ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहने पर भड़के नित्यानंद राय, बोले- 'रिहर्सल कराकर..' - OBJECTIONABLE COMMENT ON PM MODI

पीएम मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहने के मामले पर नित्यानंद राय ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला किया है. पढ़ें पूरा मामला

objectionable comment on PM Modi
पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर भड़के नित्यानंद राय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 29, 2025 at 10:50 AM IST

2 Min Read

पटना: केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दरभंगा में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी वाले एक वायरल वीडियो पर कहा हमला करते हुए कहा कि बिहार सीता माता की धरती है और सीता माता की धरती पर माता का अपमान यह बहुत बड़ी निजता है.

नित्यानंद राय की दो टूक: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम की माता को गाली देकर बिहार को और बिहार के वैभव को कल राजद और कांग्रेस वालों ने तारतार कर दिया. राजद और कांग्रेस के नेता कभी पीएम और कभी उनकी माता जी को इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों के साथ उनको अपमानित करते हैं. यह घोर निंदनीय है. राजद और कांग्रेस वाले तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे नेता को इसका परिणाम भुगतना ही होगा.

"मां सीता को अपमानित किया गया. पीएम की मां को अपशब्द कहकर आरजेडी ने अपना चाल चलन चरित्र को दिखाया है. वैसी मां को अपशब्द कहा गया है जिसने दूसरे घरों में बर्तन मांज कर शेर पुत्र नरेंद्र मोदी को जन्म दिया है. उनकी मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है जो विकास का भगीरथ है."- नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री

तेजस्वी और राहुल पर हमला: उन्होंने आगे कहा कि जहां माता का अपमान होता है वहां विनाश होता है. तेजस्वी और राहुल गांधी ने रिहर्सल कराकर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करवाई है. विनाश काले विपरीत बुद्धि. कानून अपनी कार्रवाई कर रही है.

पीएम को अपशब्द कहने वाला गिरफ्तार: बता दें कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गुरुवार को दरभंगा जिले में कांग्रेस की मंच से एक शख्स ने पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस मामले को लेकर कार्रवाई की गई है और आरोपी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने देर रात छापा मारकर उसे उसके गांव से दबोचा गया. मामले में सिमरी थाना में कांड संख्या 243/25 दर्ज किया गया.

पटना: केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दरभंगा में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी वाले एक वायरल वीडियो पर कहा हमला करते हुए कहा कि बिहार सीता माता की धरती है और सीता माता की धरती पर माता का अपमान यह बहुत बड़ी निजता है.

नित्यानंद राय की दो टूक: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम की माता को गाली देकर बिहार को और बिहार के वैभव को कल राजद और कांग्रेस वालों ने तारतार कर दिया. राजद और कांग्रेस के नेता कभी पीएम और कभी उनकी माता जी को इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों के साथ उनको अपमानित करते हैं. यह घोर निंदनीय है. राजद और कांग्रेस वाले तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे नेता को इसका परिणाम भुगतना ही होगा.

"मां सीता को अपमानित किया गया. पीएम की मां को अपशब्द कहकर आरजेडी ने अपना चाल चलन चरित्र को दिखाया है. वैसी मां को अपशब्द कहा गया है जिसने दूसरे घरों में बर्तन मांज कर शेर पुत्र नरेंद्र मोदी को जन्म दिया है. उनकी मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है जो विकास का भगीरथ है."- नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री

तेजस्वी और राहुल पर हमला: उन्होंने आगे कहा कि जहां माता का अपमान होता है वहां विनाश होता है. तेजस्वी और राहुल गांधी ने रिहर्सल कराकर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करवाई है. विनाश काले विपरीत बुद्धि. कानून अपनी कार्रवाई कर रही है.

पीएम को अपशब्द कहने वाला गिरफ्तार: बता दें कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान गुरुवार को दरभंगा जिले में कांग्रेस की मंच से एक शख्स ने पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस मामले को लेकर कार्रवाई की गई है और आरोपी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने देर रात छापा मारकर उसे उसके गांव से दबोचा गया. मामले में सिमरी थाना में कांड संख्या 243/25 दर्ज किया गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

HATE SPEECH FOR PM MODINITYANAND RAIनित्यानंद रायपीएम मोदीOBJECTIONABLE COMMENT ON PM MODI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

साल 1832, जब बॉम्बे में कुत्तों की वजह से हुए दंगे, जानें क्या है इतिहास?

पिटबुल क्यों होता है खतरनाक? विशेषज्ञ ने बताया इसे पालने में किन-किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

जानिए कब क्या होता है डायबिटिक शॉक, कैसे यह स्थिति आपके जीवन के लिए खतरा बन सकती है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.