यहां ज़मीन पर लेटी हुई हैं "मां काली", शराब का लगता भोग, सारी मनोकामनाएं होती है पूरी

चंडीगढ़ के धनास के जंगल में काली मां का प्राचीन मंदिर है जहां पर काली माता की मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में है.

चंडीगढ़ के धनास में काली मां का अनोखा मंदिर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 22, 2025 at 6:40 PM IST

6 Min Read
चंडीगढ़ : काली मां की आपने कई मूर्तियां देश के अलग-अलग मंदिरों में देखी होंगी लेकिन क्या आपने काली मां का कोई ऐसा मंदिर देखा है जिसमें काली माता की मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में हो, शायद नहीं लेकिन चंडीगढ़ के धनास के जंगलों में एक ऐसा ही मंदिर है जहां पर मां काली की मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में ही वहां आने वाले भक्तों को आशीर्वाद दे रही है.

धनास के जंगल में काली मां का मंदिर : चंडीगढ़ के धनास के जंगल में स्थित इस प्राचीन मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है खासतौर पर दक्षिण भारत के लोगों की, इसलिए हर साल सैकड़ों की तादाद में भक्त दक्षिण भारत से यहां पर माता के दर्शन के लिए आते हैं. नवरात्र के दौरान तो यहां पर भक्तों का सैलाब ही उमड़ पड़ता है. इस मंदिर में आस्था ऐसी गहरी है कि लोग घने जंगल की परवाह किए बगैर माता के दर्शन के लिए यहां पर खिंचे चले आते हैं.

चंडीगढ़ में काली मां का मंदिर (Etv Bharat)

शराब का लगाया जाता है भोग : धनास के जंगल के बीचों-बीच स्थित मां काली का ये मंदिर भक्तों की अलग-अलग मन्नतों को पूरा करने के साथ ही शराब की लत को भी दूर करता है. यहां मंदिर में शराब का भोग भी लगाया जाता है ताकि नशे के आदी शराब को पूरी तरह से छोड़ सकें.

यहां ज़मीन पर लेटी हुई हैं "मां काली" (Etv Bharat)

जून 2027 तक भंडारे अभी से बुक : हर रविवार को इस मंदिर में भंडारा भी लगता है और भक्तों की आस्था इस कदर है कि जून 2027 तक भंडारों को अभी से बुक कर लिया गया है. मंदिर के पंडित तोताराम ने बताया कि "लोगों की मन्नत के आधार पर हर रविवार को यहां पर भंडारा करवाया जाता है. अभी तक 13 जून 2027 तक की तारीख बुक कर ली गई है. ऐसे में अगर कोई मंदिर में भंडारा करवाना चाहता है तो उसे 13 जून 2027 के बाद की तारीख दी जाएगी."

धनास के जंगल से होते हुए मंदिर जाते लोग (Etv Bharat)

मंदिर में 7 मेंबर की कमेटी : उन्होंने बताया कि "मंदिर में बकायदा सात मेंबर की कमेटी है, जिसमें तीन पुजारी और चार लोग प्रबंधन पर ध्यान देते हैं. इसके अलावा 80 लोग मंदिर के सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं. यहां भक्त अलग-अलग मन्नतों के साथ आते हैं. मंदिर में आने वाले कई भक्तों का मानना है कि यहां पर शराब चढ़ाने से नशे की लत दूर होती है, ऐसे में वे यहां पर शराब भी चढ़ाकर जाते हैं. वे पिछले 25 सालों से मंदिर की सेवा कर रहे हैं. काली मां पर आस्था के चलते वे यहां पर हमेशा रहते हैं.

लेटी हुई मुद्रा में मां काली की मूर्ति (Etv Bharat)

1964 में हुई मंदिर की स्थापना : मंदिर की स्थापना 1964 में हुई थी. मंदिर का निर्माण एक मद्रासी परिवार ने कराया था. परिवार को सपने में इस जगह माता का मंदिर नज़र आया था जिसके बाद यहां पर मद्रासी परिवार ने मंदिर बनवाया और फिर मद्रास से लोग भी यहां माता के दर्शन के लिए आने लगे.

