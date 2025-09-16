देहरादून टोंस नदी में बहे यूपी के मजदूर, सीएम योगी ने की परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा
देहरादून में बारिश से हाहाकार, टोंस नदी में बहे मजदूर, अब तक 8 शव बरामद, सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान
देहरादून: उत्तराखंड में मानसून की बारिश से हाहाकार मचा हुआ है. इस वक्त सबसे बुरे हालात देहरादून के हैं. जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र में टोंस नदी में कई मजदूर बह गए. जिसमें से अभी तक 8 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं. जबकि, दो सुरक्षित बच निकले. बताया जा रहा है कि ये लोग यूपी के रहने वाले थे. वहीं, इस हादसे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है. साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है.
देहरादून में बारिश ने मचाई है तबाही: बता दें कि देहरादून में बीती रात मूसलाधार बारिश हुई. जिससे रिस्पना, बिंदाल, तमसा, टोंस समेत तमाम नदियां और नाले उफान पर आ गए. इसके चलते देहरादून के सहस्त्रधारा, मालदेवता, टपकेश्वर महादेव मंदिर, प्रेमनगर समेत तमाम जगहों पर भारी नुकसान देखने को मिला. सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई तो कई मकान जमींदोज हो गए. यह बारिश कई लोगों की जान भी ले गया.
टोंस नदी में बहे मजदूर: वहीं, प्रेमनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार यानी 16 सितंबर की सुबह टोंस नदी के बीच में ट्रैक्टर ट्रॉली सवार कई मजदूर फंस गए. देखते ही देखते ट्रैक्टर ट्रॉली पानी के बहाव में बहकर पलट गई. जिसके चलते सभी मजदूर बह गए. इस हादसे में पुलिस को अभी तक 8 शव बरामद हो गए हैं. जिसमें 5 शव एसडीआरएफ और 3 शव जिला पुलिस ने बरामद किए हैं.
इस हादसे में मरने वालों में 4 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं. जो उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं. जो यहां खनन आदि का काम करते थे. इस घटना के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इसके अलावा भी अन्य लोगों की डेड बॉडी मिली है. वहीं, लापता लोगों की तलाश के लिए एसडीआरएफ टीम सहसपुर से हरबर्टपुर, धर्मावाला पुल तक नदी के पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रही है.
सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान: वहीं, इस घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है. उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. इसके अलावा उन्होंने मृतक परिजनों को दो-दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है. साथ ही उनकी शव को लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.
"उत्तराखंड के देहरादून में टोंस नदी में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है. इस घटना में काल कवलित हुए उत्तर प्रदेश निवासियों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं प्रत्येक पार्थिव शरीर को सम्मान पूर्वक घर तक पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं."- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
