पीएम मोदी का ट्रंप के गाजा में शांति प्लान को समर्थन, बोले- भारत हमेशा से शांति का पक्षधर

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को शांति समझौते पर अपनी सहमति देने के लिए रविवार 5 अक्टूबर तक समयसीमा तय की थी. ट्रंप ने कहा था कि अगर हमास ने इस डेडलाइन के अंदर समझौता नहीं किया तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उसने सोचा भी नहीं होगा. डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह अल्टीमेटम दिया था. उसके बाद हमास ने उनके इस सुझाव को मान लिया है और इजराइली बंधकों को छोड़ने पर राजी हो गया.

उधर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने अभियान को रोकने का आदेश दे दिया है. नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ट्रंप की योजना के तहत पहले फेज को लागू करने के लिए तैयार है.

पीएम मोदी ने शेयर किया पोस्ट

इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के कदम की प्रशंसा की है. उन्होंने कहा कि बंधकों की रिहाई का संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप का स्वागत करते हैं क्योंकि गाजा में उनके शांति प्रयास सही दिशा में बढ़ रहे हैं. भारत हमेशा स्थायी और न्यायसंगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा.