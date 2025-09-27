ETV Bharat / bharat

विरासत, संस्कृति और सतत् पर्यटन का अनोखा संगम, विश्व पर्यटन के लिए क्यों इतनी खास है दिल्ली ?

दिल्ली देश की विरासत,कला और संस्कृति का आइना है.ऐतिहासिक विश्व धरोहर से लेकर आधुनिक विकास की इमारतें दोनों का संगम दिल्ली को बनाती है खास.

देश की विरासत,कला और संस्कृति का आइना है दिल्ली
देश की विरासत,कला और संस्कृति का आइना है दिल्ली (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 27, 2025 at 12:33 PM IST

4 Min Read
धनंजय वर्मा की रिपोर्ट

नई दिल्ली: पूरी दुनिया में 27 सितंबर को हर साल विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस की थीम "टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन" यानी पर्यटन और सतत् परिवर्तन है. अगर दिल्ली की बात करें तो यह न केवल भारत की राजधानी है, बल्कि यहां से देश की विरासत,कला और संस्कृति की झलक पूरी दुनिया को देखने को मिलती है. दिल्ली में ऐतिहासिक विश्व धरोहर से लेकर आधुनिक लोकतंत्र का प्रतीक संसद भवन और भारत मंडपम तक मौजूद है. देश विदेश के पर्यटकों के लिए दिल्ली एक ऐसा संगम है जहां पर इतिहास, आधुनिकता और विविधता एक साथ देखने को मिलती है.

आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया की संयुक्त महानिदेशक ने दी जानकारी
विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर ईटीवी भारत से बातचीत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया (एएसआई) की संयुक्त महानिदेशक नंदिनी भट्टाचार्य साहू ने बताया कि सरकार के साथ मिलकर एएसआई लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है. दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा विश्व विरासत हैं. पुराना किला व इंडिया गेट जैसे भी पर्यटन स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं.

देश की विरासत,कला और संस्कृति का आइना है दिल्ली (ETV Bharat)

एएसआई लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने में जुटा : पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई जगहों पर प्रवेश शुल्क में छूट और हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जाता है. धरोहरों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए रेस्ट रूम, टॉयलेट, मेडिकल इमरजेंसी, महिलाओं के लिए फीडिंग रूम, फूड कोर्ट, खरीदारी के लिए कियोस्क आदि की व्यवस्था की गई है.

दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक
दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक (ETV Bharat)
मॉन्यूमेंट्स पर लगाए गए हैं क्यूआर कोड: मॉन्यूमेंट्स (स्मारक) पर घूमने के लिए बड़ी संख्या में देश-विदेश के लोग आते हैं. नंदिनी भट्टाचार्य साहू ने बताया कि अब लोगों की सुविधा के लिए जगह-जगह पर कर कोड लगाए गए हैं जिससे पर्यटक स्कैन कर कोड को स्कैन कर सकते हैं और उस स्मारक के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं. इसे और भी डिजिटल बनाने का काम चल रहा है जिससे घूमने फिरने के साथ पर्यटक अपना ज्ञानवर्धन भी कर सकें.
दिल्ली के प्रमुख संग्रहालय
दिल्ली के प्रमुख संग्रहालय (ETV Bharat)
पर्यटन से मिल रहा रोजगार: पर्यटन का मतलब केवल घूमना-फिरना ही नहीं होता. यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करता है. दिल्ली में पर्यटन उद्योग लाखों लोगों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोजगार देता है. होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसी, टैक्सी, ई-रिक्शा, हस्तशिल्प विक्रेता व टूर गाइड ये सभी पर्यटन से सीधे जुड़े हुए हैं. दिल्ली में हर साल लाखों विदेशी और करोड़ों घरेलू पर्यटक आते हैं. ये न केवल ऐतिहासिक धरोहरों को देखते हैं बल्कि स्थानीय बाजारों और खानपान का भी आनंद लेते हैं. पर्यटन बढ़ाने के लिए हर स्तर पर प्रयास: इस वर्ष की थीम सस्टेनेबल टूरिज्म के मद्देनज़र दिल्ली में कई नई पहलें की गई हैं. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) यमुना रिवरफ्रंट के विकास पर काम कर रहा है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि पर्यटन को भी एक नया आयाम मिलेगा. इसके अलावा नई साइकिल ट्रैक योजनाएं और ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास दिल्ली को एक पर्यावरण-संवेदनशील पर्यटन मॉडल की ओर ले जाते हैं.
दिल्ली में स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए फेमस प्लेस
दिल्ली में स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए फेमस प्लेस (ETV Bharat)

इन चीजों से भी मिल रहा पर्यटन को बढ़ावा: राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी खासियत इसकी बहुरंगी संस्कृति है. यहां का खानपान चाट, परांठे वाली गली, कबाब, जलेबी आदि पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र हैं. इसके ही दिल्ली हाट, सरोजिनी नगर व चांदनी चौक जैसे बाजार विदेशी व देशी सैलानियों दोनों को खींचते हैं.

दिल्ली में मुख्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की लिए सुविधाएं
दिल्ली में मुख्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की लिए सुविधाएं (ETV Bharat)

दिल्ली के पर्यटन स्थलों का फुटफॉल : दिल्ली के पर्यटन स्थलों पर आने वाले सैलानियों की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, और चांदनी चौक जैसे स्थान शामिल हैं, जिन्हें बड़ी संख्या में पर्यटक हर साल देखने आते हैं, एक नजर इन जगहों के "फुटफॉल" पर

पर्यटन स्थलों पर आने वाले सैलानियों की संख्या
पर्यटन स्थलों पर आने वाले सैलानियों की संख्या (ETV Bharat)

पर्यटन केवल मनोरंजन नहीं देता है कई संदेश : विश्व पर्यटन दिवस पर राजधानी दिल्ली न केवल अपनी धरोहर और आधुनिकता का संगम प्रस्तुत करती है, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी देती है कि पर्यटन केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय बदलाव का एक सशक्त माध्यम भी है.

दिल्ली में एएसआई लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने में जुटा
दिल्ली में एएसआई लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने में जुटा (ETV Bharat)
