UP, MP और गुजरात, जानें राजस्थान से पहले किन राज्यों ने लागू क्या धर्मांतरण विरोधी कानून? - RAJASTHAN

धर्म परिवर्तन के प्रयासों को रोकने के लिए राजस्थान गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 विधानसभा में पेश किया जाएगा.

Anti converstion law
धर्मांतरण विरोधी कानून (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2025 at 5:26 PM IST

6 Min Read

नई दिल्ली: भारतीय संविधान ने देश के हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया है. संविधान के तहत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी धर्म को मानें, उसका प्रचार करे और अपने विश्वास के अनुसार आचरण करे. हालांकि, देश में लंबे समय से धर्मांतरण को लेकर बहस छिड़ी हुई है. ऐसे में अक्सर जबरन, प्रलोभन या धोखे से धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप भी लगते रहे हैं.

इस बीच राजस्थान सरकार धर्मांतरण को रोकने लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है. इसमें जबरन, प्रलोभन या धोखे से धर्म परिवर्तन करवाने पर आजीवन कारावास और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना रखने का प्रस्ताव लाया जा सकता है. इतना ही नहीं कानून का उल्लंघन एक गंभीर अपराध माना जाएगा और यह गैरजमानती जुर्म होगा. रिपोर्ट के मुताबिक कानून में नाबालिगों, महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों का धर्मांतरण कराने पर और भी कड़ी सजा का प्रावधान होगा.

राजस्थान गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक
उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा और कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रलोभन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन के प्रयासों को रोकने के लिए राजस्थान गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 विधानसभा में पेश किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि फरवरी में सरकार ने यह विधेयक पेश किया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी. पटेल ने कहा कि अब पुराने विधेयक को वापस ले लिया जाएगा और आगामी सत्र में अधिक कठोर दंडों वाला एक नया विधेयक पेश किया जाएगा. वर्तमान में राजस्थान में अवैध धर्मांतरण के विरुद्ध कोई कानून नहीं है. इससे पहले रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में नए विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी गई थी.

बता दें कि राजस्थान देश का एकलौता राज्य नहीं है, जहां धर्मांतरण को रोकने के लिए इस तरह का बिल पेश किया गया है. इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में भी इस तरह के कानून बनाए गए हैं. तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि यह कानून किन स्टेट्स में लागू हैं और उनमें सजा को लेकर क्या प्रावधान हैं.

उत्तर प्रदेश में 5 साल की जेल
धर्मांतरण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 में अपना कानून लागू किया था. इसके तहत बलपूर्वक या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 1 से 5 साल की जेल और 15 हजार रुपये का जुर्माने का प्रावधान है. वहीं, अगर नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति धर्मांतरण का शिकार होती है तो यह सजा 3 से 10 साल हो सकती है, जबकि जुर्माने की राशि 25 हजार रुपये हो जाए.

इसकी सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है. इसके अलावा कम से कम 50 हजार रुपये का जुर्मानेभी लगाया जा सकता है.

गुजरात में 10 साल कैद और जुर्माना
गुजरात में कानून के तहत जबरन धर्मांतरण पर 3 से 10 साल तक की कैद और 25 हजार से 50,000 रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है. महिलाओं, नाबालिगों और अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में यह सजा और जुर्माना और कड़ी हो जाती है, जबकि सामूहिक धर्मांतरण के मामले में दो लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान हैं.

उत्तराखंड में कितनी सजा
उत्तराखंड ने बलपूर्वक धर्मांतरण करवाने पर 1 से 5 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने की व्यवस्था की है. महिला, नाबालिग या कमजोर वर्ग से जुड़े व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने पर 2 से 7 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता.

मध्य प्रदेश में जेल और सजा का प्रावधान
वहीं, अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो यहां जबरन धर्म परिवर्तन पर 1 से 5 साल की कैद और 25 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. वहीं, महिला, नाबालिग और अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में यहां 2 से 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माने का प्रावधान है, जबकि सामूहिक धर्मांतरण करवाने पर 5 से 10 साल की कैद हो सकती है और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

हिमाचल प्रदेश में क्या है प्रावधान
हिमाचल प्रदेश में बलपूर्वक धर्मांतरण पर 1 से 5 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. वहीं, महिला, नाबालिग या अनुसूचित जाति/जनजाति से जुड़े मामलों में यह सजा बढ़कर 2 से 7 वर्ष की कैद हो जाती है और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लग सकता है.

झारखंड: 3 साल की कैद, 50 हजार का जुर्माना
झारखंड में ज़बरन धर्म परिवर्तन पर 3 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाने की व्यवस्था है. महिला, नाबालिग और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए प्रावधान और कठोर है. इसमें 4 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

ओडिशा में क्या है कानून
ओडिशा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है. यहां बलपूर्वक धर्म परिवर्तन पर एक साल की जेल और पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है. वहीं, महिला, नाबालिग या अनुसूचित जाति/जनजाति का धर्म परिवर्तन कराने पर दो साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है.

हरियाणा में 5 साल का कारावास
हरियाणा धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2022 के तहत धोखे या जबरन धर्मांतरण पर एक से पांच साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा हो सकती है, जबकि महिला, नाबालिग और अनुसूचित जाति/जनजाति से जुड़े धर्मांतरण के मामले पर 2 से 10 वर्ष की कैद और 3 लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है.

अरुणाचल प्रदेश में 2 साल की कैद
अरुणाचल प्रदेश में जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन पर 2 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना लग सकता है.

