सुमन-सोनाली की अनोखी दुनिया! जानें, डॉग कपल के प्रेम और समर्पण की कहानी - STORY OF STRAY DOGS

प्रेम की अनोखी दुनिया, जहां जाति और प्रजाति का भेदभाव नहींं, बस प्रेम और समर्पण का भाव है.

unique story of Suman and Sonali known as dog couple in Ranchi
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
Published : September 4, 2025 at 7:11 PM IST

रांचीः जाति-प्रजाति कोई भी हो बेजुबान आखिर कौन सी भाषा समझते हैं. शायद प्रेम की एक ऐसी भाषा है, जिससे पूरी सृष्टि बंधी हुई है. मानव प्रजाति हो या फिर जीव और पशु सभी प्यार और दुलार को समझते हैं. इसी प्रेम की अलख जगा रहे हैं रांची के ये कपल, जिन्हें पूरा शहर प्यार से 'डॉग कपल' कहकर बुलाता है.

कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे घर में रहते हैं जहां हर जगह कुत्तों की मौजूदगी है. सुबह आंख खुलते ही 100 से ज्यादा कुत्ते पूंछ हिलाते नजर आएं, कोई आपकी गोद में आकर सोना चाहे तो कोई आपकी रसोई के बाहर इंतजार करे कि कब उसका कटोरा भरकर दिया जाएगा. यही रोज़मर्रा की जिदगी है सुमन मजूमदार और सोनाली मजूमदार की. लोग इन्हें प्यार से “डॉग कपल” कहते हैं और इन लावारिस बेजुबानों के लिए ये किसी मसीहा से कम नहीं है.

'डॉग कपल' सुमन-सोनाली की अनोखी दुनिया! (ETV Bharat)

आज जब देशभर में लावारिस कुत्तों को लेकर बहस छिड़ी हुई है. सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर लगातार सुनवाई हो रही है और शहरों की सीसीटीवी फुटेज देखकर लोग दहशत में हैं कि झुंड में कुत्ते बच्चों और बुजुर्गों पर हमला कर देते हैं. इन तस्वीरों की सच्चाई के अलावा सच का एक दूसरा पहलू भी है, जिसे यह दंपती अपने जीवन से साबित कर रहा है. वही कुत्ते जब प्यार और अपनापन पाते हैं तो उनका आक्रामक चेहरा मासूमियत में बदल जाता है.

unique story of Suman and Sonali known as dog couple in Ranchi
डॉग्स के साथ सुमन और सोनाली मजूमदार (ETV Bharat)

दो से 166 कुत्तों तक का सफर

यह कहानी शुरू हुई करीब 25-28 साल पहले, जब सोनाली और सुमन ने लव मैरिज कर रांची में अपना घर बसाया. नए शहर में नए जीवन की शुरुआत के साथ ही उन्होंने दो लावारिस कुत्तों को अपनाया. शुरुआत में यह बस दया का भाव था लेकिन धीरे-धीरे यह जिम्मेदारी उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बन गई. आज उनकी देखरेख में 166 डॉग्स हैं. इनमें वे भी हैं जिन्हें मालिक ने छोड़ दिया, सड़क दुर्घटना में घायल हुए कुत्ते या फिर बीमार और लाचार डॉग्स शामिल हैं.

unique story of Suman and Sonali known as dog couple in Ranchi
डॉग्स को खाना खिलातीं सोनाली मजूमदार (ETV Bharat)

घर बना कुत्तों का आश्रय

मजूमदार दंपती का घर अब किसी आश्रय स्थल जैसा है. उनका किचन, बेडरूम और आंगन सब कुत्तों के लिए खुला है. सुमन मजूमदार मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमारे लिए हर कमरा डॉग्स का है, हम बस उनके साथ रहते हैं. सुबह से लेकर रात तक उनकी दिनचर्या इन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती है. दवा, खाना, सफाई और देखभाल सब कुछ उनके लिए ही है.

unique story of Suman and Sonali known as dog couple in Ranchi
'डॉग कपल' की अनोखी कहानी (ETV Bharat)

चुनौतियां और संघर्ष

इतने बड़े ‘परिवार’ की देखभाल आसान नहीं है. हर रोज 166 डॉग्स के लिए खाना जुटाना, बीमार डॉग्स का इलाज कराना और हर जरूरत को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है. शुरुआत में सारा खर्च यह दंपती खुद उठाता था. धीरे-धीरे खर्च इतना बढ़ा कि उन्हें मदद की तलाश करनी पड़ी. सोशल मीडिया पर उनके काम की कहानियां वायरल हुईं और लोग वाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिये मदद भेजने लगे. हाल ही में जेवियर फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने भी उन्हें आर्थिक सहयोग देना शुरू किया है.

