में ही मृत्यु हो गई."

संस्थान ने कहा कि पुलिस को सूचित कर दिया गया है और उन्होंने मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है और हम पूरा सहयोग कर रहे हैं." बयान में कहा गया, "एक युवा जीवन की क्षति एक अपूरणीय त्रासदी है और पूरा परिसर समुदाय गहरे सदमे और शोक में है. हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं कुशाग्र के परिवार, उनके दोस्तों और हमारे समुदाय के उन सभी सदस्यों के साथ हैं जो इस आकस्मिक क्षति से प्रभावित हैं."

