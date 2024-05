बारात ले जा रही कार और ट्रक में भिड़ंत; दूल्हे, भाई और 4 साल के भतीजे सहित 4 लोग जिंदा जल गए - Jhansi car fire accident

ETV Bharat / bharat

बारात ले जा रही कार और ट्रक में भिड़ंत; दूल्हे, भाई और 4 साल के भतीजे सहित 4 लोग जिंदा जल गए - Jhansi car fire accident

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 11, 2024, 8:49 AM IST | Updated : May 11, 2024, 11:16 AM IST

काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. ( Photo credit; ETV Bharat )

हादसे के बाद दोनों वाहन आग का गोला बन गए. (VIDEO credit; ETV Bharat) झांसी : बड़ागांव पर बने ओवरब्रिज पर पारीछा थर्मल पावर प्लांट के पास शुक्रवार की देर रात दूल्हे की कार में ट्रक ने टक्कर मार दी. इसके बाद कार और ट्रक में आग लग गई. इससे दूल्हा, उसका भाई, भतीजा और चालक समेत कुल 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. कार में दो अन्य लोग भी सवार थे. वे भी गंभीर रूप से झुलस गए. वहीं ट्रक चालक कूदकर फरार हो गया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. बड़ा गांव थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि एरच इलाके के गांव बिलाटी के रहने वाला आकाश अहिरवार (25) की शुक्रवार को शादी थी. रात में बारात बड़ागांव के छपार गांव के लिए रवाना हुई. एक सीएनजी कार यूपी 93 एएस 2396 में दूल्हा आकाश समेत 6 लोग सवार थे. रात में करीब 12 बजे झांसी-कानपुर हाईवे पर पारीछा ओवरब्रिज पर र्मल पावर प्लांट के पास पीछे से एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी. हादसे के बाद ट्रक और कार में आग लग गई. दूल्हा, उसका भाई, भतीजा और कार चालक की तस्वीर. (Photo credit; family member) ट्रक चालक किसी तरह कूदकर मौके से फरार हो गया. कुछ ही देर में कार का सीएनजी टैंक फट गया. इसके बाद कार आग का गोला बन गई. हादसे में दूल्हा आकाश, भाई आशीष, 4 साल का भतीजा मयंक, कार चालक जयकरन जिंदा जल गए. हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई. लोगों ने कार में सवार रवि अहिरवार और रमेश को बाहर निकाला. दोनों गंभीर रूप से झुलस गए हैं. उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. हादसे में दोनों वाहनों में भयंकर आग लग गई. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग कर काबू पाया जा सका. वहीं हादसे के बाद परिवार की शादी की खुशियां मातम में बदल गईं. जिस घर में नई नवेली दुल्हन का इंतजार था, वहां अब चीख-पुकार मची हुई है. लड़की पक्ष के लोगों का भी रो-रोकर बुरा हाल है. यह भी पढ़ें : सोते समय 3 बच्चों समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने खुद भी दी जान

Last Updated : May 11, 2024, 11:16 AM IST