हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा - UNIQUE TRADITION

आपने कभी सुना है कि गाय-बैल को वीकली ऑफ मिलता है. जी हां, सही सुना आपने लेकिन पूरी बात जानें, लातेहार की इस रिपोर्ट से.

Unique tradition of farmers to give weekly leave to cattle in Latehar
Published : August 12, 2025 at 5:04 PM IST

लातेहारः काम के दौरान अवकाश की किसे जरूरत नहीं होता है. हम इंसान अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं और अवकाश में अपने तन और मन को आराम देकर दोगुने उत्साह के साथ दोबारा काम पर लौटते हैं. सरकारी और गैर-सरकारी व्यवस्था में हर कामगार को साप्ताहिक अवकाश प्राप्त है. ऐसे में क्या खेतों में किसानों के बराबर काम कर रहे मवेशियों को क्या आराम देने की जरूरत नहीं है तो इसका जवाब है जरूर आराम देना चाहिए. कुछ ऐसी ही अनोखी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं लातेहार के किसान.

ऐसा कहा जाता है कि किसान और मवेशी एक दूसरे के पूरक होते हैं. किसान अपने मवेशियों के हर सुख सुविधा का ख्याल भी रखते हैं. जाति, धर्म से परे किसान का मवेशियों के साथ खास रिश्ता होता है. जिसे हर को निभाता है. लातेहार जिला में किसान अपने मवेशियों को आराम करने के लिए सप्ताह में एक दिन छुट्टी भी देते हैं, वहीं मवेशियों के मनोरंजन का भी ख्याल रखते हैं.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः लातेहार में मवेशियों को साप्ताहिक अवकाश देने की अनोखी परंपरा!

दरअसल, लातेहार जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में बरसों पुरानी एक परंपरा है, जिसके अनुसार मवेशियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन छुट्टी दी जाती है. इस परंपरा का निर्वहन सभी समुदाय और सभी जाति और धर्म के लोग करते हैं. हिंदू धर्म में जहां रविवार या गुरुवार को मवेशियों से काम नहीं लिया जाता. वहीं ईसाई धर्म को मानने वाले किसान रविवार को मवेशियों को छुट्टी देते हैं. इसी तरह मुस्लिम धर्म के लोग शुक्रवार को मवेशियों से कोई काम नहीं लेते हैं.

इस परंपरा को मानने के पीछे किसानों का तर्क है कि जिस प्रकार मनुष्य को आराम की जरूरत होती है, उसी प्रकार मवेशियों को भी आराम देना चाहिए. किसान धर्मदेव राम, राजकुमार ठाकुर, विक्रम कुमार, रामा भगत आदि किसानों ने बताया कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है. लातेहार जिला के लगभग सभी गांव में यह परंपरा है कि मवेशियों को कम से कम एक दिन खेती के काम से दूर रखा जाए और उन्हें दिन भर का आराम दिया जाए. जिस प्रकार मनुष्य छुट्टी के बाद तरोताजा होकर काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार मवेशियों में भी छुट्टी के बाद फुर्ती रहती है.

पशु चिकित्सक भी मानते हैं इस परंपरा को लाभदायक

मवेशियों को सप्ताह में एक दिन छुट्टी देने की परंपरा को पशु चिकित्सक भी काफी बेहतर मानते हैं. लातेहार पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा डॉक्टर हरेंद्र पाल भगत का कहना है कि मवेशियों को सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलने से उनके शरीर को काफी लाभ मिलता है. छुट्टी के बाद मवेशी पूरे उत्साह के साथ काम करते हैं. वहीं जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन उनकी बीमारियों का भी इलाज हो जाता है. उन्होंने कहा कि यह परंपरा काफी अच्छी है और यह वर्षों से चली आ रही है.

मनोरंजन का रखा जाता है ख्याल

लातेहार में किसानों के द्वारा मवेशियों के मनोरंजन का भी ख्याल रखा जाता है. सुनने में यह भले ही अटपटा लग रहा हो परंतु यह बात पूरी तरह सच है. मवेशियों के मनोरंजन के लिए दीपावली के ठीक दूसरे दिन ग्रामीण इलाकों में मवेशियों के खेल का आयोजन किया जाता है. इस खेल को अलग-अलग गांव में अलग-अलग नाम से जाना जाता है पर मुख्य रूप से लोग इसे गायडांड़ के नाम से जानते हैं.

ग्रामीण इस दिन अपने मवेशियों को सुबह-सुबह अच्छे से नहलाने के बाद उनकी पूजा करते हैं. मवेशियों को विशेष प्रकार का भोजन कराया जाता है. उसके बाद शाम में सभी पशुपालक अपने मवेशियों को लेकर एक जगह इकट्ठा होते हैं. यहां मवेशियों के बीच में सूअर को छोड़ दिया जाता है. मवेशी सूअर को देखकर उसे मारने के लिए दौड़ते हैं और सूअर उनसे बचने के लिए भागता है. इस खेल में मवेशी खूब दौड़ते हैं और मनोरंजन भी करते हैं.

