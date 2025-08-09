Essay Contest 2025

भारतीय कपड़ा महासंघ की वॉर्निंग, अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा उद्योग को नुकसान! - US TARIFF

अगर भारत, अमेरिका के साथ कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं करता है, तो कपड़ा उद्योग बुरी तरह प्रभावित होगा. भारतीय कपड़ा महासंघ ने चेताया है.

US Tariff
अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा उद्योग को नुकसान की आशंका. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2025 at 4:54 PM IST

कोयंबटूर: भारतीय कपड़ा महासंघ के समन्वयक प्रभु दामोदरन ने चेतावनी दी है कि अगर भारत, अमेरिका के साथ बातचीत करके कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं करता है, तो कपड़ा उद्योग बुरी तरह प्रभावित होगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एलान के मुताबिक 7 अगस्त से भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% कर लग गया है. इसी संदर्भ में, रूस से कच्चे तेल की भारत की बढ़ती खरीद की आलोचना करने वाले ट्रंप ने कुछ दिन पहले अतिरिक्त 25% कर लगाकर एक और झटका दिया था. इसके तहत भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर कर 27 अगस्त से टैरिफ बढ़कर 25 फीसदी से 50% हो जाएगा.

अमेरिकी टैरिफ से भारतीय उद्योग जगत में गहरा सदमा लगा है. भारतीय कपड़ा महासंघ के समन्वयक प्रभु दामोदरन ने कहा है कि इस अमेरिकी कर के कारण कपड़ा उद्योग एक बड़े संकट में फंस जाएगा.

ईटीवी भारत संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने कहा, "अमेरिका ने अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारत पर 30 प्रतिशत अधिक टैरिफ लगाया है. यह अस्वीकार्य है. भारत के निर्यात का लगभग 33 प्रतिशत वस्त्र है. इसमें से 48 से 50 प्रतिशत निर्यात घरेलू वस्त्रों के माध्यम से होता है. इसलिए, इस टैरिफ का कपड़ा क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा."

उन्होंने आगे कहा, "अमेरिका द्वारा टैरिफ लागू करने में 18 दिन बाकी हैं. तब तक भारत को अमेरिका से बात करके एक सौहार्दपूर्ण समझौता कर लेना चाहिए. अमेरिका, रूस को समझाने की कोशिश में ऐसा कर रहा है. इसलिए, चूंकि आज रूस और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है, इसलिए इस संबंध में सहमति बनने की संभावना है.

उन्होंने कहा कि अगर 18 दिनों के बाद भी कोई समाधान नहीं निकलता है, तो कपड़ा क्षेत्र पर गंभीर असर पड़ेगा. इसलिए सरकार को इस स्थिति से युद्धस्तर पर निपटना चाहिए. केंद्र सरकार को बैंकों के माध्यम से उद्योग को समर्थन देने सहित सभी चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि कपड़ा क्षेत्र में कोई संकट न आए. साथ ही, निर्यात के लिए सब्सिडी देने की योजना को भी लागू किया जाना चाहिए."

इसके अलावा, चूंकि पूरा निर्यात क्षेत्र एक गंभीर स्थिति में है, इसलिए सभी उद्योगों को मिलकर इस स्थिति का सामना करना होगा. एक भ्रामक स्थिति पहले ही पैदा हो चुकी है. क्या विदेशी खरीदार हमारे द्वारा उत्पादित उत्पाद खरीदेंगे? या हमें उत्पादन बंद कर देना चाहिए?

उन्होंने कहाकि बिना किसी स्पष्टता के एक भ्रामक स्थिति है. हमें अभी से विदेशी खरीदारों से बात करने की जरूरत है. तभी हमें स्पष्टता मिलेगी. क्या वे पहले से दिए गए ऑर्डर लेंगे? या नहीं? हमें अभी से यह भी पूछना होगा. यह कर सामान्य नहीं है. कोई भी इससे निपट नहीं सकता. हमें नहीं पता कि विदेशी खरीदार इस कर को कैसे लेंगे, उन्होंने सवाल किया.

भारतीय कपड़ा महासंघ के समन्वयक प्रभु दामोदरन ने आगे कहा, "यह एक नया अनुभव है. सरकार और उद्योग को मिलकर इसका सामना करना चाहिए. मुझे विश्वास है कि 21 दिनों के भीतर कोई समाधान निकलने की संभावना है. यह कर अमेरिकी लोगों को भी बुरी तरह प्रभावित करेगा. हम देखेंगे कि जब सारा स्टॉक खत्म हो जाएगा और नए उत्पादों पर कर लगाया जाएगा, तो अमेरिकी लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे."

