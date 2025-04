ETV Bharat / bharat

अमेरिकी उपराष्ट्रपति का भारत दौरा: 5 साल पहले आगरा आए थे ट्रंप, अब आ रहे जेडी वेंस, तीन घंटे निहारेंगे ताजमहल - US VICE PRESIDENT JD VANCE VISIT

आगरा ताजमहल देखने 23 अप्रैल को पहुंचेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 21, 2025 at 8:57 AM IST | Updated : April 21, 2025 at 9:07 AM IST 5 Min Read

आगराः अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड यानी जेडी वेंस 23 अप्रैल को आगरा आएंगे. अमेरिकी उपराष्ट्रपति की अगवानी आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर सीएम योगी करेंगे. अमेरिकी उपराष्ट्रपति के आगरा आने और ताजमहल के दीदार को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. पांच साल पहले आगरा आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह आगरा में जेडी वेंस का वेलकम होगा. इसमें खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम तक लगभग 12 किमी लंबे रास्ते में सड़क किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे. इसके साथ ही इस रास्ते में 5000 बच्चे सड़क के दोनों ओर खडे होंगे जो जेडी वेंस का स्वागत करेंगे. खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम, होटल और ताजमहल तक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. एक हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनकी पत्नी, बच्चे वान, विवेक, मीराबेल की ताजमहल विजिट के चलते तीन घंटे तक आम पर्यटकों की ताजमहल में नो एंट्री रहेगी. अभी तक इस बारे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आदेश जारी नहीं किया है.





तीन घंटे ताजमहल में गुजारेंगेः बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड (जेडी) वेंस तीन दिवसीय दौरे पर भारत सोमवार को आ रहे हैं जो इटली की यात्रा के बाद भारत आ रहे हैं. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस और पीएम मोदी की सोमवार को मुलाकात होगी. इसके बाद जेम्स डेविड वेंस जयपुर जाएंगे. जयपुर से जेडी वेंस 23 अप्रैल की सुबह दस बजे आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे. जहां पर भारतीय लोककला, संस्कृति और मयूर नृत्य के साथ जेम्स डेविड वेंस का स्वागत किया जाएगा. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस की सपरिवार ताजमहल विजिट के दौरान ताजमहल में करीब तीन घंटे तक दोपहर 12 बजे तक आम पर्यटकों की एंट्री बंद रहेगी जिसके चलते टिकट की बिक्री बंद रहेगी.





स्कूलों छात्र-छात्राएं करेंगी स्वागत: आगरा में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस का भव्य और जोशीला स्वागत किया जाएगा. खेरिया एयरपोर्ट से ताजमहल तक 12 किमी के रास्ते में 15 स्थानों पर लोक कलाकार सांस्कृतिक मंच से प्रस्तुतियां देंगे. इसमें भारतीय कला और संस्कृति की झलक दिखाई देगी. आठ जगह पर स्वागत मंच भी बनाए जाएंगे. खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम तक पूरे रास्ते सडक के दोनों स्कूली छात्र और छात्राएं हाथों में भारत और अमेरिका के राष्ट्रध्वज लहराकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति का स्वागत करेंगे. इसके लिए 20 से 25 स्कूलों के पांच हजार बच्चे स्वागत कार्यक्रम में शामिल होंगे.





अमेरिकी टीम ने डाला डेरा: बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस के आगरा आने को लेकर अमेरिकी की एडवांस टीम आगरा में डेरा डाले हुए हैं. एडवांस टीम आगरा के खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम, ताजमहल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था देख चुकी है. इसके आधार पर ही आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का प्लान बनाया है. डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की ताजमहल विजिट को लेकर कडी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. डीसीपी और एसीपी स्तर के अधिकारी मॉनीटरिंग करेंगे. इसको लेकर पुलिस ने एयरपोर्ट से ताजमहल तक सुरक्षा का पूरा खाका तैयार किया है. इसके लिए पीएसी के साथ ही पडोसी जिलों से फोर्स आ रहा है. करीब एक हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. जिस रूट से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जाएंगे वो रूट आमजन के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा. खेरिया एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल तक सडक के दोनों ओर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉइड समेत ही सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अलर्ट रहेंगी.





पुलिस और प्रशासन ने देखा रूट: सीएम योगी आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति और उनके परिवार को रिसीव करेंगे मगर, अभी तक सीएम योगी का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं आया है. आज शाम तक सीएम योगी का आगरा आने का कार्यक्रम आ सकता है. आगरा मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति के सपरिवार के आगरा आने को लेकर की गई तैयारियों पर चर्चा की. इसके साथ ही खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम तक का रूट आगरा अरविंद मल्लप्पा बंगारी और पुलिस अधिकारियों ने देखा. आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने इंटेलिजेंस टीम से मिले इनपुट के आधार पर कुछ जगह बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद किए जाने के निर्देश दिए हैं. अमेरिकी उपराष्ट्रपति के खेरिया एयरपोर्ट से ताजमहल तक के रास्ते में उनकी सुरक्षा टीम के साथ यूपी पुलिस भी सादी वर्दी में तैनात रहेगी.







5 साल पहले आए थे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंपः बता दें कि पांच साल पहले 24 फरवरी 2020 को अमेरिका के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अपनी पत्नी मेलानिया, बेटी इंवाका, दामाद संग आगरा आए थे. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्नी मेलानिया के साथ ताजमहल का दीदार किया था. करीब 45 मिनट तक ट्रंप और मेलानिया ताजमहल परिसर में रहे. उन्होंने ताज परिसर में वॉक किया. टूरिस्ट गाइड नितिन सिंह ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने ताजमहल विजिट में ताजमहल का इतिहास, शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी, शाहजहां की मौत, मुगल बादशाहों के बारे में तमाम सवाल पूछे थे. ताजमहल की पच्चीकारी और उसकी खूबसूरती के बारे में भी पूछा था.







