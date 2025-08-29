श्रीनगर: श्रीनगर के कश्मीरी शॉल और हस्तशिल्प को अमेरिका के नए टैरिफ ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने भारत से आयात पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिससे कश्मीर के हस्तशिल्प उद्योग पर बुरा असर पड़ा है. ऑर्डर रुक गए हैं, और लाखों रुपये के सौदे अधर में लटक गए हैं. यह खबर श्रीनगर के कारीगर माजिद अहमद मीर और उनके जैसे कई अन्य लोगों की कहानी बयां करती है, जिनके सपने अब अनिश्चितता के साये में हैं.

अमेरिका में ऑर्डर का सपना टूटाः

श्रीनगर के कानी शॉल बुनकर माजिद अहमद मीर को पिछले साल अमेरिका में अपने हस्तशिल्प भेजने का सुनहरा मौका मिला था. एक साल की मेहनत और बातचीत के बाद, अमेरिकी आयातक ने उनके पश्मीना मफलर और स्टोल को मंजूरी दी. लेकिन, अब अमेरिका के नए टैरिफ ने उनके इस सपने को चकनाचूर कर दिया.

"यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा लगता है जैसे हम आसमान से गिरे हैं। हमारे जैसे छोटे कारीगरों के लिए, अमेरिकी बाजार हमारे उच्च मूल्य वाले उत्पादों के लिए अपार संभावनाएं रखता है." मीर ने अफसोस जताया

कश्मीर में तैयार सामान. (ETV Bharat)

50% टैरिफ ने रोका रास्ताः

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात पर 50% टैरिफ लगा दिया, जो रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत को सजा देने के लिए है. माजिद का कहना है कि इस टैरिफ की घोषणा के बाद कंपनी ने उनके ऑर्डर को रोक दिया. इस ऑर्डर से 400-500 कारीगरों को काम मिलता, लेकिन अब सब ठप हो गया.

कश्मीर की शानदार कारीगरीः

कश्मीर के हस्तशिल्प की शोहरत सदियों पुरानी है. फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी पत्नी जोसेफिन को कश्मीरी शॉल भेंट किया था, जिसने यूरोप में इस कारीगरी को मशहूर किया. यह कला सूफी संत हजरत मीर सय्यद अली हमदानी के समय से चली आ रही है, जिन्होंने 14वीं सदी में कश्मीर में इसकी शुरुआत की.

कश्मीर में तैयार सामान. (ETV Bharat)

अमेरिका और यूरोप हैं बड़े बाजारः

अमेरिका भारत के हस्तशिल्प का सबसे बड़ा बाजार है, जहां 40% निर्यात जाता है. जबकि 33% यूरोप को किया जाता है. लेकिन नए टैरिफ ने कश्मीर के हस्तशिल्प उद्योग को बड़ा नुकसान पहुंचाया है. लाखों रुपये के ऑर्डर रुक गए हैं, और कारीगरों का भविष्य अधर में है.

क्रिसमस का मौसम भी प्रभावितः

27 अगस्त को लागू हुए टैरिफ ने कश्मीर के कारीगरों के लिए क्रिसमस के ऑर्डर पर भी असर डाला. कारीगर मार्च से ही क्रिसमस और ईस्टर के लिए सजावटी सामान तैयार करते हैं. हस्तशिल्प निर्यातक जाहिद शीराजी का कहना है कि 22,000 डॉलर का उनका ऑर्डर रुक गया है और नए ऑर्डर भी नहीं मिल रहे.

जाहिद शीराज़ी ने ईटीवी भारत को बताया, "क्रिसमस और ईस्टर समारोहों के लिए सजावट के उत्पाद तैयार हैं. अमेरिका को भेजे जाने वाले मेरे 22,000 अमेरिकी डॉलर के मौजूदा माल को आयातकों ने रोक दिया है. कोई नया ऑर्डर नहीं है और हमें नहीं पता कि आगे और क्या बुरा होने वाला है."

कश्मीर में तैयार सामान. (ETV Bharat)

पर्यटन और हस्तशिल्प पर दोहरा झटकाः

इस साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पहले ही कश्मीर के पर्यटन और हस्तशिल्प उद्योग को नुकसान पहुंचाया था. अब टैरिफ ने हालात और बिगाड़ दिए. भारत का अमेरिका के साथ 87 बिलियन डॉलर का व्यापार 2024 में था, लेकिन 2026 तक इसके 50 बिलियन डॉलर तक गिरने की आशंका है.

स्वदेशी की पुकारः

नई दिल्ली स्थित थिंक-टैंक, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का अनुमान है कि 2026 में यह संख्या 40 प्रतिशत से अधिक घटकर लगभग 50 अरब डॉलर रह जाएगी. इस संकट के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त को 'वोकल फॉर लोकल' का नारा दिया, ताकि भारत निर्यात पर निर्भरता कम करे. लेकिन कश्मीर के कारीगरों के लिए यह राह आसान नहीं है.

कश्मीर में तैयार सामान. (ETV Bharat)

कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स की चिंताः

कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (KCCI) ने टैरिफ को हस्तशिल्प उद्योग के लिए 'विनाशकारी' बताया. जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ 40,000 कारीगर रजिस्टर्ड हैं, और KCCI को उम्मीद है कि सरकार निर्यातकों के लिए कुछ राहत देगी. KCCI के अध्यक्ष जाविद अहमद टेंगा ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि सरकार इस पर काम कर रही है और वे निर्यातकों को व्यापार में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं."

इसे भी पढ़ेंः