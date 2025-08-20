देश के इन 3 राज्यों में पानी की भारी किल्लत, दूषित जल एक समस्या... बूंद-बूंद को तरस रहे लोग!

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: देश के कई राज्य इस समय पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु देश के ऐसे टॉप तीन राज्य हैं, जहां के अधिकतर जिलों में पानी का संकट छाया हुआ है.

ईटीवी भारत के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के 38 जिलों के लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं. इनमें से कई जिले ऐसे हैं, जिन्हें अति-दोहित, गंभीर और 'अर्ध-गंभीर श्रेणी में रखा गया. इसके बाद राजस्थान में 29 और तमिलनाडु में 22 जिले हैं.

भूजल को भरने और निष्कर्षण के रुझानों का विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से 2022 से हर साल देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन किया जाता है.

केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा मूल्यांकित भारत के गतिशील भूजल संसाधनों का राष्ट्रीय संकलन, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 जिलों को 'अति-दोहित', 22 जिलों को 'गंभीर' और 69 जिलों को 'अर्ध-गंभीर' श्रेणी में रखा गया है.

हरियाणा जैसे अन्य राज्यों में 16 अति-दोहित जिले हैं, इसके बाद एक गंभीर और 2 अर्ध-गंभीर जिले हैं. पंजाब में 19 अति-दोहित और 1 गंभीर जिला है. हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार, देश भर के अलग-अलग राज्यों में हो रही मौजूदा बारिश से जल संकट से जूझ रहे इलाकों को अस्थायी राहत मिलने की संभावना है.

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने ईटीवी भारत से कहा कि, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में कई जगहें हैं जहां जल संकट है. लगातार बारिश से इन राज्यों में राहत मिल सकती है. हालांकि, तमिलनाडु जैसे राज्यों में ऐसी राहत की संभावना कम है.

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पूर्वी राजस्थान और उत्तरी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. जल शक्ति मंत्रालय ने 2019 में देश के 256 जल संकटग्रस्त जिलों में एक समयबद्ध, मिशन-मोड जल संरक्षण अभियान के रूप में जल शक्ति अभियान (JSA) शुरू किया था.

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन' (JSA: CTR) की शुरुआत "क'च द रेन - व्हेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स' टैगलाइन के साथ की थी. उन्होंने कहा कि, इस अभियान का विस्तार देश भर के सभी जिलों, ब्लॉकों और नगर पालिकाओं को कवर करने के लिए किया गया था.

देश में पानी की कमी वाले जिलों के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए, जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने संसद को जानकारी दी थी. उन्होंने कहा कि, JSA:CTR अभियान देश भर में लागू किया जाता है. हालांकि, इसके प्रत्येक संस्करण में 2023 से अधिकतम प्रभाव के लिए एक लक्षित फोकस शामिल किया गया है. JSA: CTR 2023, जिसका विषय 'पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता' है, ने जल जीवन मिशन द्वारा पहचाने गए 150 विशेष फोकस जिलों को प्राथमिकता दी.

चौधरी ने कहा कि जेएसए: सीटीआर 2024 अभियान, जिसका विषय 'नारी शक्ति से जल शक्ति' था, पूरे देश में चलाया गया. इसमें केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा चिन्हित 151 जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया.

मंत्री ने कहा, "जेएसए: सीटीआर 2025 का शुभारंभ 'जल संचय जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर' विषय के साथ किया गया, जिसमें जमीनी स्तर पर गहन सहभागिता, अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण और नवीन वित्तपोषण तंत्र पर विशेष जोर दिया गया. इसमें सीजीडब्ल्यूबी द्वारा चिन्हित 148 जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया.

इस बीच, केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए गए भूजल गुणवत्ता परीक्षण में पाया गया कि हरियाणा के झज्जर जिले और पंजाब के रूपनगर (रोपड़) जिले में सेलेनियम की मात्रा 10 पीपीबी की परमिसिबल लिमिट यानी की अनुमेय सीमा से अधिक है.

यह उल्लेखनीय है कि सेलेनियम की अधिकता कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती है, जिनमें तीव्र और दीर्घकालिक सेलेनोसिस दोनों शामिल हैं. साथ ही यह एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस जैसी न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों का भी कारण बन सकता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि भूजल (बीआईएस मानक) में 10 पीपीबी की सुरक्षित सीमा से अधिक सेलेनियम की मात्रा का पाया जाना एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता का विषय है.

प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन, इंडिया के पूर्व अध्यक्ष डॉ. तामोरिश कोले ने कहा, "सेलेनियम एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है. हालांकि, इसका सुरक्षा मार्जिन बहुत कम है, और रिकमेंडेड लेवल से अधिक लंबे समय तक सेवन जल्दी ही विषाक्त हो सकता है."

उन्होंने कहा कि दूषित पानी के लगातार उपयोग से सेलेनोसिस हो सकता है, जिसके शुरुआती लक्षण बालों और नाखूनों का खराब होना, बालों का झड़ना, त्वचा पर चकत्ते पड़ना और सांसों में लहसुन जैसी गंध आना शामिल है. समय के साथ, थकान, चिड़चिड़ापन और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी तंत्रिका संबंधी समस्याएं, साथ ही मतली, दस्त और पेट दर्द जैसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी गड़बड़ी भी हो सकती हैं.

उन्होंने कहा कि, यदि सेलेनियम का संपर्क बना रहता है, तो यह विषाक्तता लीवर और किडनी डिस्फंक्शन सहित अधिक गंभीर जटिलताओं में बदल सकती है. रेस्पिरेटरी या कार्डियोवैस्कुलर फेलियर का कारण भी बन सकती है.

डॉ. कोले ने कहा, हालांकि, ये जिले पीने और घरेलू उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर भूजल पर निर्भर हैं, इसलिए लांग टर्म हेल्थ इश्यू हो सकता है. चौधरी ने कहा कि विशेष रूप से जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों में जल शक्ति अभियान के कार्यान्वयन में राज्यों और स्थानीय निकायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए, जेएसए: सीटीआर 2025-2026 अभियान के लिए 148 हाई फोकस जिलों के लिए 148 केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं.

ये जिले गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, असम, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड हैं.

