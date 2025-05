ETV Bharat / bharat

भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर मसले का हल निकालेंगे ट्रंप, व्यापार बढ़ाने पर दिया जोर - TRUMP SAYS WILL WORK WITH INDIA

डोनाल्ड ट्रम्प ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 11, 2025 at 11:11 AM IST | Updated : May 11, 2025 at 11:24 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर समझौते को लेकर 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट लिखा है. उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि दोनों देशों ने आपसी सहमति से यह समझौता किया है. ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और साहसी फैसले तक पहुंचने में दोनों देशों की मदद कर सका. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, "मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत नेतृत्व पर बहुत गर्व है, जिन्होंने अपनी ताकत, समझदारी और हिम्मत से यह समझा कि अब तनाव को रोकने का समय है. ये तनाव लाखों लोगों की मौत और विनाश का कारण बन सकता था. इसमें लाखों निर्दोष लोग मारे जा सकते थे! आपके इस साहसी कदम ने आपकी विरासत को और मजबूत किया है."

यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे लिखा, "मुझे गर्व है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और साहसी फैसले तक पहुंचने में आपकी मदद कर सका. हालांकि, इस पर ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन मैं दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाने जा रहा हूं. इसके अलावा, मैं आप दोनों के साथ मिलकर यह देखने की कोशिश करूंगा कि क्या "हजार साल" बाद कश्मीर के मुद्दे का कोई समाधान निकाला जा सकता है. भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को इस शानदार काम के लिए ईश्वर का आशीर्वाद मिले!" 'यह बाइबल में वर्णित 1000 साल पुराना संघर्ष नहीं है'

वहीं, कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि यह बाइबिल में वर्णित 1000 साल पुराना संघर्ष नहीं है, परंतु 78 साल पहले शुरू हुआ था. राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि भारत ने शिमला समझौते को छोड़ दिया है? क्या हमने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए दरवाजा खोल दिया है? उन्होंने कहा भारत ने बार-बार जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को खारिज कर दिया है और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि यह क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है, शनिवार को, भारत ने शत्रुता समाप्त करने के समझौते को प्राप्त करने में अमेरिका की भूमिका को भी कम करके आंका और कहा कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच समझ बन गई है. यह भी पढ़ें- ऑपरेशन सिंदूर: आतंकी मसूद अजहर का कुनबा हुआ साफ, मारे गए टॉप 5 पाकिस्तानी आतंकवादी

नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर समझौते को लेकर 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट लिखा है. उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि दोनों देशों ने आपसी सहमति से यह समझौता किया है. ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और साहसी फैसले तक पहुंचने में दोनों देशों की मदद कर सका. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, "मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत नेतृत्व पर बहुत गर्व है, जिन्होंने अपनी ताकत, समझदारी और हिम्मत से यह समझा कि अब तनाव को रोकने का समय है. ये तनाव लाखों लोगों की मौत और विनाश का कारण बन सकता था. इसमें लाखों निर्दोष लोग मारे जा सकते थे! आपके इस साहसी कदम ने आपकी विरासत को और मजबूत किया है." यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे लिखा, "मुझे गर्व है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और साहसी फैसले तक पहुंचने में आपकी मदद कर सका. हालांकि, इस पर ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन मैं दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाने जा रहा हूं. इसके अलावा, मैं आप दोनों के साथ मिलकर यह देखने की कोशिश करूंगा कि क्या "हजार साल" बाद कश्मीर के मुद्दे का कोई समाधान निकाला जा सकता है. भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को इस शानदार काम के लिए ईश्वर का आशीर्वाद मिले!" 'यह बाइबल में वर्णित 1000 साल पुराना संघर्ष नहीं है'

वहीं, कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि यह बाइबिल में वर्णित 1000 साल पुराना संघर्ष नहीं है, परंतु 78 साल पहले शुरू हुआ था. राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि भारत ने शिमला समझौते को छोड़ दिया है? क्या हमने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए दरवाजा खोल दिया है? उन्होंने कहा भारत ने बार-बार जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को खारिज कर दिया है और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि यह क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है, शनिवार को, भारत ने शत्रुता समाप्त करने के समझौते को प्राप्त करने में अमेरिका की भूमिका को भी कम करके आंका और कहा कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच समझ बन गई है. यह भी पढ़ें- ऑपरेशन सिंदूर: आतंकी मसूद अजहर का कुनबा हुआ साफ, मारे गए टॉप 5 पाकिस्तानी आतंकवादी

Last Updated : May 11, 2025 at 11:24 AM IST