unique story of Suman and Sonali known as dog couple in Ranchi
कुत्तों को दुलार करतीं सोनाली (ETV Bharat)

फिर भी हर दिन का खर्च आसान नहीं. निजी पशु चिकित्सक इलाज में सहयोग तो करते हैं लेकिन फीस देनी ही पड़ती है. कई बार लोग बीमार डॉग्स को उनके पास छोड़ जाते हैं और इलाज के एवज में थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं. समाजसेवी भी कुत्तों के खाने में योगदान देते हैं. लेकिन मजूमदार दंपती मानते हैं कि सहयोग से अधिक असली ताकत उनका अपनापन और जुनून है.

unique story of Suman and Sonali known as dog couple in Ranchi
स्ट्रे डॉग्स के साथ समय बितातीं सोनाली (ETV Bharat)

प्यार की ताकत

सोनाली मजूमदार कहती हैं कि डॉग्स इंसानों की तरह ही हैं उन्हें बस प्यार चाहिए. जिन कुत्तों को लोग खतरनाक और आक्रामक कहते थे, वही हमारे पास आने के बाद छोटे बच्चों की तरह खेलने लगते हैं. उनका अनुभव बताता है कि डर और हिंसा से नहीं, बल्कि अपनापन और देखभाल से कुत्तों का व्यवहार बदलता है.

unique story of Suman and Sonali known as dog couple in Ranchi
सुमन और सोनाली के घर 166 डॉग्स (ETV Bharat)

समाज को संदेश

आज जब अदालतें और प्रशासन लावारिस कुत्तों के खतरे पर चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में यह दंपती साबित कर रहा है कि समस्या का हल सिर्फ डर या उन्हें हटाने में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और देखभाल में भी है. उनका मानना है कि शहरों में डॉग्स की समस्या इसलिए बढ़ी क्योंकि समय रहते उनकी नसबंदी और इलाज पर ध्यान नहीं दिया गया और उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया गया.

unique story of Suman and Sonali known as dog couple in Ranchi
लावारिस डॉग्स का आश्रय स्थल सुमन-सोनाली का घर (ETV Bharat)

उम्मीद की किरण

डॉग कपल का जीवन आसान नहीं हर दिन नई चुनौती और नया खर्च लेकिन उनके लिए यह कर्तव्य और प्रेम दोनों है. 166 कुत्तों के बीच बिताया हर लम्हा उनके लिए संतोष और अपनापन लेकर आता है. समाज में जहां लोग लावारिस कुत्तों को खतरे के रूप में देखते हैं. वहीं मजूमदार दंपति दिखा रहे हैं कि वही कुत्ते इंसानों के सबसे वफादार साथी बन सकते हैं. उनकी यह यात्रा सिर्फ कुत्तों की सेवा नहीं, बल्कि समाज के लिए एक संदेश भी है कि प्यार और जिम्मेदारी से किसी भी जानवर का जीवन बदल सकता है.

आवारा कुत्तों पर सामाजिक बहस!

सड़कों पर लावारिस घूम रहे आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें 11 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाए. सड़क पर कुत्ते नजर नहीं आने चाहिए. वहीं अगर कोई पशु प्रेमी इस फैसले के बीच में आया तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी. जिसके बाद देश में एक नयी बहस शुरू हो गयी. एनिमल लवर्स ने इसका विरोध किया.

इसके बाद कोर्ट ने दोबारा इस मामले की सुनवाई करते हुए आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में रखने के 11 अगस्त के आदेश में संशोधन किया. इस संशोधित आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको पकड़ कर उनका बंध्याकरण और टीकाकरण के बाद उन्हें छोड़ा जाएगा.

unique story of Suman and Sonali known as dog couple in Ranchi
डॉग्स को खाना खिलाते कपल (ETV Bharat)

इसमें अदालत ने एक और बात को स्पष्ट किया है कि आक्रामक और रैबीज संक्रमित कुत्ते पकड़ने के बाद छोड़े नहीं जाएंगे और उन्हें डॉग शेल्टर में भी अलग से रखने की व्यवस्था की जाएगी. साथ ही यह आदेश भी दिया कि नगरीय निकाय तत्काल प्रभाव से प्रत्येक वार्ड में आवारा कुत्तों को भोजन कराने के लिए एक निश्चति स्थान (फीडिंग प्वाइंट) बनाएगी. इसके अलावा कोई संस्था या व्यक्ति आवारा कुत्तों को सड़क पर खाना खिलाएगा उनके खिलाफ नियमों के अनुसार एक्शन लिया जाएगा.

