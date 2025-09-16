UPI Cash Withdrawal: अब रुपये के लिए नहीं पड़ेगी ATM की जरूरत, UPI के जरिए मिलेगा कैश
RBI से देश भर में 20 लाख से ज्यादा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) आउटलेट्स पर UPI के जरिए QR कोड-बेस्ड नकद निकासी की अनुमति मांगी है.
Published : September 16, 2025 at 7:48 PM IST
नई दिल्ली: भारत का सबसे भरोसेमंद डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जल्द ही एटीएम की भूमिका निभा सकती है. नेशनल पेमेंट्स कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने कथित तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से देश भर में 20 लाख से ज्यादा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) आउटलेट्स पर UPI के जरिए QR कोड-बेस्ड नकद निकासी की अनुमति मांगी है.
अगर यह मंजूरी मिल जाती है तो यह कदम भारतीयों के नकदी तक पहुंचने के तरीके को बदल सकता है और इसे किसी स्थानीय स्टोर पर कोड स्कैन करने जितना आसान बना देगा. जानकारी के मुताबिक यह प्रक्रिया किसी भी रेगुलर UPI लेनदेन की तरह ही ट्रांजैक्शन को सहज बनाने के लिए डिजाइन की गई है.
इसके जरिए यूजर्स अपना पसंदीदा UPI ऐप खोलेंगे, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट द्वारा दिए गए QR कोड को स्कैन करेंगे, पेमेंट को ऑथराइज्ड करेंगे और कैश निकाल लें. यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि यूजर्स के अकाउंट से तुरंत डेबिट हो जाए और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के खाते में तुरंत क्रेडिट हो जाए.
कितनी होगी यूपीआई निकासी सीमा?
वर्तमान में मर्चेंट पॉइंट्स पर यूपीआई निकासी की सीमा प्रति लेनदेन 1,000 से 2,000 रुपये के बीच है. अगर इसे मंज़ूरी मिल जाती है, तो नए ढांचे के तहत यह सीमा प्रति लेनदेन 10,000 रुपये तक बढ़ सकती है, जिससे और भी ज्यादा लचीलापन मिलेगा.
भारत के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?
बैंकिंग प्रतिनिधि पहले से ही ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. वे अक्सर उन क्षेत्रों में नागरिकों के लिए पहुंच का पहला बिंदु होते हैं जहां पूर्ण-सेवा बैंक शाखाएं नहीं हैं. कई बैंक पहले से ही आधार-एनेबल सर्विस और माइक्रो-एटीएम निकासी प्रदान करते हैं.
इस नेटवर्क में UPI को इंटिग्रेटेड करके, NPCI नकदी तक पहुंच को नाटकीय रूप से सरल बना सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें घिसे हुए उंगलियों के निशान के कारण बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है या जो स्किमिंग और क्लोनिंग जैसी कार्ड संबंधी धोखाधड़ी से सावधान रहते हैं. केवल एक स्मार्टफोन और एक UPI ऐप के साथ, पैसे निकालना जल्द ही किराने का सामान खरीदने जितना आसान हो सकता है.
UPI नियमों में बदलाव
बता दें कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इसके जरिए अब इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ट्रैवल, क्रेडिट कार्ड बिल और ऐसे ही कई सेक्टर में ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा दी गई है. इसका बदलाव का मकसद बड़े डिजिटल पेमेंट्स को आसान और ज्यादा सुलभ बनाना है.
