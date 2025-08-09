तिरुवनंतपुरमः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया. नया टैरिफ़ पहले से लागू 25 प्रतिशत टैरिफ़ के साथ जुड़कर कुल 50 प्रतिशत हो जाएगा. पहला टैरिफ सात अगस्त से लागू हो गया. अतिरिक्त टैरिफ़ 27 अगस्त से लागू होगा. केरल से भी कई वस्तुएं अमेरिका निर्यात की जाती है. यहां के निर्यातकों ने अमेरिका के इस रूख पर चिंता जाहिर की, लेकिन इसे नए बाज़ारों में कदम रखने का अवसर भी बताया.

केरल से क्या-क्या होता है निर्यातः

केरल से अमेरिका को होने वाले प्रमुख निर्यातों में समुद्री भोजन, काजू, मसाले और वस्त्र शामिल हैं. भारत करीब 8 अरब डॉलर का वार्षिक समुद्री भोजन निर्यात करता है. इसमें से 3 अरब डॉलर का समुद्री भोजन अमेरिका को जाता है. खाद्य निर्यात संघ के एक अधिकारी ने कहा कि आयात शुल्क में वृद्धि से उत्पन्न नया संकट कोच्चि के समुद्री खाद्य निर्यात को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा.

झींगा उत्पादन से जुड़े लोग चिंतितः

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पादित वनमी झींगा को निर्यात से पहले प्रसंस्करण के लिए केरल लाया जाता है. कोच्चि और कोझिकोड स्थित छीलन केंद्र इस आपूर्ति श्रृंखला में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं. खाद्य निर्यात संघ के पदाधिकारी मनोज वर्गीस ने भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थों के सामने आने वाली कड़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर ध्यान दिलाया.

वर्गीस ने चेतावनी देते हुए कहा, "पिछले तीन वर्षों से इक्वाडोर अमेरिका का प्रमुख निर्यातक रहा है. अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मछली निर्यात क्षेत्र में, कीमतों में वृद्धि किए बिना झींगा और मछली उत्पादों का निर्यात करना असंभव है. जब इक्वाडोर कम कीमत पर निर्यात करेगा, तो भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार से हटना पड़ेगा."

उन्होंने आगे कहा कि इसका असर ईल जैसे अन्य मछली उत्पादों पर भी पड़ेगा. "ये मछली उत्पाद अन्य बाजारों में भी उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन झींगा निर्यातक विशेष रूप से चिंतित हैं. वे अमेरिकी बाजार के बाहर समान मूल्य नहीं पा सकेंगे." घरेलू विकल्प ढूंढना भी आसान नहीं है. वर्गीस ने बताया, "उत्तर भारत में झींगा मछली उत्पाद ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हैं. हालांकि महानगरों में खान-पान की आदतें बदल रही हैं, लेकिन गैर-तटीय राज्यों में मछली अभी भी कम लोकप्रिय है."

काजू उद्योग शांत लेकिन सतर्कः

कोल्लम का काजू उद्योग से जुड़े लोग उतना परेशान नहीं है. प्रमुख उद्योगपति जे. राजमोहन पिल्लई ने कहा, "ट्रंप प्रशासन द्वारा टैरिफ लगाने की धमकी से कोल्लम के काजू कारखानों पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है." उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत को पहले से ही वैश्विक काजू बाज़ार में वियतनाम, अफ्रीका और ब्राज़ील से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है.

पिल्लई ने कहा, "वियतनाम, जिसने अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता किया है, पर केवल 19 प्रतिशत शुल्क लगता है. भारत से आयात शुल्क बढ़ाए जाने पर भी, शुल्क में यह बदलाव वियतनाम पर लागू नहीं हुआ. भारत से अमेरिका को काजू का निर्यात वर्तमान में केवल छह प्रतिशत है." उन्होंने स्वीकार किया कि कोल्लम स्थित कुछ कारखाने, जो विशेष रूप से अमेरिका के लिए मूल्यवर्धित उत्पाद बनाते हैं, प्रभावित होंगे.

उन्होंने आगे कहा, "काजू क्रीम और उत्पाद, जिन्हें पैक करके वॉलमार्ट को भेजा जाता था, उनका निर्यात बंद हो जाएगा. हालांकि, अमेरिका भेजे जाने वाले काजू को जापान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और घरेलू बाज़ार में फिर से निर्यात किया जा सकेगा."

परिधान क्षेत्र में नए अवसर की उम्मीदः

केरल का कपड़ा क्षेत्र भी मजबूती दिखा रहा है. काइटेक्स समूह के प्रबंध निदेशक साबू जैकब ने इस स्थिति को एक अस्थायी व्यवधान बताया. उन्होंने कहा, "शुल्कों में वृद्धि अमेरिका के लिए भी एक झटका होगी. यह संकट अस्थायी है और सरकार दो-तीन महीनों में इससे उबर जाएगी." जैकब ने जोर देकर कहा कि कपड़ों की खुदरा कीमतें भारत में तय होती हैं और पहले से ही दबाव में हैं.

उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय परिधान उद्योग के पास विकल्प मौजूद हैं. उन्होंने कहा, "भारत से अमेरिका को परिधान निर्यात 600 करोड़ रुपये से कम का है. वर्तमान में, भारत ब्रिटेन को 1.5 अरब डॉलर मूल्य के परिधान निर्यात करता है, जहां एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है. वहां कोई आयात शुल्क नहीं है. स्विट्जरलैंड के साथ भी एक व्यापार समझौता हुआ है और यूरोपीय संघ के साथ भी दो महीने के भीतर समझौता होने की संभावना है. इससे यूरोपीय संघ में भी 9800-9900 अरब डॉलर का बाजार खुल जाएगा."

उन्होंने अमेरिकी बाजार पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर भी टिप्पणी की. कहा, "ट्रंप के आने के बाद, अमेरिकी स्थानीय बाजार में कपड़ों की कीमतों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई. नई परिस्थितियों में, यह 20-30 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी." जैकब का मानना है कि अन्य निर्यातक देश अमेरिकी मांगों को तुरंत पूरा नहीं कर पाएंगे. "वियतनाम, चीन, कंबोडिया और बांग्लादेश जैसे देशों से 6 अरब डॉलर मूल्य के कपड़े खरीदना संभव नहीं है. इन प्रक्रियाओं में ही कम से कम दो साल लगेंगे."

अनिश्चितता के कारण, काइटेक्स ने अस्थायी रूप से पैकिंग रोक दी है. फरवरी और मार्च के शिपमेंट प्रभावित हो सकते हैं. जैकब ने बताया, "जनवरी तक के अनुबंध पहले ही हस्ताक्षरित हो चुके हैं और अमेरिकी व्यापारियों को उनका पालन करना होगा." उन्होंने भारत की व्यापार रणनीति पर कहा "मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार किसी दूसरे देश के हितों के अनुसार हमारे किसानों और उद्योगपतियों को बर्बाद करके कोई फैसला लेगी."

क्या सोच रहे हैं विशेषज्ञः

केरल के निर्यातक इस बात पर सहमत हैं कि अमेरिकी टैरिफ भले ही अल्पकालिक व्यवधान पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये एकल बाज़ार पर निर्भरता कम करने का एक अवसर भी प्रदान करते हैं. उद्योग जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के निर्यात क्षेत्र को अगले कुछ महीनों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह लंबे समय में दबाव का सामना करने के लिए अच्छी स्थिति में है. खासकर यूरोप और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ मिलेगा.

