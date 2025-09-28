सिरसा में "जलेबी मूंछों" वाला रावण, "दशानन" को देख थमी लोगों की निगाहें
हरियाणा के सिरसा में जलेबी मूंछों वाला अनोखा रावण बनाया गया है जो इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
September 28, 2025
September 28, 2025
सिरसा : दशहरे पर आपने रावण के पुतले तो कई देखे होंगे लेकिन क्या आपने जलेबी मूंछों वाले रावण का पुतला कोई देखा है. शायद नहीं लेकिन हरियाणा के सिरसा में इस बार दशहरे के लिए जलेबी मूंछों वाला रावण तैयार किया गया है जिसे देखते ही लोगों की निगाहें वहां थम सी जा रही है.
जलेबी मूंछों वाला रावण : देश में 2 अक्टूबर को दशहरे का पर्व मनाया जाएगा. सिरसा में दशहरा पर्व के लिए रावण का अनोखा पुतला तैयार किया जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है उसकी जलेबी वाली मूंछें. जी हां करीब 40 फुट लंबी जलेबी जैसी घुमावदार मूंछों वाला ये रावण का पुतला इस समय आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इस भव्य आयोजन के पीछे हैं दिल्ली के जाने-माने कारीगर बाबा भगत जो पिछले 40 सालों से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाने का काम कर रहे हैं.
कुछ नया करने की कोशिश : बाबा भगत ने कहा कि "सिरसा वालों को कुछ अलग दिखाना था तो सोचा ये अनोखा प्रयोग किया जाए. इन पुतलों में करीब लाखों रुपये के आतिशबाज़ी वाले पटाखे लगाए जा रहे हैं जो दशहरे की रात को रंगीन रोशनी से आसमान को जगमग कर देंगे. हर साल वे कोशिश करते हैं कि कुछ नया किया जाए. इस बार बच्चों के लिए रावण का ये ख़ास स्वरूप बनाया है."
हजारों पुतले बना चुके हैं : बाबा भगत का कहना है कि "उन्होंने अब तक दिल्ली और सिरसा मिलाकर हजारों पुतले बनाए हैं. सिरसा में ही पिछले 20 सालों में उन्होंने करीब 4000 छोटे रावण के पुतले तैयार किए हैं जो छोटे बच्चों को काफी पंसद आए हैं. शहर के गलियों और मोहल्ले में छोटे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं. यही नहीं, बड़े पुतलों की बात करें तो वे अब तक करीब 500 से ज्यादा विशालकाय रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बना चुके हैं."
70 फीट ऊंचा होगा रावण : बाबा भगत का कहना है कि "बड़े पुतले खास तौर पर रामलीला कमेटियों और दशहरा आयोजनों से ऑर्डर मिलने के बाद ही बनाए जाते हैं. इस बार सिरसा में जो रावण का पुतला तैयार हो रहा है, वो करीब 70 फुट ऊंचा होगा. इसकी सबसे बड़ी खूबी होगी इसकी जलेबी मूंछें, जो इसे बिल्कुल अलग और आकर्षक रूप देंगी. इतना ही नहीं साथ में कुंभकर्ण और मेघनाथ के भी विशाल पुतले बनाए जा रहे हैं, जो सिरसा के दशहरे को और भव्य बनाएंगे."
अच्छाई और बुराई के बीच करिए फर्क : बाबा भगत का दावा है कि "वे इस कला से पैसे कमाने नहीं आए बल्कि उनकी असली सोच है कि नई पीढ़ी को रामायण और रावण की कहानी से जोड़ना. वे चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी केवल पुतले देखने का आनंद ही ना लें बल्कि इसके पीछे छिपे इतिहास और संस्कृति को भी समझे. बाबा भगत कहते हैं रावण बुरा था या नहीं ये बहस का विषय हो सकता है लेकिन उससे जुड़ी कहानी हमें अच्छाई और बुराई के बीच फर्क करना सिखाती है."
महंगाई बढ़ा रही परेशानी : हालांकि मौजूदा समय में महंगाई ने उनका काम को कठिन बना दिया है. कागज़, बांस और रंगों की कीमतें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं. इसके बावजूद बाबा भगत और उनका पूरा परिवार इस परंपरा को जीवित रखने में जुटा है. उनका कहना है कि "ये केवल रोज़गार नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक सेवा है."
परिवार के सदस्य काम में बंटाते हाथ : दिलचस्प बात यह है कि बाबा भगत के परिवार के करीब 20 सदस्य इस काम में हाथ बंटाते हैं. कोई बांस और लकड़ी का ढांचा बनाता है तो कोई कागज़ चिपकाता है तो कोई रंग भरने का काम करता है. सभी मिलकर महीनों की मेहनत के बाद इन विशाल पुतलों को तैयार करते हैं. इस बार सिरसा के दशहरे में जलेबी मूंछ वाला 70 फुट का रावण और उसके साथ कुंभकर्ण का विराट स्वरूप दर्शकों को जरूर रोमांचित करता हुआ दिखाई देगा.
रावण के साथ सेल्फी ले रहे लोग : वहीं जलेबी मूंछों वाले रावण को देखने वाले लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं और अपना वीडियो बना रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी इस रावण की खूब चर्चा हो रही है. स्थानीय निवासी राज करण का कहना है कि "दशहरे के पर्व को लेकर छोटे बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. वे भी बच्चों की फरमाइश पर छोटे पुतले खरीदने के लिए पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि महंगाई ने भी त्योहारों पर अपने प्रभाव छोड़ दिया है और इस बार पुतले भी काफी महंगे हैं."
