अमेरिकी टैरिफ भारतीय गारमेंट उद्योग को गहरे संकट में धकेल रहा: भारतीय वस्त्र निर्माता संघ - US TARIFF WAR

इस झटके ने तिरुपुर, नोएडा और सूरत जैसे केन्द्रों में प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है. वहीं इस कारोबार से जुड़े लोगों की छंटनी हो सकती है.

US tariffs are pushing the Indian garment industry into deep crisis
अमेरिकी टैरिफ भारतीय गारमेंट उद्योग को गहरे संकट में धकेल रहा (प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat)
बेंगलुरु: भारत का कपड़ा और गारमेंट (परिधान) उद्योग, जो देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं और विदेशी मुद्रा कमाने वालों में से एक है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाए जाने के बाद अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने के निर्णय के बाद, भारतीय परिधानों पर टैरिफ अब 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है - जो विश्व में सर्वाधिक है.

इस झटके ने तिरुपुर, नोएडा और सूरत जैसे उत्पादन केन्द्रों को पहले ही प्रभावित कर दिया है, जहां कारखानों का संचालन या तो धीमा हो गया है या अस्थायी रूप से बंद हो गया है. निर्यातक और उद्योग निकाय बड़े पैमाने पर ऑर्डर रद्द होने, नकदी की कमी और नौकरी छूटने की चेतावनी दे रहे हैं. इसमें भी विशेष रूप से महिलाओं और प्रवासी श्रमिकों के बीच, जो इस क्षेत्र में प्रमुख हैं.

निर्यात प्रतिस्पर्धा खतरे पर उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि शुल्कों में वृद्धि से भारतीय वस्तुओं का अपने सबसे बड़े निर्यात बाजार में बिजनेस बुरी तरह बाधित हुआ है.

भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले आधे से अधिक गारमेंट को अब 30-35 प्रतिशत की कीमत संबंधी हानि का सामना करना पड़ रहा है. इतना ही नहीं भारतीय गारमेंट ने वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया और चीन के प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मकता खो दी है.

दूसरी तरफ तिरुपुर, नोएडा और सूरत में उत्पादन में रुकावट यह दर्शाती है कि किस प्रकार तेजी से बढ़ती लागत लाभप्रदता को कम कर रही है और निर्यातकों को गारमेंट भेजने को कम करने पर विचार करने के लिए मजबूर कर रही है. कई छोटे और मध्यम उद्यम, जो भारत के परिधान केन्द्रों की रीढ़ हैं, विशेष रूप से मंदी के प्रति संवेदनशील हैं.

सीएमएआई ने दीर्घकालिक चुनौतियों पर चिंता जताई- भारतीय वस्त्र निर्माता संघ (सीएमएआई) के क्षेत्रीय निदेशक अजय भट्टाचार्य के अनुसार, अमेरिकी व्यापार नीतियों ने भारतीय कपड़ा निर्यातकों को गंभीर झटका दिया है, क्योंकि बड़े ब्रांड पहले से ही संचयी शुल्कों के कारण नए ऑर्डरों को अस्वीकार कर रहे हैं, जिससे परिचालन अव्यवहारिक हो गया है.

उन्होंने बताया कि इसका व्यापक प्रभाव बड़े व्यापारियों को या तो घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करने या प्रतिस्पर्धी देशों से उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिससे भारत के परिधान केन्द्रों में और छंटनी हो सकती है.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मध्यम से दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है, जिसमें उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं, नौकरशाहों और विदेश नीति विशेषज्ञों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण शामिल हो, ताकि सुधार के लिए विभिन्न रणनीतियां बनाई जा सकें.

भट्टाचार्य ने इस बात पर जोर दिया कि भारत का आगे का रास्ता स्वदेशीकरण और टेक्नोलॉजी उन्नति में निहित है.

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह टेक्नोलॉजी हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करे तथा अगले दो से तीन वर्षों के भीतर घरेलू वस्त्र मशीनरी विनिर्माण के विकास को अनिवार्य बनाए. वर्तमान में, ऐसी मशीनरी का केवल 10-12 प्रतिशत ही स्थानीय स्तर पर उत्पादित होता है, जिससे भारतीय निर्माता आयात पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं.

उन्होंने गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने, कार्यबल कौशल विकास और मेक इन इंडिया पहल के महत्व पर भी जोर दिया. भट्टाचार्य ने तर्क दिया कि यूरोपीय बाजारों के कड़े मानदंडों को पूरा करके भारतीय उत्पाद वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल कर सकते हैं और खोई हुई जमीन वापस पा सकते हैं.

