अमेरिकी टैरिफ से भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात संकट में : राघवन - INDIAN SEAFOOD EXPORTS

अमेरिका के द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगाए जाने के बाद से भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं.

K.N.Raghavan, Secretary, Seafood Exporters Association of India
भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक संघ के सचिव के.एन.राघवन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2025 at 8:39 PM IST

एर्नाकुलम: संयुक्त राज्य अमेरिका को समुद्री खाद्य निर्यात एक महीने से अधिक समय से रुका हुआ है. यह बातें भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक संघ (SEAI) के सचिव के.एन.राघवन ने कहीं.

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि यह संकट अमेरिका द्वारा समुद्री खाद्य पर आयात शुल्क बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा के बाद शुरू हुआ, जिससे अमेरिकी खरीदारों को नए ऑर्डर स्थगित करने पड़े.

बता दें कि अमेरिका ने 25 प्रतिशत आयात शुल्क के साथ-साथ 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क की घोषणा की थी. निर्यातकों को उम्मीद थी कि दंडात्मक शुल्क वापस ले लिया जाएगा, लेकिन अब उनकी उम्मीदें धूमिल हो गई हैं.

पिछले वर्ष भारत ने 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का समुद्री खाद्य निर्यात किया था, जिसमें से 2.8 बिलियन का निर्यात अमेरिका को किया गया था.

भारत का लगभग 40 प्रतिशत समुद्री खाद्य निर्यात अमेरिका को किया जाता है. लेकिन 50 प्रतिशत आयात शुल्क लागू किए जाने के बाद से भारतीय निर्यात क्षेत्र अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं रह पाएगा.

तुलनात्मक रूप से, इक्वाडोर केवल 15 प्रतिशत, इंडोनेशिया 18 प्रतिशत और वियतनाम 20 प्रतिशत आयात शुल्क चुकाता है. इस वजह से अमेरिकी खरीदारों के लिए भारतीय झींगे अनाकर्षक हो जाते हैं.

राघवन ने केंद्र सरकार से इस संकट के समाधान के लिए कदम उठाने का आग्रह किया. उन्होंने बैंक ऋणों की चुकाने की अवधि बढ़ाने, ब्याज में छूट देने और ऋण स्थगन की घोषणा करने का भी सुझाव दिया. उन्होंने आगे कहा, "अमेरिकी बाज़ार में जो कीमत मिल रही है, उसकी बराबरी कहीं और नहीं की जा सकती."

सबसे अधिक प्रभावित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश होगा, जहां से निर्यात का बड़ा हिस्सा आता है. अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले 25,000 करोड़ रुपये के समुद्री खाद्य पदार्थों में से केरल का योगदान केवल लगभग 10 प्रतिशत है. उद्योग जगत के नेता पहले ही केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर चुके हैं.

संकट से निपटने के लिए राघवन ने अन्य देशों के साथ अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने का आह्वान किया, जिसमें ब्रिटेन के साथ प्रस्तावित एफटीए का तत्काल कार्यान्वयन भी शामिल है. यूरोप और चीन में वैकल्पिक बाजारों की तलाश की जानी चाहिए. हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि प्रतिद्वंद्वी निर्यातक देश उन बाजारों पर कब्जा करने के लिए कीमतों में कटौती की कोशिश कर सकते हैं.

उन्होंने चेतावनी दी कि 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ से 50 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात पर असर पड़ेगा. पिछले साल, भारत ने अमेरिका को 86 अरब अमेरिकी डॉलर का सामान निर्यात किया था. समुद्री खाद्य, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

राघवन ने जोर देकर कहा, "एकल बाजार पर अत्यधिक निर्भरता जोखिमपूर्ण है. हमें विविधता लाने की जरूरत है, लेकिन मौजूदा निर्यात को दूसरे बाजार में स्थानांतरित करना आसान नहीं है. इस क्षेत्र में काम करने वालों को अस्थायी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए."

उन्होंने अमेरिका के भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण की ओर भी ध्यान दिलाते हुए कहा कि जहां भारत को रूस से तेल आयात करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है, वहीं तुर्की और चीन जैसे देश भी बिना किसी कार्रवाई का सामना किए बड़ी मात्रा में तेल खरीदते हैं.

उनके अनुसार, यह वाशिंगटन की ओर से एक कड़ा संदेश है और कई पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि यह व्यापार वार्ता के दौरान कृषि आयात और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों पर भारत के कड़े रुख के खिलाफ दबाव की रणनीति भी है.

