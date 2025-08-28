ETV Bharat / bharat

गणेशोत्सव: अंकलेश्वर में काशी विश्वनाथ थीम पर अनोखा गणपति पंडाल, स्वच्छता का संदेश - GANESHOTSAV 2025

गणेशोत्सव 2025 के अवसर पर गुजरात के अंकलेश्वर में काशी विश्वनाथ थीम पर गणपति पंडाल बनाया गया है, जो स्वच्छता का संदेश देता है.

unique ganesh pandal based on Kashi Vishwanath theme in Ankleshwar Gujarat message of cleanliness
गणेशोत्सव: अंकलेश्वर में काशी विश्वनाथ थीम पर अनोखा गणपति पंडाल, स्वच्छता का संदेश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2025 at 7:53 PM IST

3 Min Read

भरूच: गुजरात के अंकलेश्वर शहर में स्वच्छता का संदेश देने के लिए गणेशोत्सव पर गणेश जी का अनूठा पंडाल बनाया गया है. वार्ड संख्या 7 की नई बस्ती में शिव शंभू युवक मंडल द्वारा बनाया गया यह पंडाल वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर और पवित्र गंगा नदी पर आधारित है. इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाना है.

भारत के प्राचीन शहर वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जबकि इतिहास की दृष्टि से भरूच शहर दूसरे स्थान पर आता है. ये दोनों शहर भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसी पवित्र संस्कृति के अनुरूप, युवक मंडल ने गंगा की स्वच्छता पर केंद्रित एक जीवंत पंडाल तैयार किया है, जो दर्शकों को एक अनूठा संदेश देता है.

पंडाल के दृश्य
यह पंडाल वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और बहती गंगा नदी का दृश्य प्रस्तुत करता है. मान्यता के अनुसार, गंगा जल में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन आज गंगा समेत कई नदियां प्रदूषण का शिकार हो गई हैं. इस तथ्य को पंडाल में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है. पंडाल में गणपति बप्पा कचरे से भरी नाव को रस्सी से खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं मां द्वारा गंगा की सफाई के दृश्य भी प्रस्तुत किए गए हैं. यह प्रस्तुति दर्शकों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का संदेश देती है.

अंकलेश्वर में काशी विश्वनाथ थीम पर आधारित अनूठी झांकी
अंकलेश्वर में काशी विश्वनाथ थीम पर आधारित अनूठी झांकी (ETV Bharat)

युवाओं की अवधारणा
इस थीम का विचार कक्षा 12 की छात्रा वृषिका वसावा ने दिया. उन्होंने कहा कि अंकलेश्वर, भरूच, गुजरात और पूरे देश में गंगा नदी के किनारे स्वच्छता बनाए रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है. अगर हर नागरिक इसे समझ ले, तो गंदगी की समस्या का समाधान हो सकता है. स्थानीय निवासी निशा वसावा ने थीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि अंकलेश्वर और गुजरात में गंदगी की समस्या है. काशी विश्वनाथ की आध्यात्मिक छवि के साथ गंगा की सफाई के दृश्य प्रस्तुत करके हमारी टीम ने स्वच्छता का संदेश दिया है.

गणेशोत्सव 2025
गणेशोत्सव 2025 (ETV Bharat)

थीम के निर्माता प्रेम वसावा ने बताया कि इस अवलोकन को तैयार करने में लगभग एक महीने का समय लगा. देश को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है. नागरिकों की भागीदारी से ही स्वच्छ भारत का सपना साकार होगा.

दर्शकों के लिए संदेश
यह अवलोकन न सिर्फ कलात्मक है, बल्कि सामाजिक जागरुकता का एक अनूठा माध्यम भी है. काशी विश्वनाथ और वाराणसी की आध्यात्मिक छवि पर आधारित यह अवलोकन पर्यावरण और स्वच्छता का संदेश देता है. नदियों की सफाई, आसपास की गंदगी हटाना और कचरे का उचित निपटान सभी की जिम्मेदारी है.

अंकलेश्वर के शिव शंभू युवक मंडल का यह काशी विश्वनाथ-थीम वाला अवलोकन धार्मिक और सामाजिक संदेशों का एक अनूठा संगम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए ऐसी पहल जरूरी हैं. इससे प्रेरणा लेकर, यदि प्रत्येक नागरिक अपने घर, समाज और शहर में स्वच्छता बनाए रखे, तो अंकलेश्वर, भरूच, गुजरात और पूरा देश गंदगी मुक्त हो सकता है.

"स्वच्छता ही सच्ची संस्कृति है" - इस गणपति पंडाल का संदेश पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है.