100 बिलियन डॉलर के राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करना भी दांव पर-भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ : भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (CITI) ने चेतावनी दी है कि न केवल निर्यातकों का अस्तित्व दांव पर है, बल्कि 2030 तक वस्त्र और परिधान निर्यात में 100 बिलियन डॉलर के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की भारत की संभावनाएं भी दांव पर हैं.

निकाय ने सरकार से तत्काल राजकोषीय सहायता की मांग की है, जिसमें ब्याज सहायता योजनाएं, ऋण भुगतान पर रोक, तथा निर्यातकों के लिए नकदी सुनिश्चित करने हेतु निर्यात छूटों का शीघ्र निपटान शामिल है.

सीआईटीआई ने आसानी से उपलब्ध होने वाले कम लागत वाले ऋण की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए, जो सबसे अधिक प्रभावित हैं.

उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि ऐसे उपायों के बिना, कम ऑर्डर, उत्पादन रुकने और कारखाने बंद होने के कारण भारत की विदेशी मुद्रा आय और रोजगार के स्तर पर गंभीर असर पड़ेगा.

सरकार का संतुलनकारी कार्य केंद्र ने चुनौती की गंभीरता को स्वीकार किया है और इस झटके को कम करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है.

एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 40 देशों तक पहुंच के साथ निर्यात बाजारों में विविधता लाने के प्रयास चल रहे हैं. सरकार ने कपड़ा मिलों के लिए कच्चे माल की लागत कम करने के लिए कपास के आयात को भी अस्थायी रूप से शुल्क से छूट दे दी है.

अधिकारियों का कहना है कि भारत वाशिंगटन के साथ राजनयिक संबंध जारी रखते हुए राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा. व्यापार विश्लेषकों का मानना ​​है कि भारत को इस संकट का लाभ उठाकर "ब्रांड इंडिया" को मजबूत करना होगा, प्रमाणन में निवेश करना होगा, तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए निर्यात रणनीतियों में नवाचार को शामिल करना होगा.

वहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और वैश्विक बहस टैरिफ वृद्धि ने भारत में तीव्र राजनीतिक बहस को जन्म दिया है.

विपक्षी नेताओं ने निर्यातकों को संरक्षण देने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना की है तथा श्रमिकों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र की मांग की है. संयुक्त राज्य अमेरिका में उपभोक्ता समूहों ने चेतावनी दी है कि टैरिफ से कपड़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, जबकि नीति निर्माताओं ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा है कि व्यापार में पारस्परिकता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम आवश्यक है.

सामाजिक प्रभाव: नौकरियां, शिक्षा और स्वास्थ्य खतरे में आर्थिक प्रभाव के अलावा, इस व्यवधान का सामाजिक क्षेत्रों पर भी असर पड़ने की उम्मीद है. गारमेंट कारखानों में लाखों लोग कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की महिलाएं हैं.

ऑर्डरों में निरंतर गिरावट से नौकरियां जा सकती हैं या वेतन में कटौती हो सकती है, जिससे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रभावित हो सकती है, क्योंकि कई श्रमिक नियोक्ता से जुड़े बीमा या सरकारी कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर होते हैं.

उद्योग समूहों ने चेतावनी दी है कि यदि मंदी जारी रही तो स्कूल छोड़ने वालों की संख्या और चिकित्सा देखभाल में देरी की समस्या बढ़ सकती है.

आगे क्या होगा? उद्योग जगत के नेताओं का मानना ​​है कि आने वाले महीने निर्णायक होंगे. जबकि निर्यातक तत्काल वेतन सहायता, त्वरित कर वापसी और कौशल विकास कार्यक्रमों की मांग कर रहे हैं, दीर्घकालिक समाधान के लिए मशीनरी विनिर्माण, गुणवत्ता आश्वासन और इनोवेशन में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता होगी. जैसा कि सीएमएआई के भट्टाचार्य ने निष्कर्ष निकाला, इस संकट को न केवल एक झटके के रूप में देखा जाना चाहिए, बल्कि उद्योग को पुनः परिकल्पित करने के अवसर के रूप में भी देखा जाना चाहिए.

उन्होंने तर्क दिया कि भारत को कपड़ा मशीनरी में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देनी चाहिए, कौशल विकास को मजबूत करना चाहिए, तथा टैरिफ-पश्चात युग में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने के लिए अपने उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना चाहिए.

निष्कर्ष: त्वरित हस्तक्षेप और मजबूत दीर्घकालिक रणनीति के बिना, भारत के परिधान उद्योग को अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त, विदेशी मुद्रा आय और लाखों नौकरियों को खोने का खतरा है. लेकिन प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता और वैश्विक स्थिति पर समन्वित कार्रवाई के साथ, यह क्षेत्र अपनी लचीलापन पुनः प्राप्त कर सकता है और विश्व बाजारों में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर सकता है.

