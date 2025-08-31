नई दिल्ली: चुनावी राज्य बिहार में राहुल गांधी की 'वोट चोरी' यात्रा से उत्साहित कांग्रेस के नेता अब ओडिशा में भी इसी तरह की यात्रा निकालकर सबसे पुरानी पार्टी को पुनर्जीवित करना चाहते हैं.

ओडिशा में यह यात्रा नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है और इसे बिहार की तर्ज पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें पैदल यात्रा, जीप की सवारी और छोटी जनसभाएं शामिल होंगी. यात्रा के बारे में पूछे जाने पर ओडिशा के एआईसीसी प्रभारी अजय कुमार ने ईटीवी भारत से कहा, "सही समय पर सब कुछ होगा. बस इंतजार कीजिए."

बता दें कि एक सितंबर को बिहार की राजधानी पटना में संपन्न होने वाली बिहार यात्रा में शामिल अजय कुमार ने कहा कि विपक्षी दलों के इस मार्च से कांग्रेस के साथ-साथ इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों को भी काफी फायदा होगा.

बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है. अजय कुमार ने कहा, "यात्रा बहुत सफल रही है. इससे कांग्रेस को लाभ होगा. इंडिया ब्लॉक को भी फायदा होगा और बिहार में हमें भारी बहुमत मिलेगा."

ओडिशा में बीजू जनता दल (BJD) के सत्ता में रहने के दौरान कांग्रेस हाशिये पर रही है, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद से, जिसमें भाजपा सत्ता में आई और बीजेडी का कद कम होने लगा है. ऐसे में पुरानी पार्टी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. तदनुसार वोटों की चोरी, महिलाओं के खिलाफ अपराध, भ्रष्टाचार और ओडिशा में राहुल गांधी की प्रस्तावित यात्रा के प्रमुख मुद्दे होंगे.

इस मौके पर स्टेट यूनिट के प्रमुख भक्त चरण दास ने कहा, "BJP ने ओडिशा में लोगों के वोट चुराकर जीत हासिल की है. ​​पिछले साल के विधानसभा चुनावों में शाम को रहस्यमय तरीके से 42 लाख वोट डाले गए थे. हम दिन-दहाड़े जनादेश की इस लूट की इजाजत नहीं देंगे. आने वाले दिनों में भाजपा और चुनाव आयोग की वोट चोरी का पर्दाफ़ाश हो जाएगा."

राहुल की योजनाओं के अनुरूप कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है जो अगले दो महीनों में ओडिशा में नियुक्त किए जाने वाले डिस्ट्रिक्ट यूनिट प्रमुखों के नाम सुझाएंगे.

हाल ही में राहुल गांधी ने राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ ओडिशा की स्थिति की समीक्षा की और उन्हें बताया कि भले ही राज्य में कांग्रेस के विकास के अवसर हैं, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है.

एआईसीसी के ओडिशा प्रभारी सचिव मोहम्मद शाहनवाज चौधरी ने ईटीवी भारत को बताया, "राहुल गांधी का स्पष्ट संदेश था कि ओडिशा में संभावनाएं हैं और पूरी स्टेट यूनिट को राज्य को फिर से हासिल करने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए. अब यही हमारा लक्ष्य है. शुरुआत में, हम जिला इकाई प्रमुखों की नियुक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. बाद में संगठन को मजबूत करने के लिए ग्राम और ब्लॉक स्तर की टीमें बनाई जाएंगी."

उन्होंने कहा, "एक बार ऑर्गनाइजेशन तैयार हो जाने के बाद यात्रा सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे." ओडिशा में राहुल की क्षमता का विस्तार करते हुए, पीएमसी के आदर्श ने कहा कि हालांकि 51 भीलवाड़ा वाले बीजेडी के पास के राज्य विधानसभा में कांग्रेस के 14 रिजर्व से ज्यादा नेता हैं, फिर भी यह देश की सबसे पुरानी पार्टी है जो सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह मुख्य घटक की भूमिका निभा रही है.

चौधरी ने कहा, "मजबूत नेतृत्व के अभाव में बीजेडी निष्क्रिय हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तबियत ठीक नहीं है और उनके उत्तराधिकारी पंडियन कार्यकर्ताओं में जोश नहीं भर पा रहे हैं. बीजेडी विधायक न तो विधानसभा में और न वह सड़कों पर जन मुद्दों को लेकर आंदोलन करते हैं. कांग्रेस हर लिहाज से मुख्य विपक्ष बन गई है."

एआईसीसी पदाधिकारी ने आगे दावा किया कि राजधानी भुवनेश्वर में 11 जुलाई को हुई राहुल गांधी की रैली पहले से तय योजना से कहीं ज़्यादा सफल रही.

चौधरी ने कहा, "लोग बड़ी संख्या में रैली में आए और यह हमारे लिए आश्चर्यजनक था. इसके अलावा, हमारे जो कार्यकर्ता सुस्त पड़े थे, वे भी रैली के बाद ऊर्जावान हो गए. नतीजतन, लोग अब कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, जो पिछले छह महीनों से भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रामक रही है. राज्य सरकार कई मुद्दों पर आलोचनाओं का सामना कर रही है और एक साल में अलोकप्रिय हो गई है. आने वाले दिनों में, बीजेडी के कई नेता कांग्रेस में शामिल होंगे."

2024 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका थे, जो पूर्वी राज्य में तीसरे स्थान पर खिसक गई थी, जहां भगवा पार्टी सत्तारूढ़ बीजेडी को हराकर पहली बार सत्ता में आई थी. इसके चलते महीनों तक राज्य इकाई का मनोबल गिरा रहा, जिससे आलाकमान को सभी इकाइयों को भंग करना पड़ा. हालांकि, अजय कुमार को एआईसीसी प्रभारी और भक्त चरण दास को ओडिशा की राज्य इकाई का प्रमुख नियुक्त किए जाने से पहले, नियोजित संगठनात्मक सुधार में कई महीनों की देरी हुई.

