उत्तराखंड के एक बेनाम ग्लेशियर का बढ़ रहा आकार, एक महीने में किया था 800 मीटर से ज्यादा एक्सपेंड - UTTARAKHAND GLACIER SIZE INCREASED

उत्तराखंड में आकार बढ़ा रहा एक बेनाम ग्लेशियर ( Photo courtesy: Wadia Institute of Himalayan Geology )

देहरादून (रोहित सोनी): उत्तराखंड से ग्लेशियर को लेकर एक खुशखबरी है. देश दुनिया में ग्लोबल वॉर्मिंग एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसके चलते ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं. लेकिन तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर्स के बीच कुछ ऐसे भी ग्लेशियर हैं, जिनका दायरा लगातार बढ़ रहा है.

दरअसल, वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड के धौली गंगा बेसिन में मौजूद एक बेनाम ग्लेशियर अपने एरिया को एक्सपेंड कर रहा है. उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद लगभग सभी ग्लेशियर तो पिघल रहे हैं लेकिन एक ग्लेशियर का आकार मात्र एक महीने में करीब 863 मीटर बढ़ गया था. साथ ही उसका एरिया साल दर साल बढ़ता जा रहा है. आखिर क्या है इसके पीछे की वास्तविकता और वजह? देखिए ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट.

1993 से 2022 के बीच ग्लेशियर के आकार में आए बदलाव को चित्र में दिखाया गया है (Photo courtesy: Wadia Institute of Himalayan Geology)

उत्तराखंड के एक अनाम ग्लेशियर का एरिया बढ़ रहा: उत्तराखंड के हिमालय में हजारों की संख्या में ग्लेशियर मौजूद हैं. लेकिन देश दुनिया के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं. जहां एक ओर ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक खुशखबरी दी है. वाडिया के वैज्ञानिकों ने बेनाम ग्लेशियर का अध्ययन किया है जो अपने क्षेत्र को बढ़ा रहा है. चमोली जिले के धौली गंगा बेसिन में दो ग्लेशियर के बीच मौजूद एक बेनाम ग्लेशियर पर वाडिया के वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है. इस ग्लेशियर का आकार करीब 48 वर्ग किलोमीटर है. ये ग्लेशियर नीती वैली में मौजूद रांडोल्फ और रेकाना ग्लेशियर के समीप है. समुद्र तल से इस ग्लेशियर की ऊंचाई करीब 6,550 मीटर है.

नीले सर्किल में सैटेलाइट से ली गई इमेज बेनाम ग्लेशियर की लोकेशन बता रही है (Photo courtesy: Wadia Institute of Himalayan Geology)

वाडिया इंस्टीट्यूट के अध्ययन में खुलासा: दरअसल, हाल ही में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ हिमालयन जियोलॉजी के ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉ. मनीष मेहता की टीम का एक रिसर्च पेपर "Manifestations of a glacier surge in central Himalaya using multi‑temporal satellite data" पब्लिश हुआ है. इसमें इस बेनाम ग्लेशियर का एरिया सर्च की बात कही गई है. इस रिसर्च पेपर के अनुसार, ये अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है कि न सिर्फ ग्लेशियर से संबंधित ज्ञान को बढ़ाया जा सके, बल्कि सर्ज-प्रकार के ग्लेशियरों (surge-type glaciers) के स्थानों और उनके व्यवहार के बारे में जाना जा सके. ताकि इन ग्लेशियरों से आने वाली आपदाओं के खतरनाक प्रभावों से बचा जा सके.