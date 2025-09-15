"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली
करनाल में कचरे के बदले फ्री खाना मिल रहा है. सुनकर आप हैरान हो गए होंगे लेकिन ये बिलकुल सच है.
Published : September 15, 2025 at 8:23 PM IST
करनाल : भारत ही नहीं विदेशों में भी कचरा ख़ासतौर पर प्लास्टिक हर किसी के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अलग-अलग उपाय ढूंढे जा रहे हैं. हरियाणा के करनाल जिले की सुमन डांगी कचरे की समस्या से निपटने के लिए अनोखी स्कीम चला रही हैं. वे 500 ग्राम कचरे ख़ास तौर पर प्लास्टिक के बदले खाने की थाली फ्री देती हैं.
कचरे के बदले देती हैं फ्री खाना : सुमन डांगी करनाल की सब्जी मंडी में किसान मजदूर अटल कैंटीन चला रही हैं जहां पर विशेष तौर पर मंडी में आए हुए मजदूर और किसानों के लिए खाना बनाया जाता है . लेकिन इनके साथ-साथ कचरा बीनने वाले लोग भी यहां पर खाना खाने के लिए आते हैं और एक थाली के बदले में 500 ग्राम कचरा दे जाते हैं.
2 साल पहले शुरू की अटल किसान मजदूर कैंटीन : करनाल के गांव भूसली की रहने वाली सुमन डांगी ने कहा कि वो पिछले कई सालों से स्वयं सहायता ग्रुप से जुड़ी हुई हैं. सरकारी मदद से वे सब्जी मंडी के अंदर कैंटीन चला रही हैं. उन्होंने दो साल पहले इसकी शुरुआत की थी. सुमन डांगी यहां पर 10 रुपए में खाने की एक प्लेट मजदूर और किसानों को देती हैं. यहां पर करीब 8 महिलाएं काम करती हैं जो 10 रूपए में घर जैसा खाना तैयार करके लोगों को दे रही हैं.
500 ग्राम कचरे के बदले थाली : सुमन डांगी ने कहा कि "सब्जी मंडी में काफी कचरा होता है और जब उन्होंने कैंटीन को चलाने की शुरुआत की तो उन्होंने अपने आसपास काफी कचरा देखा जिसे वे परेशान होती थी क्योंकि खाने वाले स्थान पर कचरा ही कचरा दिखाई देता था. फिर उन्होंने 1 साल पहले एक पहल की शुरुआत की. उन्होंने 500 ग्राम कचरे के बदले खाने की फ्री थाली देना शुरू कर दिया. कचरा बीनने वाले लोग अब यहां कचरा लेकर आते हैं और फ्री में खाना खाकर जाते हैं."
प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए मांगा सहयोग : सुमन ने बताया कि "उनके पास रोजाना 10 से 15 किलोग्राम कचरा आ जाता है और करीब 30 लोग हर रोज भोजन खाकर जाते हैं. अभी तक 1500 किलो से ज्यादा प्लास्टिक कचरा जमा हो चुका है. ज्यादातर लोग प्लास्टिक लेकर आते हैं. उसके साथ-साथ कागज़ और बाकी कचरा भी लेकर आते हैं, जिनको वे ले लेती हैं. वही उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से अपील करते हुए कहा है कि वे उनको प्लास्टिक रीसायकल करने के लिए कोई मशीन दें जिससे वे इस कचरे का ठीक से निपटारा कर सकें."
3000 से ज्यादा लोगों को खिला चुकी खाना : सुमन ने बताया कि "कैंटीन की शुरुआत सरकार की मदद से की गई थी जिसमें उनको 50 हजार ऋण दिया गया था. अभी तक 3000 से अधिक लोगों को वे कचरे के बदले पौष्टिक भोजन दे चुकी हैं."
गरीब परिवारों से है सभी महिलाएं : सुमन ने बताया कि वे खुद भी एक गरीब परिवार से संबंध रखती है और आर्थिक तंगी का सामना करने के बाद वे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और अब वे खुद अपने साथ-साथ करीब 7 से 8 महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं. इनमें कुछ महिलाओं के पति की मृत्यु हो चुकी है तो किसी के बच्चे ने उन्हें घर से निकाला हुआ है.
10 रुपए की थाली : सुमन के साथ काम करने वाली महिला रीना ने बताया कि "वे सुमन के साथ पिछले काफी समय से काम कर रही हैं. सरकार की योजना के अनुसार वे इस कैंटीन में 10 रुपए की एक थाली देती हैं. इसमें सरकार के द्वारा उनको एक थाली पर 15 रुपए कमीशन दिया जाता है. जो भी यहां राशन आता है, वो भी सरकार के द्वारा दिया जाता है. ऐसे में वो 15 रुपए कमीशन के आधार पर यहां अपनी आजीविका चला रही हैं. उन्होंने कहा कि यहां पर वे खाना बिल्कुल साफ और पौष्टिक बनाती हैं और खाने का स्वाद भी घर जैसा होता है, जिसके चलते हर रोज यहां पर सैकड़ों लोग खाना खाने के लिए आते हैं क्योंकि उनको यहां पर खाने में घर के खाने का स्वाद मिलता है."
8 से 10 हजार की होती है कमाई : यहां पर काम करने वाली महिला कैलाश ने बताया कि "यहां पर करीब आठ महिलाएं काम करती हैं और कुल मिलाकर यहां पर एक महिला को 8 से 10,000 रुपए महीने में आसानी से बच जाते हैं. सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये कैंटीन चलती है."
गरीब परिवारों के बच्चों को मिल जाता है भोजन : यहां पर काम करने वाली कविता ने कहा कि "कचरे के बदले खाना देने की सोच सुमन की है और हमने उसका साथ दिया है क्योंकि हम भी गरीब परिवार से आती हैं और हमने भी बहुत ज्यादा तंगी वाले दिन देखे हैं और ऐसे में सुमन के द्वारा प्लास्टिक और कचरे के बदले खाना देने की जो सोच है, उससे हम काफी खुश हैं क्योंकि यहां पर ज्यादातर जो प्लास्टिक और कचरा लेकर आते हैं वे झुग्गी-झोपड़ी वाले और गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं. ऐसे में जब वे कचरा लेकर आते हैं तो इससे सफाई भी होती है और इसके साथ-साथ गरीब बच्चों का पेट भी खाने से भर जाता है. ऐसे में उन्हें मन में आतंरिक संतुष्टि मिलती है कि किसी गरीब बच्चे को भूखा नहीं रहना पड़ रहा."
सुमन के पहल की हो रही तारीफ : सुमन डांगी की इस नायाब पहल की अब हर जगह तारीफ हो रही है. जिला प्रशासन और सरकार पहले से ही स्वच्छता अभियान चला रही है, ऐसे में सुमन की ये एक अलग ही पहल है जो हर किसी को पसंद आ रही है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब कचरे के बदले खाने के लिए मुफ्त भोजन मिल रहा है. कुल मिलाकर सुमन डांगी अपने अनोखी कोशिश से स्वच्छता के प्रति लोगों की सोच में नया बदलाव लाने का काम कर रही हैं.