यह भी पढ़ें- गणेशोत्सव: मुंबई के 'लालबाग के राजा' का भव्य पंडाल, तिरुपति बालाजी के मुकुट थीम पर आधारित

भरूच: गुजरात के अंकलेश्वर शहर में स्वच्छता का संदेश देने के लिए गणेशोत्सव पर गणेश जी का अनूठा पंडाल बनाया गया है. वार्ड संख्या 7 की नई बस्ती में शिव शंभू युवक मंडल द्वारा बनाया गया यह पंडाल वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर और पवित्र गंगा नदी पर आधारित है. इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाना है.

भारत के प्राचीन शहर वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जबकि इतिहास की दृष्टि से भरूच शहर दूसरे स्थान पर आता है. ये दोनों शहर भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसी पवित्र संस्कृति के अनुरूप, युवक मंडल ने गंगा की स्वच्छता पर केंद्रित एक जीवंत पंडाल तैयार किया है, जो दर्शकों को एक अनूठा संदेश देता है.

पंडाल के दृश्य
यह पंडाल वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और बहती गंगा नदी का दृश्य प्रस्तुत करता है. मान्यता के अनुसार, गंगा जल में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन आज गंगा समेत कई नदियां प्रदूषण का शिकार हो गई हैं. इस तथ्य को पंडाल में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है. पंडाल में गणपति बप्पा कचरे से भरी नाव को रस्सी से खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं मां द्वारा गंगा की सफाई के दृश्य भी प्रस्तुत किए गए हैं. यह प्रस्तुति दर्शकों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का संदेश देती है.

अंकलेश्वर में काशी विश्वनाथ थीम पर आधारित अनूठी झांकी
अंकलेश्वर में काशी विश्वनाथ थीम पर आधारित अनूठी झांकी (ETV Bharat)

युवाओं की अवधारणा
इस थीम का विचार कक्षा 12 की छात्रा वृषिका वसावा ने दिया. उन्होंने कहा कि अंकलेश्वर, भरूच, गुजरात और पूरे देश में गंगा नदी के किनारे स्वच्छता बनाए रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है. अगर हर नागरिक इसे समझ ले, तो गंदगी की समस्या का समाधान हो सकता है. स्थानीय निवासी निशा वसावा ने थीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि अंकलेश्वर और गुजरात में गंदगी की समस्या है. काशी विश्वनाथ की आध्यात्मिक छवि के साथ गंगा की सफाई के दृश्य प्रस्तुत करके हमारी टीम ने स्वच्छता का संदेश दिया है.

गणेशोत्सव 2025
गणेशोत्सव 2025 (ETV Bharat)

थीम के निर्माता प्रेम वसावा ने बताया कि इस अवलोकन को तैयार करने में लगभग एक महीने का समय लगा. देश को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है. नागरिकों की भागीदारी से ही स्वच्छ भारत का सपना साकार होगा.

दर्शकों के लिए संदेश
यह अवलोकन न सिर्फ कलात्मक है, बल्कि सामाजिक जागरुकता का एक अनूठा माध्यम भी है. काशी विश्वनाथ और वाराणसी की आध्यात्मिक छवि पर आधारित यह अवलोकन पर्यावरण और स्वच्छता का संदेश देता है. नदियों की सफाई, आसपास की गंदगी हटाना और कचरे का उचित निपटान सभी की जिम्मेदारी है.

अंकलेश्वर के शिव शंभू युवक मंडल का यह काशी विश्वनाथ-थीम वाला अवलोकन धार्मिक और सामाजिक संदेशों का एक अनूठा संगम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए ऐसी पहल जरूरी हैं. इससे प्रेरणा लेकर, यदि प्रत्येक नागरिक अपने घर, समाज और शहर में स्वच्छता बनाए रखे, तो अंकलेश्वर, भरूच, गुजरात और पूरा देश गंदगी मुक्त हो सकता है.

"स्वच्छता ही सच्ची संस्कृति है" - इस गणपति पंडाल का संदेश पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है.

यह भी पढ़ें- गणेशोत्सव: मुंबई के 'लालबाग के राजा' का भव्य पंडाल, तिरुपति बालाजी के मुकुट थीम पर आधारित

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHI VISHWANATH THEMEGANESH PANDALGANESHOTSAV 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जम्मू-कश्मीर में LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दो आतंकी ढेर

टैरिफ टेंशन से बाजार धड़ाम! सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी 24,600 के नीचे फिसला

BWF World Championship में भारत का जलवा, पीवी सिंधु और सात्विक-चिराग समेत इन खिलाड़ियों ने बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह

AI सर्च इंजन Perplexity पर जापान, अमेरिका में मुकदमा, ANI और DNPA ने भी जोरशोर से उठाया मुद्दा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.