मंदिर में भंडारे की तैयारी (Etv Bharat)

सारी मन्नतें होती हैं पूरी : वहीं मंदिर के पंडित रमेश भारद्वाज ने बताया कि "ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि दूर-दूर से भक्त यहां पर माता के दर्शन के लिए आते हैं. यहां पर लोगों की सारी मन्नतें पूरी होती है. एक समय था जब यहां पर बकरे की बलि भी चढ़ाई जाती थी, लेकिन सरकारी आदेशों के चलते बलि की प्रकिया को बंद कर दिया गया है. अब मंदिर में शराब का भोग ही भैरव को लगाया जाता है."

काली मां की लेटी हुई प्रतिमा (Etv Bharat)

मन्नत पूरी होने पर करवाते हैं भंडारा : वहीं मंदिर के उप प्रधान सुरिंदर ने बताया कि "मां की सेवा के लिए उनके साथ कुल 80 लोग काम कर रहे हैं जो लगातार रात-दिन मां की सेवा करते रहते हैं. रविवार को होने वाले भंडारे की सारी जिम्मेदारी वे निभाते हैं. लोग यहां अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने के लिए पहुंचते हैं और जब वे पूरी हो जाती हैं तो वे यहां पर भंडारा करवाते हैं. भंडारे के दौरान इंतजाम करने के लिए हम लोग सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक लगातार मेहनत करते हैं."

मंदिर में बैठे पुजारी (Etv Bharat)

"समस्याओं का हुआ समाधान" : मंदिर में आने वाली भक्त अनीता ने बताया कि "काली माता ने मेरे जीवन में कई तरह की समस्याओं का हल किया है. मेरी शादी से लेकर पहले बेटे के जन्म तक सब कुछ काली मां की वजह से हुआ है. मैं यहां हर रविवार अपने परिवार के साथ आती हूं. मेरी हर चिंता यहां आकर खत्म हो जाती है."

प्राचीन श्री काली माता मंदिर धनास (Etv Bharat)

"25 साल से आ रही मंदिर" : वहीं मंदिर में आने वाली शकुंतला देवी ने बताया कि "मैं पिछले 25 सालों से धनास में स्थित इस मंदिर में आ रही हूं. काली माता के पास हर रविवार अपने परिवार को लेकर पहुंचती हूं. मुझे जीवन में कई तरह की समस्याएं आई, लेकिन काली मां ने मेरी हर समस्या को दूर किया है. बता नहीं सकती कि उन्होंने कितना उपकार मेरे परिवार पर किया है."

काली मां के मंदिर में स्थापित त्रिशूल (Etv Bharat)

"हर मनोकामना हुई पूरी": मंदिर में आने वाली भक्त पिंकी ने बताया कि "मेरी सास काली माता को बहुत ज्यादा मानती हैं. जब से मेरी शादी हुई है, तब से मैं भी इस मंदिर में आ रही हूं और मेरी हर मनोकामना पूरी होती है. मुझे यहां आकर काफी ज्यादा खुशी होती है."

धनास जंगल में काली मां का मंदिर (Etv Bharat)

गोविंदा की पत्नी भी कर चुकी दर्शन : बीते दिनों अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी मां के दर्शन करने के लिए यहां आई थी. उन्होंने अपने घर की शांति को लेकर यहां पूजा भी करवाई थी. उन्होंने अपने व्लॉगिंग चैनल की शुरुआत इसी मंदिर से की है. वे माता के दर्शन के लिए बाइक पर बैठकर पहुंची थी. उन्होंने कहा था कि "जब भी वे कभी दुखी होती हैं तो वे एक ही जगह जाती है और वो है माता रानी का दरबार."

तमिलनाडु से दर्शन के लिए आते हैं भक्त (Etv Bharat)
काली मां के मंदिर में शिवलिंग (Etv Bharat)

