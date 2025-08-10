Essay Contest 2025

भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं 'लापता'! केएसयू नेता ने पुलिस में दर्ज करायी शिकायत - THRISSUR MP SURESH GOPI MISSING

त्रिशूर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी के अपने क्षेत्र में लंबे समय तक अनुपस्थित रहने को लेकर विवाद गहरा गया है.

Union Minister of State Suresh Gopi
केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी. (ANI)
Published : August 10, 2025 at 4:06 PM IST

त्रिशूरः केरल के त्रिशूर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी के कथित रूप से "लापता" होने की चर्चा अब पुलिस थाने तक पहुंच गई है. केरल स्टूडेंट्स यूनियन के नेता ने उनके संसदीय क्षेत्र में लंबे समय से न दिखने पर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. सांसद की क्षेत्र से अनुपस्थिति और क्षेत्रीय मुद्दों पर चुप्पी को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है.

केरल स्टूडेंट्स यूनियन (केएसयू) के जिला अध्यक्ष गोकुल गुरुवायुर ने यह शिकायत त्रिशूर पूर्व पुलिस स्टेशन में इस सप्ताह की शुरुआत में ईमेल के जरिए दर्ज करायी. गोकुल के अनुसार, छत्तीसगढ़ में कुछ ननों की गिरफ्तारी, जिसे उन्होंने 'झूठा मामला' करार दिया था उसके बाद से मंत्री ने त्रिशूर में कोई सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज नहीं करायी है.

उन्होंने कहा कि यह शिकायत सांसद की चुप्पी और लगातार अनुपस्थिति के खिलाफ 'विरोध के रूप में' दर्ज की गई है, खासकर तब जब क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम और चिंताएं बढ़ रही हैं. गोकुल ने कहा, "छत्तीसगढ़ में ननों को झूठे मामले में फंसाए जाने के बाद से मंत्री पूरी तरह से अनुपलब्ध रहे हैं. विपक्षी नेताओं के बार-बार अनुरोध के बावजूद, उन्होंने कोई जवाब देने या अपनी स्थिति स्पष्ट करने से इनकार किया है."

विपक्षी दल लंबे समय से सुरेश गोपी पर त्रिशूर के स्थानीय मुद्दों पर 'लापता' रहने का आरोप लगाते रहे हैं. ननों की गिरफ्तारी और हालिया 'वोट चोरी' विवाद पर सांसद की ओर से कोई सार्वजनिक बयान न आने के बाद, केएसयू ने अब अपने अभियान को और तेज करने का फैसला किया है. गोकुल ने कहा, "केएसयू चुप नहीं रहेगा. हमने मंत्री को उनकी अनुपस्थिति और चुप्पी के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए एक विरोध अभियान शुरू किया है."

शिकायत मिलने के बाद, स्थानीय पुलिस ने त्रिशूर के चेरूर में सांसद के कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी है. एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. अभी तक, सुरेश गोपी ने इन आरोपों या अपनी अनुपस्थिति को लेकर कोई आधिकारिक बयान या टिप्पणी जारी नहीं की है.

