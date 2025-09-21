ETV Bharat / bharat

अमेरिका पाकिस्तानी रक्षा और खुफिया एजेंसियों के बजट पर निगरानी चाहता है, पारदर्शिता लाने को कहा

वाशिंगटन: अमेरिका ने पाकिस्तान से अपने रक्षा और खुफिया बजट को संसदीय या नागरिक निगरानी में रखने का आग्रह किया है. इसे वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है.

यह सिफारिश शुक्रवार को जारी अमेरिकी विदेश विभाग की 2025 की राजकोषीय पारदर्शिता रिपोर्ट में शामिल की गई है. यह वार्षिक मूल्यांकन विभिन्न सरकारों के बजट संबंधी खुलेपन की समीक्षा करता है. ये इस बात पर केंद्रित है कि राज्य सार्वजनिक धन की पारदर्शिता, लेखा-परीक्षण और प्रबंधन कैसे करते हैं.

रिपोर्ट के पाकिस्तान वाले हिस्से में कहा गया, 'सैन्य और खुफिया एजेंसियों के बजट पर्याप्त संसदीय या असैनिक सार्वजनिक निगरानी के अधीन नहीं थे.' इसमें आगे कहा गया है कि वित्तीय पारदर्शिता में सुधार के लिए पाकिस्तान जो कदम उठा सकता है, उनमें सैन्य और खुफिया एजेंसियों के बजट को संसदीय या असैनिक सार्वजनिक निगरानी के अधीन करना शामिल है.'

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार विदेश विभाग ने पाकिस्तान से अपने कार्यकारी बजट प्रस्ताव को समय पर प्रकाशित करने का भी आग्रह किया. आकलन में कहा गया है, सरकार ने अपने कार्यकारी बजट प्रस्ताव को उचित समय सीमा के भीतर प्रकाशित नहीं किया.' इसमें आगे कहा गया है कि इसे पहले जारी करने से इस पर विस्तृत बहस और जाँच-पड़ताल का अवसर मिलेगा.

ऋण पारदर्शिता संबंधी रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने ऋण दायित्वों पर केवल सीमित जानकारी ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई है. इसमें प्रमुख सरकारी उद्यमों का ऋण भी शामिल है. इसने सरकारी ऋण दायित्वों पर विस्तृत जानकारी प्रकट करने की सिफारिश की है. इसमें सरकारी उद्यमों का ऋण भी शामिल है.

रिपोर्ट में कमियों को उजागर करते हुए प्रगति के क्षेत्रों को भी स्वीकार किया गया. पाकिस्तान का अधिनियमित बजट और वर्षांत रिपोर्ट जनता के लिए व्यापक और आसानी से उपलब्ध थी, ऑनलाइन भी और बजट संबंधी जानकारी आम तौर पर विश्वसनीय थी और सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन थी. इसने लेखा परीक्षा संस्था की स्वतंत्रता की भी प्रशंसा की और कहा कि यह स्वतंत्रता के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरती है. लेखा परीक्षा के निष्कर्षों को उचित समय सीमा के भीतर प्रकाशित करती है.