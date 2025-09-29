ETV Bharat / bharat

रांची में 143 वर्षों से परंपराओं का संगम: दुर्गाबाड़ी में होती है देवी की अनूठी पूजा

रांची: राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक स्थित दुर्गाबाड़ी में दुर्गा पूजा का उत्सव केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का जीवंत दस्तावेज है. 1883 से शुरू हुई इस पूजा की पहचान उसकी सांस्कृतिक मौलिकता और अनुशासनबद्ध परंपराओं में निहित है. यहां मां दुर्गा की प्रतिमा हमेशा ‘एक-चाला’ शैली में बनती है, ढाक की गूंज पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार द्वारा सजाई जाती है और विजयादशमी पर मां को कंधों पर उठाकर विसर्जन तक ले जाया जाता है.

मूर्तिकारों की वंशानुगत जिम्मेदारी

दुर्गाबाड़ी में प्रतिमा निर्माण की परंपरा भी उतनी ही खास है. यहां की प्रतिमा एक ही चाला (एक ही फ्रेम पर सभी देवी-देवताओं को जोड़कर बनाई जाने वाली मूर्ति) होती है. शुरुआत में 1883 में पश्चिम बंगाल के झालदा निवासी जगन्नाथ लहरी ने प्रतिमा निर्माण की जिम्मेदारी संभाली थी, बाद में बीरभूम जिले के बेरवा गांव के देवेंद्र नाथ सूत्रदार ने यह दायित्व संभाला था और आज भी उनके वंशज ही प्रतिमा का निर्माण करते हैं. यह वंशानुगत परंपरा केवल कला का ही नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है, जिसने 140 से अधिक सालों तक खुद को जीवित रखा है.

दुर्गाबाड़ी में होती है देवी की अनूठी पूजा (Etv Bharat)

ढाक की गूंज परंपरा का अभिन्न हिस्सा

दुर्गाबाड़ी की पूजा का दूसरा प्रमुख आकर्षण ढाक है. ढाक की गूंज के बिना दुर्गा पूजा की कल्पना अधूरी है. इसमें खास बात यह है कि ढाक बजाने वाले भी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार से आते हैं. पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले का एक परिवार लगातार कई दशकों से यहां ढाक बजाता आ रहा है. पूजा के हर चरण में ढाक की ध्वनि का स्वर बदलता है. बेल वरण के समय एक लय, संधिपूजा में दूसरी, सिंदूर खेला में तीसरी और विसर्जन के समय पूरी तरह अलग. यह ढाक की विविधता ही पूजा के प्रत्येक क्षण को जीवंत और भावपूर्ण बना देती है.

विजयादशमी और सिंदूर खेला

दुर्गा पूजा के अंतिम दिन और विजयादशमी के दिन यहां विशेष महत्व रहता है. इस दिन विवाहित महिलाएं, मां दुर्गा को बेटी मानकर सिंदूर खेलती हैं. लाल सिंदूर से मां के चरणों और चेहरे को सजाकर वे एक-दूसरे को भी सिंदूर लगाती हैं. यह परंपरा अखंड सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है. सिंदूर खेला के बाद मां दुर्गा को विदाई दी जाती है. बंगाली परंपरा के अनुसार, विसर्जन के समय प्रतिमा को किसी वाहन पर नहीं, बल्कि भक्तों के कंधों पर उठाकर ले जाते हैं. श्रद्धालुओं की भीड़ जब 'बोलो दुर्गा माई की जय' के जयकारों के साथ मूर्ति लेकर चलती है, तो पूरा वातावरण आस्था और भावनाओं से भर उठता है.