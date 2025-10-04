पीएम मोदी का ट्रंप के गाजा में शांति प्लान को समर्थन, बोले- भारत हमेशा से शांति का पक्षधर
Published : October 4, 2025 at 9:09 AM IST
नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को शांति समझौते पर अपनी सहमति देने के लिए रविवार 5 अक्टूबर तक समयसीमा तय की थी. ट्रंप ने कहा था कि अगर हमास ने इस डेडलाइन के अंदर समझौता नहीं किया तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उसने सोचा भी नहीं होगा. डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह अल्टीमेटम दिया था. उसके बाद हमास ने उनके इस सुझाव को मान लिया है और इजराइली बंधकों को छोड़ने पर राजी हो गया.
उधर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने अभियान को रोकने का आदेश दे दिया है. नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ट्रंप की योजना के तहत पहले फेज को लागू करने के लिए तैयार है.
We welcome President Trump’s leadership as peace efforts in Gaza make decisive progress. Indications of the release of hostages mark a significant step forward.— Narendra Modi (@narendramodi) October 4, 2025
India will continue to strongly support all efforts towards a durable and just peace.@realDonaldTrump @POTUS
पीएम मोदी ने शेयर किया पोस्ट
इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के कदम की प्रशंसा की है. उन्होंने कहा कि बंधकों की रिहाई का संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप का स्वागत करते हैं क्योंकि गाजा में उनके शांति प्रयास सही दिशा में बढ़ रहे हैं. भारत हमेशा स्थायी और न्यायसंगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा.
पहले भी ट्रंप के प्लान का किया स्वागत
इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने दो साल से जारी इजराइल-गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की योजना का स्वागत किया था. उन्होंने कहा कि ट्रंप का प्लान फिलिस्तीनी और इजराइली नागरिकों के लिए दीर्घकालिक और स्थाई शांति का मार्ग प्रशस्त करती है.
ऑस्ट्रेलिया भी समर्थन में उतरा
इस मामले पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी अपना रुख साफ किया है. उन्होने ट्रंप की योजना का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी राष्ट्रपति के प्लान का स्वागत करता है. हमास को बिना देर किए हथियार डाल देना चाहिए. इसके साथ-साथ सभी बंधकों को रिहा कर देना चाहिए. ऑस्ट्रेलिया अपने सहयोगी देशों के साथ युद्ध समाप्त करने और न्याय की दिशा में किए गए प्रयासों का समर्थन करता रहेगा.
