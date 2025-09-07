ETV Bharat / bharat

9 सितंबर को होगा उप-राष्ट्रपति का चुनाव, कांग्रेस ने जस्टिस रेड्डी को बताया बेहतर उम्मीदवार

कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव को वैचारिक लड़ाई बताया, जस्टिस रेड्डी को समर्थन दिया और सांसदों से अंतरात्मा की आवाज़ पर मतदान करने की अपील की.

जस्टिस सुदर्शन रेड्डी (Etv Bharat)
By Amit Agnihotri

Published : September 7, 2025 at 8:22 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली : आगामी 9 सितंबर को होने वाले भारत के उप-राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. कांग्रेस ने इस चुनाव को सत्तारूढ़ एनडीए के खिलाफ एक "वैचारिक लड़ाई" करार दिया है और विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से बेहतर बताया है.

हालांकि दोनों सदनों – लोकसभा और राज्यसभा – के कुल 782 सांसदों द्वारा होने वाले इस चुनाव में आंकड़े एनडीए के पक्ष में हैं, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि यह लड़ाई सिर्फ संख्या की नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान की आत्मा की है. कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि सांसद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देंगे. पार्टी ने अपने सांसदों को 8 सितंबर को दिल्ली में एक बैठक के लिए बुलाया है, जिसमें वोटिंग प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए मॉक ड्रिल करवाई जाएगी ताकि कोई वोट अमान्य न हो.

कांग्रेस लोकसभा व्हिप मोहम्मद जावेद ने कहा कि उप-राष्ट्रपति का चुनाव पार्टी लाइन पर नहीं होता, इसलिए सभी सांसदों को अपने विवेक से फैसला लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि जस्टिस रेड्डी राजनीति से दूर हैं और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सभी सांसदों को पत्र भेजकर समर्थन मांगा है. इसके अलावा वे हाल के दिनों में विभिन्न राज्यों का दौरा भी कर चुके हैं और उन्हें क्षेत्रीय पार्टियों से अच्छा समर्थन मिला है.

जस्टिससुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, ने रविवार को एक वीडियो संदेश में सभी सांसदों से अपील की कि वे देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करें. उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि भारत के संविधान की भावना को मजबूत करने का अवसर है और वे परिणाम को विनम्रता से स्वीकार करेंगे.

कांग्रेस राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जस्टिस रेड्डी को सलवा जुडूम और नक्सलवाद से जुड़े एक पुराने आदेश को लेकर बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन वे हमेशा संविधान के साथ खड़े रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र की मजबूती और संस्थाओं की स्वतंत्रता का प्रतीक है.

इस बीच INDIA ब्लॉक के रणनीतिकारों ने वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी और बीआरएस जैसे दलों से संपर्क साधा है. जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से हैं और तेलुगू भाषी हैं, इसलिए इन दलों के समर्थन की उम्मीद जताई जा रही थी. हालांकि, मौजूदा स्थिति में ये तीनों दल संभवतः एनडीए का समर्थन कर सकते हैं. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जस्टिस रेड्डी के समर्थन की घोषणा कर दी है. बताया गया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के आग्रह पर ओवैसी ने जस्टिस रेड्डी से संपर्क कर उन्हें बधाई दी और समर्थन का भरोसा दिलाया.

उधर, बीजेडी नेता और राज्यसभा सांसदों ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक 8 सितंबर को इस पर अंतिम निर्णय लेंगे. उन्होंने कहा कि वे भले ही ओडिशा में बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन संसद में फैसले राज्यहित में लेते हैं.

तमिलनाडु की राजनीति में भी चुनाव ने हलचल मचा दी है. एआईएडीएमके ने तमिल अस्मिता के नाम पर एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन का समर्थन किया है, जबकि डीएमके, जो कांग्रेस की सहयोगी है, INDIA ब्लॉक के साथ खड़ी है.

अब निगाहें 9 सितंबर पर टिकी हैं जब सांसद नई दिल्ली में उप-राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करेंगे. परिणाम चाहे जो भी हो, यह चुनाव देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और राजनीतिक दलों की वैचारिक स्थिति को दर्शाएगा.

