सेना में दाढ़ी पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी सरकार के फैसले से सिखों पर असर पड़ेगा: एसजीपीसी सदस्य

अमृतसर: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) के सदस्य गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने रविवार को कहा कि अमेरिकी सरकार द्वारा सेना में दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगाने की खबर बहुत दुखद और चिंताजनक है, क्योंकि इस फैसले का सिख, मुस्लिम और यहूदी समुदायों पर सीधा असर पड़ने की संभावना है, जो अपने धर्म के अनुसार दाढ़ी रखते हैं.

उन्होंने कहा, "अमेरिका एक लोकतंत्र है, जहां हर धर्म के रीति-रिवाजों और मान्यताओं का सम्मान किया जाना चाहिए. यह निर्णय न केवल धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के भी विरुद्ध है."

उन्होंने कहा, "अमेरिका में सिख संगठनों से इस फैसले के बारे में वास्तविक जानकारी एकत्र करने के बाद एसजीपीसी इस मामले पर कड़ा संज्ञान लेगी."

ग्रेवाल ने कहा, "अगर कोई व्यक्ति छूट चाहता है तो आवेदन किया जा सकता है और मंजूरी ली जा सकती है. इसके बावजूद, अमेरिकी सरकार के हालिया कदम सिखों के लिए दुखद हैं."

उन्होंने कहा कि अमेरिका में भारत के युवाओं के साथ धार्मिक आधार पर अपमानजनक व्यवहार किया जाता है और यहां तक ​​कि बुजुर्गों को भी हथकड़ी लगाई जाती है.

उन्होंने कहा, "एसजीपीसी ट्रक ड्राइवरों और मजदूर वर्ग के सिखों के साथ हो रहे अन्याय की कड़ी निंदा करती है. मैं अमेरिकी सरकार से अपील करता हूं कि वह किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाए, क्योंकि सिखों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है."