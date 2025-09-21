यूपी एटीएस ने भिवंडी से तीन युवकों को गिरफ्तार किया, फिलिस्तीन पैसे भेजने का आरोप
जांच में पता चला था कि भिवंडी से लाखों रुपये की रकम फिलिस्तीन भेजी जा रही थी. इसके बाद यूपी एटीएस ने जांच शुरू की.
Published : September 21, 2025 at 5:25 PM IST
ठाणे (महाराष्ट्र) : उत्तर प्रदेश पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (UP ATS) ने मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी से तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. इन पर करीब 3 लाख रुपये की रकम इकट्ठा कर फिलिस्तीन भेजने का आरोप है. इन तीनों पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है. जांच एजेंसियां तीनों संदिग्धों से गहन पूछताछ कर रही हैं.
अधिकारियों ने बताया कि यूपी एसटीए ने शनिवार देर रात भिवंडी के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर तीन युवकों को गिरफ्तार किया. इनके नाम मोहम्मद अयान मोहम्मद हुसैन (22 वर्ष) अबू सुफियान तजम्मुल अंसारी (22 वर्ष) और जैद नोटियार अब्दुल कादिर (22 वर्ष) हैं.
अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान पता चला था कि भिवंडी से लाखों रुपये की रकम फिलिस्तीन भेजी जा रही थी. इसके बाद शुक्रवार को भिवंडी पहुंची यूपी एटीएस की एक टीम ने जांच शुरू की. दिन भर इन युवकों पर नजर रखते हुए, टीम ने शनिवार दोपहर भिवंडी शहर के गुलजार नगर इलाके में एक इमारत पर अचानक छापा मारा. इस दौरान टीम ने अबू सुफियान तजम्मुल अंसारी को उसके घर से हिरासत में लिया. पूछताछ उसने अपने दो अन्य साथियों मोहम्मद अयान मोहम्मद हुसैन और जैद नोटियार अब्दुल कादिर के नाम बताए. इसके बाद एटीएस टीम ने शांतिनगर और निजामपुरा पुलिस की मदद से दोनों को हिरासत में लिया और थाने ले आई. उन पर धन उगाही और विदेश में टेरर फंडिंग का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया.
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनायक गायकवाड़ ने बताया कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने शनिवार देर रात इन तीनों युवकों को गिरफ्तार कर आगे की जांच के लिए लखनऊ स्थित एटीएस कार्यालय ले गई.
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने अंबरनाथ तालुका के नेवाली नाका इलाके से एक संदिग्ध आतंकवादी आफताब कुरैशी को गिरफ्तार किया था. तब भी स्थानीय हिल लाइन पुलिस ने आफताब के घर की तलाशी ली थी. उसे गिरफ्तार कर आगे की जांच के लिए दिल्ली ले जाया गया. अब, इसके बाद, भिवंडी के इन तीनों युवकों पर संदिग्ध राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है. जांच एजेंसियां उनसे गहन पूछताछ कर रही हैं.
