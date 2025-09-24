ETV Bharat / bharat

ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियां पूरी, PM मोदी कल करेंगे उद्घाटन

इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक चलने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियां चल रही हैं.

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के ले कल पहुंचेगे पीएम
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 24, 2025 at 3:15 PM IST

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेड 25 सितम्बर को करेंगे. जिला प्रशासन और औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 5 बजे पर गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां एक्सपो मार्ट जाएंगे. जहां प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले स्थलीय निरीक्षण करने के बाद गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी में रात्रि विश्राम करेंगे.

मोदी करेंगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन: 25 सितंबर को सुबह साढ़े 8 बजे सीएम योगी एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री सुबह 9:30 बजे ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे, जहां यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करेगे. यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के ले कल पीएम मोदी पहुंचेगे, उनकी अगवानी के लिए आज सीएम योगी पहुंच रहे हैं, अधिकारियों के साथ सुरक्षा संबंधी तैयारियों की समीक्षा बैठक भी करेंगे.

राजीव कृष्ण, डीजीपी, उत्तर प्रदेश (ETV Bharat)

मोदी के आगमन की तैयारियों की समीक्षा लगातार जारी: एक्सपो मार्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों की समीक्षा लगातार की जा रही है. मंगलवार को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इससे पहले तैयारियों का निरीक्षण और समीक्षा की. जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा संबंधी तैयारियों की समीक्षा बैठक की. बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक रूट डायवर्जन, वीवीआईपी मूवमेंट और भीड़ नियंत्रण पर विशेष चर्चा की गई.

ट्रेड शो के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए ज्वाइंट सीपी लॉ एंड आर्डर डॉ. राजीव नारायण मिश्र ने निषेधाज्ञा जारी की है. आदेश के मुताबिक गुरुवार को विशिष्ट अतिथियों के आगमन के चलते सुरक्षा कारणों से ड्रोन, गुब्बारे, रिमोट संचालित माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और पैराग्लाइडर आदि उड़ाने पर 24 घंटे तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह निषेधाज्ञा बुधवार की मध्यरात्रि से प्रभावी होकर गुरुवार रात 12 बजे तक लागू रहेगी.

