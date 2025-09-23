ETV Bharat / bharat

यूपी के कैबिनेट मंत्री का दावा- 2027 में फिर बनेगी NDA की सरकार, योगी आदित्यनाथ तीसरी बार बनेंगे CM

राजस्थान में आरएलडी की तैयारी सहित कई मुद्दों को लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार गौतम ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार गौतम
यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार गौतम (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2025 at 11:38 AM IST

जयपुर: राष्ट्रीय लोक दल के कोटे से उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार गौतम ने कहा कि उत्तर प्रदेश और देश में विपक्ष मुद्दा विहीन है. कभी कोई मुद्दा उठा लेते हैं तो कभी कोई और. ये मुद्दे उनके धरातल पर टिकते नहीं हैं. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पहली बार नहीं हो रहा है. ये 2003 में भी हुआ था. उन्होंने कहा कि देश में एनडीए का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और विपक्ष कमजोर होता जा रहा है. राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल में आरएलडी के शामिल होने को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी फैसला लेंगे.

सवाल : उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन की फिर सरकार बनेगी?

जवाब : तीसरी बार निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन चुनाव जीत कर आएगा. हम दो बार एनडीए गठबंधन की सरकार में रह चुके हैं. यह भी ऐतिहासिक घटनाक्रम है. पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश में कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है तो दोबारा रिपीट नहीं हो पाई है. यह एनडीए की पहली सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दूसरी बार पूर्ण बहुमत से बनी है. 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे तो एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री होंगे.

यूपी के कैबिनेट मंत्री ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

सवाल : योगी आदित्यनाथ को लेकर भाजपा में सवाल खड़े हो रहे हैं क्या तीसरी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे?

जवाब : पहले तो यह मेरा विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है. चर्चाएं चलती रहती हैं. शुरू से लेकर आज तक चर्चाओं का ही दौर चल रहा है. योगी आदित्यनाथ की हर समाज और वर्ग में स्वीकारोक्ति है. वो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा हैं और पूरे देश में उनकी स्वीकारोक्ति है. जहां कहीं भी चुनाव होते हैं, वे स्टार प्रचारक के तौर पर वहां जाते हैं. योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सभी समाज और वर्गों के लिए काम कर रहे हैं.

सवाल : बुलडोजर कार्रवाई यूपी में काफी हावी है. इस पर आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी सवाल खड़े किए थे?

जवाब : बुलडोजर की कार्रवाई को विपक्ष के लोग ज्यादा हवा दे रहे हैं. कहीं पर कोई ऐसा घटनाक्रम हो जाता है तो उसे तूल देने लग जाते हैं. शासन प्रशासन के सामने जब कोई अतिक्रमण का मामला आता है तो प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करता है. ऐसी कार्रवाई हर सरकार में होती रही है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है. इसलिए छोटी-छोटी बातों को लेकर मुखर होने की कोशिश करते हैं. अब वोट चोरी के नाम पर पूरे देश में हल्ला मचाए हुए हैं. पहले बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर हंगामा करते थे. अब बुलडोजर को छोड़कर वोट चोरी का मुद्दा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इनका कोई भी मुद्दा जमीन पर नहीं टिकता है.

सवाल : वोट चोरी पर चुनाव आयोग जवाब देने की बजाय विपक्ष से ही एफिडेविट मांग रहा है, क्या यह उचित है?

जवाब : यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है. 2003 में भी SIR की प्रक्रिया हुई थी और उसके बाद अब पूरे देश में यही प्रक्रिया हो रही है. चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है. वो समय-समय पर अपने अनुसार रिफॉर्म करता रहता है. उसमें विपक्ष यह क्यों समझता है कि यह एक विशेष वर्ग के वोट आयोग के माध्यम से काटे जा रहे हैं? कई बार किसी व्यक्ति का वोट गांव में भी होता है, शहर में भी होता है और दूसरे प्रदेश में भी होता है. वोट एक ही जगह पर होना चाहिए. देश का संविधान भी एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार देता है. अगर चुनाव आयोग कोई रिफॉर्म कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? विपक्ष के लोग ऐसा हल्ला मचा रहे हैं कि एक वर्ग विशेष या धर्म के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं. यह ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि इनका वोट बैंक खिसक रहा है. एनडीए का वर्चस्व बढ़ रहा है और एनडीए लगातार मजबूती से लोगों के बीच काम कर रहा है. यह लोग घबराए हुए हैं. उनके पास कोई मुद्दा नहीं है.

सवाल : राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा है, क्या आरएलडी सरकार में शामिल होगी

जवाब : राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा है. उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सरकार में हैं और केंद्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मंत्री हैं. इसी परिपेक्ष्य में हम देखें तो राजस्थान में भी हम सरकार में ही हैं, लेकिन भविष्य में मंत्रिमंडल में शामिल होने की कोई बात होगी तो उस पर फैसला हमारे नेता जयंत चौधरी लेंगे.

सवाल : राजस्थान में आगामी दिनों में निकाय पंचायत चुनाव होंगे, क्या आरएलडी बीजेपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी?

जवाब : निकाय पंचायत चुनाव एक तरह से लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं. विधानसभा और लोकसभा अलग विषय हैं. लोकसभा और विधानसभा में गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाता है. आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव हो रहे हैं. वहां पर हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं. भाजपा भी वहां पर अकेले चुनाव लड़ रही है, यदि उत्तर प्रदेश में कोई सहमति बनी तो हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे. यही स्थिति राजस्थान में भी है. राजस्थान में भी हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ फील्ड में काम कर रही है. लोगों के बीच जा रहे हैं, कोई बात होगी तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे नहीं तो हम अलग-अलग ही चुनाव लड़ेंगे.

सवाल : 1985 में राजस्थान में आरएलडी के 50 विधायक थे क्या वैसी स्थिति दोबारा आएगी?

जवाब : राजस्थान में हमारा एक विधायक यहां पहले से ही है. हमारी पार्टी के विचार यहां पहले से ही मौजूद है. इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल की जो थीम है और चौधरी चरण सिंह के विचार आज भी राजस्थान के लोगों के मन में है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने किसानों-वंचितों के लिए खूब काम किया है. डॉ. अंबेडकर के बाद पूरे देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो वे केवल चौधरी चरण सिंह हैं. राजस्थान में आज भी पुराने लोग चौधरी चरण सिंह के कामों को याद करते हैं और उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ब्लॉक, जिला, संभाग और प्रदेश लेबर पर हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं.

