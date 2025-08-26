ETV Bharat / bharat

दिल्ली से 6 माह का बच्चा चुराया, आगरा के अस्पताल में 90 हजार में बेचा, 7 आरोपी गिरफ्तार - AGRA NEWS

बच्चा चोरी करने वाले दंपति समेत अस्पताल संचालक और कर्मचारी हिरासत में लिए गए.

ETV Bharat
दिल्ली से अगवा कर बच्चे को 90 हजार में हॉस्पिटल में बेच दिया (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 2:15 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 2:33 PM IST

2 Min Read

आगरा : दिल्ली से 6 माह का बच्चा चोरी कर दंपत्ति आगरा ले आए. दंपति ने आगरा के फतेहाबाद के एक अस्पताल में 90 हजार रुपये में बच्चा बेच दिया. दिल्ली पुलिस ने बच्चा चोरी की छानबीन की. आरोपी दंपति की तलाश में पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव नयापुरा में दबिश दी. बच्चा चुराने वाले दंपत्ति समेत 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

बता दें कि पिनाहट के मोहल्ला नयापुरा निवासी वीरभान उर्फ वीरू एक साल से दक्षिणी दिल्ली में सराय काले खां में हलवाई की दुकान पर काम कर रहा है. 3 दिन पहले वीरभान उर्फ वीरू और उसकी पत्नी सराय काले खां से एक महिला का 6 महीने का बच्चा लेकर गायब हो गए. आगरा आकर दोनों ने बच्चा फतेहाबाद के एक अस्पताल संचालक को 90 हजार रुपये में बेच दिया.



सीसीटीवी से मिला सुराग : दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से बच्चा चोरी की छानबीन शुरू की. जिसमें पिनाहट के हलवाई वीरभान की पहचान हुई. पुलिस ने लोकेशन निकाली तो उसकी लोकेशन पिनाहट में मिली. इस पर सोमवार को पुलिस ने पिनाहट में नयापुरा में दबिश दी. सोमवार को हलवाई वीरभान और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया गया. दोनों से बच्चे के बारे में पूछताछ की. इसके बाद फतेहाबाद के एक अस्पताल पर छापा मारकर अस्पताल संचालक और उसके कर्मचारी को पकड़ लिया गया और 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया.

डीसीपी पूर्वी जोन अली अब्बास ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने पिनाहट में दबिश देकर पति और पत्नी को गिरफ्तार किया. पिनाहट थाना के कार्यवाहक प्रभारी एसएसआई राज बहादुर सिंह को पुलिस ने सूचना दी थी. आरोपियों से पूछताछ के बाद बच्चा बरामद किया गया. इसके साथ ही हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों को पुलिस दिल्ली अपने साथ ले गई है.

यह भी पढ़ें : यूपी के गजब चोर; कार लेते थे रेंट पर फिर वाहन मालिकों से करते थे धोखाधड़ी,13 लग्जरी कारें बरामद

आगरा : दिल्ली से 6 माह का बच्चा चोरी कर दंपत्ति आगरा ले आए. दंपति ने आगरा के फतेहाबाद के एक अस्पताल में 90 हजार रुपये में बच्चा बेच दिया. दिल्ली पुलिस ने बच्चा चोरी की छानबीन की. आरोपी दंपति की तलाश में पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव नयापुरा में दबिश दी. बच्चा चुराने वाले दंपत्ति समेत 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

बता दें कि पिनाहट के मोहल्ला नयापुरा निवासी वीरभान उर्फ वीरू एक साल से दक्षिणी दिल्ली में सराय काले खां में हलवाई की दुकान पर काम कर रहा है. 3 दिन पहले वीरभान उर्फ वीरू और उसकी पत्नी सराय काले खां से एक महिला का 6 महीने का बच्चा लेकर गायब हो गए. आगरा आकर दोनों ने बच्चा फतेहाबाद के एक अस्पताल संचालक को 90 हजार रुपये में बेच दिया.



सीसीटीवी से मिला सुराग : दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से बच्चा चोरी की छानबीन शुरू की. जिसमें पिनाहट के हलवाई वीरभान की पहचान हुई. पुलिस ने लोकेशन निकाली तो उसकी लोकेशन पिनाहट में मिली. इस पर सोमवार को पुलिस ने पिनाहट में नयापुरा में दबिश दी. सोमवार को हलवाई वीरभान और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया गया. दोनों से बच्चे के बारे में पूछताछ की. इसके बाद फतेहाबाद के एक अस्पताल पर छापा मारकर अस्पताल संचालक और उसके कर्मचारी को पकड़ लिया गया और 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया.

डीसीपी पूर्वी जोन अली अब्बास ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने पिनाहट में दबिश देकर पति और पत्नी को गिरफ्तार किया. पिनाहट थाना के कार्यवाहक प्रभारी एसएसआई राज बहादुर सिंह को पुलिस ने सूचना दी थी. आरोपियों से पूछताछ के बाद बच्चा बरामद किया गया. इसके साथ ही हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों को पुलिस दिल्ली अपने साथ ले गई है.

यह भी पढ़ें : यूपी के गजब चोर; कार लेते थे रेंट पर फिर वाहन मालिकों से करते थे धोखाधड़ी,13 लग्जरी कारें बरामद

Last Updated : August 26, 2025 at 2:33 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

बच्चा चोरी कपल आगरा6 MONTH BABY THEFT AGRA INCIDENT6 MONTH CHILD THEFT DELHI COUPLETHEFT 6 MONTH BABY SOLD 90 THOUSANDAGRA NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

लखनऊ से मेरठ की दूरी सिर्फ 5 घंटे में होगी तय, गंगा एक्सप्रेसवे का काम 92 फीसदी पूरा, जानिए कब से कर सकेंगे सफर?

लखनऊ में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला; सीएम योगी ने एस्ट्रोनॉट के नाम से छात्रवृत्रि योजना शुरू करने की घोषणा, शुभांशु ने यूपी सरकार की एस्ट्रो लैब्स पहल को सराहा

UP का सबसे बड़ा रोजगार मेला आज से; 50 हजार नौकरियां, यूएई, जापान और जर्मनी में काम करने का मौका, जानिए सैलरी-तिथि और रजिस्ट्रेशन का तरीका

गणेश प्रतिमाएं कितने दिन में बनती, कितना खर्च आता?, जानिए कानपुर के मूर्तिकार की जुबानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.