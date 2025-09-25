ETV Bharat / bharat

मां दुर्गे की हठ साधना, लोहे की कील के बेड पर लेटकर किशोरी कर रही है नवरात्र का कठिन व्रत

लातेहार में शारदीय नवरात्र पर एक भक्त अनोखे तरीके से मां दुर्गे की आराधना कर रही हैं. उसकी भक्ति देखकर लोग अचरज में हैं.

Devotee Of Maa Durga Anisha Kumari
अनिशा कुमारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2025 at 4:39 PM IST

4 Min Read
लातेहारः शारदीय नवरात्र के इस पावन अवसर पर माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त अपने-अपने अंदाज में अनुष्ठान कर रहे हैं. वहीं कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरे नवरात्र फलहार पर रहने का संकल्प लिया है तो कुछ भक्त उससे भी कठिन साधना कर रहे हैं. लातेहार की पोचरा पंचायत अंतर्गत मदुआखाड़ गांव की एक भक्त ने ऐसा ही कठिन व्रत किया है, जिसे सुनकर लोग आश्चर्यचकित हैं.

लोहे की कील के बिस्तर पर लेटकर आराधना

मदुआखाड़ गांव की रहने वाली अनिशा कुमारी ने पूरे नवरात्र तक लोहे की कील के बिस्तर पर लेट कर व्रत करने का संकल्प लिया है और उन्होंने यह कठिन साधना शुरू भी कर दी है. अनिशा सुबह और शाम दो-दो घंटे अपने शरीर के ऊपर कलश स्थापित कर माता की आराधना कर रही हैं. अनिशा को व्रत करता देख ऐसा प्रतीत होता है जैसे शक्ति स्वरूपा माता साक्षात इस हठ साधना के लिए उसे शक्ति प्रदान कर रहीं हैं.

व्रती और परिजनों से बात करते संवाददाता राजीव कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दरअसल, कहा जाता है कि भक्ति में अपार शक्ति होती है. जब भक्त अपनी भक्ति के बल पर कुछ कर गुजरने की ठान लेता है तो ईश्वर भी अपने भक्त के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करते हैं. लातेहार मदुआखाड़ गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी अनिशा कुमारी का संकल्प और उनके द्वारा किया जा रहा कठिन व्रत इस बात को चरितार्थ भी कर रहा है.

32 किलो कील से बना है बेड

अनिशा कुमारी लगभग 32 किलोग्राम लोहे की कील से बने बिस्तर पर लेट कर नवरात्र में मां दुर्गे की आराधना कर रही हैं. पूरे नवरात्र वह इसी कील के बिस्तर पर सोयी रहेगी. सुबह और शाम जिस समय दुर्गा पाठ करती हैं, उस समय भी कील के बिस्तर पर लेटकर सुबह और शाम दो-दो घंटे अपने शरीर के ऊपर कलश भी स्थापित कर लेती हैं. शाम में सिर्फ फलाहार करती हैं, उसके बाद पुनः इसी प्रकार कील से बने बिस्तर पर लेट जाती हैं.

परिजनों का मिल रहा है सहयोग

इधर, कठिन व्रत कर रही अनिशा के परिजन भी उसे इस अनुष्ठान को पूरा करने में भरपूर सहयोग दे रहे हैं. अनिशा की मां सीमा देवी ने बताया कि नवरात्र आरंभ होने से पहले ही अनिशा ने कहा था कि वह लोहे की कील के बिस्तर पर सोकर इस बार नवरात्र करेगी. पहले तो परिजनों को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन यह देवी शक्ति का प्रताप ही था कि अनिशा जिस प्रकार की बेड बनवाना चाहती थी, उस प्रकार का बेड बन गया.

उन्होंने बताया कि लगभग 32 किलो लोहे की कील का उपयोग कर बेड का निर्माण किया गया. उसी बेड पर लेट कर अनिशा ने व्रत आरंभ किया है. हालांकि अनिशा को ऐसा व्रत करने का विचार कैसे और कहां से आया यह किसी को पता नहीं है. परिजनों का कहना है कि माता के आदेश और आशीर्वाद से अनिशा के मन में इस प्रकार व्रत करने का संकल्प आया होगा.

अनिशा की अटूट आस्था

इधर, इस संबंध में व्रत कर रहीं अनिशा कुमारी ने कहा कि वह पूरे नवरात्र इसी बेड पर लेटकर व्रत का पालन करेंगी. उन्होंने कहा कि इस प्रकार से व्रत करने के बावजूद उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है. उन्हें माता की शक्ति और आशीर्वाद पर अटूट विश्वास है.

Unique Devotee Of Maa Durga
शरीर पर कलश रखकर मां दुर्गे की आराधना करतीं अनिशा कुमारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

यह भक्ति की ही शक्ति है-पंडित संतोष मिश्रा

इधर, लातेहार के प्रसिद्ध विद्वान पंडित संतोष मिश्रा ने बताया कि नवरात्र में माता के भक्त कठिन साधना भी करते हैं. इस प्रकार के पूजा को हठ योग कहा जाता है. उन्होंने कहा कि यह शक्ति स्वरूपा माता के आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है. कठिन व्रत करने के बावजूद माता के आशीर्वाद से व्रत करने वाले लोग आनंद में रहते हैं.

