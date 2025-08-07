Essay Contest 2025

अमेरिका के 50% टैरिफ से रोहतक की नट-बोल्ट इंडस्ट्री पर मंडराया आर्थिक संकट, 1000 करोड़ के नुकसान की आशंका - US TARIFF IMPACT NUT BOLT INDUSTRY

US Tariff Impact Nut Bolt Industry: अमेरिका के 50% टैरिफ से हरियाणा के व्यापारियों पर आर्थिक संकट मंडराया.

US Tariff Impact Nut Bolt Industry (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 7, 2025 at 1:26 PM IST

रोहतक: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए 25 फीसदी के टैरिफ को बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है. इसका बड़ा असर उद्योगों पर देखने को मिल सकता है. 25% अतिरिक्त टैरिफ ने रोहतक की नट-बोल्ट इंडस्ट्री को संकट में डाल दिया है. उद्योगपतियों का कहना है कि इस फैसले से हजारों करोड़ का नुकसान होगा. चंद्रयान और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नट-बोल्ट बनाने वाली कंपनी एलपीएस बोसार्ड के मालिक राजेश जैन ने कहा कि ये टैरिफ उद्योग को तबाह कर सकता है.

टैरिफ का उद्योग पर प्रभाव: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान राजेश जैन ने कहा कि 50 प्रतिशत टैरिफ का असर हरियाणा के व्यापारियों पर भी पड़ेगा. ये टैरिफ रोहतक की नट बोल्ट इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है. ये उद्योग अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नट-बोल्ट निर्यात करता है, जिसमें अकेले रोहतक से 1000 करोड़ रुपये का निर्यात होता है. राजेश जैन के मुताबिक, टैरिफ के कारण अगले छह महीनों में अमेरिकी ग्राहक खो सकते हैं, जिससे उद्योग ठप होने की कगार पर पहुंच सकता है.

अमेरिका के 50% टैरिफ से रोहतक की नट-बोल्ट इंडस्ट्री पर मंडराया आर्थिक संकट (Etv Bharat)

एलपीएस बोसार्ड पर संकट: एलपीएस बोसार्ड अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 50% नट-बोल्ट आपूर्ति करती है. कंपनी अकेले 200 करोड़ रुपये का निर्यात करती है. जैन ने बताया कि टैरिफ से नट-बोल्ट की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे ग्राहक इन्हें खरीदने में हिचकेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में नई फैक्ट्री लगाना भी घाटे का सौदा होगा, क्योंकि वहां उत्पादन लागत अधिक है. उन्होंने कहा कि कंपनी को इस टैरिफ से भारी नुकसान होने की आशंका है.

पीएम मोदी से हस्तक्षेप की अपील: एलपीएस बोसार्ड के मालिक राजेश जैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है. उनका कहना है कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती इस संकट को टाल सकती है. जैन ने आग्रह किया कि पीएम मोदी ट्रंप से बात करें और टैरिफ हटाने की मांग करें. उन्होंने दावा किया कि अगले चार-पांच महीनों में नुकसान का असर साफ दिखाई देगा, जिससे उद्योग पूरी तरह ठप हो सकता है.

चंद्रयान और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं नट-बोल्ट (Etv Bharat)

आर्थिक नुकसान का खतरा: रोहतक की नट-बोल्ट इंडस्ट्री ना केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये देश के निर्यात में भी बड़ा योगदान देती है. अमेरिका के साथ बढ़ती दूरी और टैरिफ के कारण उद्योगपतियों में चिंता है. अगर स्थिति नहीं सुधरी, तो अगले कुछ महीनों में उद्योग पर गहरा असर पड़ेगा, जिससे रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो सकता है. उन्होंने कहा कि ट्रंप के इस फैसले से उनकी कंपनी को 1000 करोड़ के नुकसान की आशंका है.

