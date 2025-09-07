ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में हादसे का शिकार हुये यूपी संभल SDM, पत्नी के साथ गंभीर हालत में मुरादाबाद रेफर

पिरूमदारा नीमकरौली अस्पताल के डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा ने बताया दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है.

उत्तराखंड में हादसे का शिकार हुये यूपी संभल SDM (ETV BHARAT)
Published : September 7, 2025 at 1:59 PM IST

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर के पीरूमदारा में देर रात एक भयानक सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में यूपी संभल के SDM विकास चंद्र और उनकी पत्नी दीक्षा शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को ही मुरादाबाद रेफर कर दिया गया है. यह दुर्घटना उस समय हुई जब उनकी इनोवा कार UP61BQ1253 सड़क पर लगे डिवाइडर से टकरा गई.

जानकारी के अनुसार हादसा अंधेरे में करीब देर रात हुआ. नियंत्रण खो जाने के कारण कार सीधे डिवाइडर से टकरा गई. हादसे के बाद वाहन की हालत बेहद खराब हो गई. उपजिलाधिकारी विकास चंद्र अपनी पत्नी के साथ रामनगर में भ्रमण पर आए थे. बताया जा रहा है कि हादसे के समय केवल दोनों ही गाड़ी में सवार थे. कार विकास चंद्र चला रहे थे

उत्तराखंड में हादसे का शिकार हुये यूपी संभल SDM (ETV BHARAT)
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस और मेडिकल टीम ने दंपत्ति को प्राथमिक उपचार के लिए पीरूमदारा स्थित नीमकरौली अस्पताल में भर्ती करवाया.

प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मुरादाबाद के एक उच्च स्तरीय मेडिकल संस्थान में रेफर कर दिया. पिरूमदारा क्षेत्र में स्थित नीमकरौली अस्पताल के डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा ने बताया दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है. जिसको देखते हुए उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. स्थानीय पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक रिपोर्ट में सामने आया है कि कार पिरूमदारा क्षेत्र में डिवाइडर से टकराई. जिससे उपजिलाधिकारी वाहन पर नियंत्रण खो बैठें, फिलहाल पुलिस टीम हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है.

स्थानीय लोगों ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है. साथ ही प्रशासन से सड़क की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की कड़ा आग्रह किया है. लोगों का कहना है कि उस क्षेत्र में लाइटिंग व्यवस्था बेहद अपर्याप्त है. जिससे पहले भी कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. उन्होंने बताया कि जरूरी साइन बोर्ड, डिवाइडर के पास चेतावनी और उचित रोशनी की व्यवस्था न होने से यह दुर्घटना संभव हुई. यह हादसा एक बार फिर से सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है. प्रशासन ने कहा है कि पूरी जांच के बाद आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे. जिससे भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

