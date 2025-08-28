ETV Bharat / bharat

गुजरात: तापी नदी में तैरते मंडप में गणेशजी की अनूठी स्थापना - UNIQUE INSTALLATION OF GANESHJI

सूरत के युवाओं ने एक अनूठी पहल करते हुए उन्होंने तापी नदी के प्रवाह में तैरता मंडप बनाकर श्री गणेश की स्थापना की है.

Unique installation of GaneshJi
तापी नदी में तैरते मंडप में गणेशजी की अनूठी स्थापना (ETV Bharat)
Published : August 28, 2025 at 7:34 PM IST

अहमदाबाद: गुजरात के सूरत में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है. राज्य के विभिन्न शहरों में 80,000 से ज्यादा गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. भव्य मंडपों, आकर्षक लाइटिंग और सेवा कार्यों से गणेशोत्सव का रंग और भी निखर रहा है.

इन सबके बीच सूरत के रांदेर इलाके के युवाओं ने एक अनूठी पहल की है. यहां युवाओं ने मोहल्ले में नहीं, बल्कि तापी नदी के प्रवाह में तैरता मंडप बनाकर श्री गणेश की स्थापना की है.

तापी नदी में तैरती गणेश प्रतिमा
युवाओं ने तापी नदी के बीचों-बीच फाइबर शीट से तैरते हुए प्रकाश स्तंभ की प्रतिकृति बनाई है. इस प्रकाश स्तंभ के आकार के मंडप में भगवान गणेश विराजमान हैं. भक्तगण रोजाना सुबह-शाम नदी के बीचों-बीच नावों में बैठकर जाते हैं. आरती, धुन और भजन गाकर भगवान गणेश की पूजा करते हैं.

बाढ़ के बाद तापी में स्थापना शुरू
इस अनूठी परंपरा के पीछे का उद्देश्य बेहद भावनात्मक है. मंडल के सदस्य गौरव अजयभाई सैलोर ने बताया, "वर्ष 2006 में सूरत में आई भीषण बाढ़ के कारण शहर को भारी तबाही का सामना करना पड़ा था. सूरत के लोगों को तापी नदी के प्रकोप से बचाने और नदी के प्रवाह को शांत करने के उद्देश्य से श्री गणेश मंडल ने वर्ष 2007 से तापी नदी में श्रीजी की स्थापना शुरू की. उन्होने बताया, " कोरोना महामारी के दो साल बाद इस परंपरा को फिर से शुरु किया गया है.

तापी नदी में तैरते मंडप में गणेशजी की अनूठी स्थापना (ETV Bharat)

10 दिन बाद घर पर ही विसर्जन
आमतौर पर अनंत चौदस के दिन बड़ी मूर्तियों का विसर्जन तापी नदी या समुद्र में किया जाता है, लेकिन ये युवा 10 दिनों की पूजा के बाद तापी नदी से बप्पा की मूर्ति निकालकर अपने घर के आंगन में ही विसर्जित कर देते हैं.

इस तरह वे पर्यावरण की रक्षा करने के साथ-साथ अपनी अनोखी भक्ति से सबको आश्चर्यचकित भी कर रहे हैं. पिछले साल नाव में मंडप बनाकर स्थापना की गई थी और इस साल भक्तों ने इसे तैरते हुए प्रकाश स्तंभ का आकार देकर बप्पा के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया है.

