राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात, कहा- 'ट्रंप के खास दोस्त हैं पीएम मोदी'

बता दें कि अमेरिकी सीनेट (संसद का उच्च सदन) के भारत में अमेरिका के नये राजदूत के रूप में गोर को नामित करने की पुष्टि करने के बाद वह (गोर) छह दिन की भारत यात्रा पर आए हैं. इस दौरान प्रबंधन और संसाधन मामलों के उप मंत्री माइकल जे रिगास भी उनके साथ हैं.

मुलाकात के दौरान गोर ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस में उनकी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक फ्रेमयुक्त तस्वीर भी भेंट की. इस तस्वीर को पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान लिया गया था. इतना ही नहीं तस्वीर पर ट्रंप का संदेश और हस्ताक्षर थे. ट्रंप ने तस्वीर पर साफ तौर पर लिखा था कि प्रधानमंत्री महोदय, आप महान हैं.

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर से शनिवार को मुलाकात की. पीएम ने उनके कार्यकाल में नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच रणनीतिक साझेदारी के और मजबूत होने का भरोसा जताया. वहीं गोर ने पीएम मोदी से मिलने के बाद कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'एक महान और खास दोस्त' मानते हैं.

पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “भारत में अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर का स्वागत करके खुशी हुई. मुझे विश्वास है कि उनके कार्यकाल में भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी.”

गोर ने पीएम मोदी से मुलाकात को बताया ‘अद्भुत’

वहीं, दूसरी ओर अमेरिकी राजदूत नामित सर्जियो गोर ने पीएम मोदी से हुई मुलाकात को अद्भुत बताया. पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से गोर ने कहा, ‘पीएम मोदी से मेरी मुलाकात अद्भुत रही. हमने रक्षा, व्यापार और तकनीक समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की. इसके अलावा, हमने महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व पर भी गंभीर चर्चा की.’

उन्होंने कहा,"राष्ट्रपति ट्रंप, प्रधानमंत्री मोदी को अपना एक महान और निजी मित्र मानते हैं. दरअसल, मेरे नई दिल्ली रवाना होने से ठीक पहले, उन्होंने एक अद्भुत फ़ोन कॉल की थी. और यह कुछ ऐसा है जो आने वाले हफ़्तों और महीनों तक जारी रहेगा. भारत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजदूत के रूप में सेवा करना सम्मान की बात है. मैं इस बेहद महत्वपूर्ण रिश्ते और हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों के निरंतर विकास और गहनता की आशा करता हूं."

गौरतलब है कि रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से भारतीय उत्पादों के आयात पर भारी टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं. हालांकि भारत ने अमेरिकी कार्रवाई को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण बताया है. हालांकि, ट्रंप और मोदी के बीच फोन पर हुई हालिया बातचीत से तनावपूर्ण संबंधों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है.