चंद्रयान-3 में लगे रोहतक की एलपीएस बोसार्ड कंपनी के नट बोल्ट्स: बता दें कि चंद्रयान-3 में हरियाणा की एलपीएस बोसार्ड कंपनी के नट बोल्ट्स लगे हैं. चंद्रयान-3 के लिए रोहतक की एलपीएस कंपनी में स्पेशल नट, बोल्ट बनाए गए. इसकी संख्या करीब 2 से 5 लाख के बीच है. कंपनी के महाप्रबंधक ने बताया कि नट बोल्ट्स बहुत ही गोपनीय तरीके से गुणवत्ता के आधार पर तैयार किए गए. कंपनी ने नट बोल्ट इसरो को उपलब्ध करवाए हैं.

एलपीएस बोसार्ड अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 50% नट-बोल्ट आपूर्ति करती है. (Etv Bharat)

टैरिफ क्या है? टैरिफ एक तरह का कर (टैक्स) होता है, जो सरकार आयात (इम्पोर्ट) या निर्यात (एक्सपोर्ट) होने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाती है. इसका मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और सरकारी आय बढ़ाना होता है. टैरिफ के कारण आयातित सामान की कीमत बढ़ सकती है, जिससे लोग स्थानीय सामान खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं.

टैरिफ का प्रभाव कैसे पड़ता है? टैरिफ का प्रभाव कई तरह से देखने को मिलता है:

  • उपभोक्ताओं पर: टैरिफ के कारण आयातित सामान महंगा हो जाता है, जिससे लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है.
  • स्थानीय उद्योगों पर: स्थानीय उत्पादकों को फायदा होता है, क्योंकि आयातित सामान महंगा होने से लोग स्थानीय सामान खरीदते हैं.
  • सरकारी आय पर: टैरिफ से सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलता है, जिसे वह विकास कार्यों में उपयोग कर सकती है.
  • अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर: टैरिफ के कारण आयात-निर्यात पर असर पड़ता है, और कभी-कभी यह व्यापारिक तनाव का कारण भी बन सकता है.

अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ का मतलब: अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामानों पर 50% टैरिफ (कर) लगाने की घोषणा की है. इसका मतलब है कि भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों की कीमत पर 50% अतिरिक्त कर लगेगा, जिससे वे सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे. ये टैरिफ 7 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है और अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू होगा.

टैरिफ लगने से रोहतक की एलपीएस बोसार्ड कंपनी पर आर्थिक संकट (Etv Bharat)

भारत पर इसका प्रभाव:

  • निर्यात पर असर: भारत अमेरिका को करीब 64 अरब डॉलर का सामान निर्यात करता है, जो भारत के कुल निर्यात का 80% है. टैरिफ के कारण ये सामान महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी मांग कम हो सकती है.
  • भारतीय अर्थव्यवस्था: विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पर इसका असर 0.4-0.8% तक हो सकता है. यानी कुल मिलाकर प्रभाव सीमित लेकिन नकारात्मक होगा.
  • उद्योगों पर प्रभाव: ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इनका अमेरिकी बाजार में बड़ा हिस्सा है.
  • उपभोक्ता और रोजगार: अगर निर्यात कम हुआ, तो भारत में इन उद्योगों से जुड़े रोजगार प्रभावित हो सकते हैं. साथ ही, भारत को आयात के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं.
  • राजनीतिक और व्यापारिक तनाव: यह टैरिफ भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को तनावपूर्ण बना सकता है, खासकर क्योंकि यह भारत के रूस से तेल खरीदने के जवाब में लगाया गया है.

ऐसे समझें: मान लीजिए, भारत से अमेरिका को 10,000 रुपये का एक टेक्सटाइल उत्पाद (जैसे कपड़े) निर्यात होता है. 50% टैरिफ के बाद, इसकी कीमत 10,000 + 5,000 (टैरिफ) = 15,000 रुपये हो जाएगी. जिसके बाद अमेरिका में ग्राहक इस कपड़े को खरीदने से हिचक सकते हैं, क्योंकि ये अब महंगा है. वे सस्ते विकल्प (जैसे चीन या बांग्लादेश के कपड़े) चुन सकते हैं. इससे भारत की टेक्सटाइल कंपनी की बिक्री कम हो सकती है, जिससे उनका मुनाफा घटेगा और कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है. अगर ऐसी कई कंपनियों की बिक्री कम हुई, तो भारत का निर्यात राजस्व घटेगा, जिससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा.

