अगर राहुल गांधी के पास हाइड्रोजन बम है तो उन्हें पाकिस्तान भेजना पड़ेगा, यहां इसकी जरूरत नहीं: रामदास अठावले - UNION MINISTER RAMDAS ATHAWALE

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उनके हाइड्रोजन बम वाले बयान पर तंज कसा है.

Union Minister Ramdas Athawale
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले (ETV BHARAT)
Published : September 3, 2025 at 6:58 PM IST

रायपुर: चक्रधर समारोह में शामिल होने आए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है. रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर तंज कसा. रामदास अठावले ने कहा कि अगर राहुल गांधी के पास हाइड्रोजन बम है तो उन्हें पाकिस्तान भेजना पड़ेगा. यहां पर हाइड्रोजन बम की आवश्यकता नहीं है.

"राहुल गांधी वोट चोरी पर गलत कह रहे": केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं. राहुल गांधी के बोलने में कोई तथ्य नहीं है. संविधान के मुद्दे को छोड़कर राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा लेकर रैली निकाल रहे हैं,लेकिन बिहार में हमारी सरकार आएगी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव अपोजिशन नेता बनेंगे

रामदास अठावले का राहुल गांधी पर निशाना (ETV BHARAT)

राहुल गांधी हमेशा करते हैं शोर इसलिए है राहुल गांधी चोर. मुझे लगता है कि इस तरह की बात राहुल गांधी करते आए हैं. इलेक्शन कमीशन का मानना है कि आप अपना प्रेजेंटेशन दिखाइए की वोट कैसे चोरी होता है. विपक्ष के वोट बढ़े हैं तो आप अपना भी वोट बढ़ाइए- रामदास अठावले, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

"मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष लोगों को भड़का रहा": केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है, उनको हराने की कोशिश साल 2024 में हुई थी. हमारी पार्टी की सीट कम आई विवाद पैदा करने का कोशिश किया गया. दलित मुसलमान को भड़काने का काम किया. इसीलिए हमारी पार्टी की सीटें कम हुई थी. हमारी एनडीए की सरकार बनी नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने.

मराठा आरक्षण पर रामदास अठावले का बयान: पत्रकार वार्ता में रामदास अठावले ने मराठा आरक्षण पर भी अपना पक्ष रखा और महाराष्ट्र सरकार का बचाव किया. उन्होंने कहा कि मराठा समाज की मांग थी कि ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण मिलता है इसलिए मराठा समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए.मराठा समाज में गरीब मराठा की संख्या बहुत ज्यादा है.ऐसे मराठा फैमिली को आरक्षण मिलना चाहिए.

मराठा आरक्षण पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले (ETV BHARAT)

मुंबई में मराठा समाज के लोग लाखों की संख्या में आंदोलन करने आए थे.देवेंद्र फडनवीस सरकार ने क्रांतिकारी निर्णय लिया है, जो हैदराबाद का गैजेट है उसको लेकर फैसला किया है. मराठवाड़ा जो रीजन है वह अभी महाराष्ट्र में आया है. हैदराबाद में कुनबी समाज को इसका फायदा मिलना चाहिए लेकिन ओबीसी विरोध में है- रामदास अठावले, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

"हम उत्तर भारतीयों का करते हैं समर्थन": महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय पर हुए हमले को लेकर भी रामदास अठावले ने बयान दिया. उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोगों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है. मेरी पार्टी उत्तर भारतीयों का पूरा समर्थन करती है, लेकिन राज ठाकरे की आदत है कि वीडियो निकाल कर थप्पड़ मारो और इसे वायरल करो. इस तरह की दो-तीन घटनाएं हुई हैं. हर आदमी को मारा जा रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन हिंसा करना ठीक नहीं है. महाराष्ट्र में हमारी एनडीए सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे थप्पड़ मारने वालों को जेल में डालेंगे.

कई लोगों को जेल में डाला भी गया है. हम उत्तर भारतीयों की सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं. मेरी पार्टी ने हमेशा उत्तर भारतीयों का समर्थन किया है- रामदास अठावले, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

रामदास अठावले महाराष्ट्र के बने राजनेता में गिने जाते हैं. वे चक्रधर समारोह में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आए हैं. रायगढ़ जाने से पहले उन्होंने रायपुर में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार से लेकर महाराष्ट्र सरकार पर बातचीत की. इस वार्ता में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा.

क्या है राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम वाला बयान?: एक सितंबर को पटना में वोट अधिकार यात्रा की समाप्ति पर राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम वाला बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि अब एटम बम से भी बड़ा हाइड्रोजन बम आ रहा है. इस बम के बाद नरेंद्र मोदी अपना चेहरा देश वासियों को नहीं दिखा पाएंगे. हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे. वोट चीरी की सच्चाई पूरे देश को पता चलने वाली है. वोट चोरी के रुप में हमने एटम बम लाया. अब जल्द ही हाइड्रोजन बम लाएंगे.

