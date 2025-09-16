ETV Bharat / bharat

UPI Cash Withdrawal: अब रुपये के लिए नहीं पड़ेगी ATM की जरूरत, UPI के जरिए मिलेगा कैश

अब कैश के लिए नहीं पड़ेगी ATM की जरूरत ( ANI )

Published : September 16, 2025 at 7:48 PM IST

नई दिल्ली: भारत का सबसे भरोसेमंद डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जल्द ही एटीएम की भूमिका निभा सकती है. नेशनल पेमेंट्स कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने कथित तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से देश भर में 20 लाख से ज्यादा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) आउटलेट्स पर UPI के जरिए QR कोड-बेस्ड नकद निकासी की अनुमति मांगी है. अगर यह मंजूरी मिल जाती है तो यह कदम भारतीयों के नकदी तक पहुंचने के तरीके को बदल सकता है और इसे किसी स्थानीय स्टोर पर कोड स्कैन करने जितना आसान बना देगा. जानकारी के मुताबिक यह प्रक्रिया किसी भी रेगुलर UPI लेनदेन की तरह ही ट्रांजैक्शन को सहज बनाने के लिए डिजाइन की गई है. इसके जरिए यूजर्स अपना पसंदीदा UPI ऐप खोलेंगे, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट द्वारा दिए गए QR कोड को स्कैन करेंगे, पेमेंट को ऑथराइज्ड करेंगे और कैश निकाल लें. यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि यूजर्स के अकाउंट से तुरंत डेबिट हो जाए और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के खाते में तुरंत क्रेडिट हो जाए. कितनी होगी यूपीआई निकासी सीमा?

वर्तमान में मर्चेंट पॉइंट्स पर यूपीआई निकासी की सीमा प्रति लेनदेन 1,000 से 2,000 रुपये के बीच है. अगर इसे मंज़ूरी मिल जाती है, तो नए ढांचे के तहत यह सीमा प्रति लेनदेन 10,000 रुपये तक बढ़ सकती है, जिससे और भी ज्यादा लचीलापन मिलेगा.