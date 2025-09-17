ETV Bharat / bharat

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 'स्वच्छता ही सेवा 2025' अभियान की शुरुआत की

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के दौरान भलस्वा डंपसाइट का निरीक्षण करते हुए.

Union Minister Manohar Lal Khattar inspecting the Bhalswa dumpsite during the Swachhata Hi Seva 2025 campaign.
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के दौरान भलस्वा डंपसाइट का निरीक्षण करते हुए. (PIB)
Published : September 17, 2025 at 8:46 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री (MoHUA) मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को दिल्ली के भलस्वा डंपसाइट से राष्ट्रीय स्तर पर 'स्वच्छता ही सेवा (SHS) 2025' अभियान की शुरुआत की.

1994 में निर्मित यह कूड़ाघर अब 70 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है. दिल्ली नगर निगम (MCD) दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के सहयोग से पुराने डंप स्थलों के सुधार कार्य में तेजी लाएगा तथा नए प्रसंस्करण स्थलों की स्थापना में सहायता करेगा.

अभियान का शुभारंभ करते हुए, खट्टर ने सतत शहरी विकास के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि की. उनके साथ दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव एस कटिकिथला, पार्षद, डीडीए और एमसीडी के अधिकारी मौजूद थे.

इस परिवर्तनकारी पहल के बाद स्वच्छता कार्यों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा मिल रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में बेहतर जीवन स्तर के लिए साफ-सफाई में तेज़ी आई है. केंद्रीय मंत्री ने खुद डंपसाइट पर पहुंचकर उसके संचालन का जमीनी स्तर पर मूल्यांकन किया और प्रगति में तेज़ी लाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए.

केंद्रीय मंत्री ने यहां दिवाली से पूर्व दिल्ली के तीनों डंपसाइटों में कार्यरत सभी लोगों को 5-5 हजार रुपये देने की घोषणा की- जिनमें एमसीडी और निजी एजेंसियों के सफाईमित्र, बेलदार, ट्रक ड्राइवर आदि शामिल हैं. इस कार्य से जुड़े लोगों की बेहतरी के लिए, समय-समय पर नियमित स्वास्थ्य जांच भी कराई जाएगी.

केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की, कि लेगेसी वेस्ट डंपसाइट के 25 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया गया है - 5 एकड़ में अब बांस के पौधे लगाए जाएंगे, जबकि शेष 20 एकड़ में स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों और प्रसंस्करण संबंधी मशीनरी आदि को स्थापित किया जाएगा.

वर्तमान में लैंडफिल में ताज़ा कचरा आना जारी है, लेकिन आगे चलकर, बेहतर कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए इसका अलग से प्रबंधन और प्रसंस्करण किया जाएगा.

खट्टर ने नियमित साइट दौरे, प्रगति की निगरानी और प्रक्रिया में तेज़ी लाकर व्यक्तिगत निगरानी की प्रतिबद्धता जताई. भलस्वा साइट के लिए, दिल्ली के विकास और भूमि प्रबंधन में अपनी विशेषज्ञता के कारण, डीडीए एक साझेदार संगठन के रूप में काम करेगा.

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS), जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संयुक्त पहल के तहत राष्ट्रीय स्तर पर एसएचएस 2025 अभियान शुरू किया गया. यह अभियान स्वच्छता उत्सव के एक गहन पखवाड़े के लिए मंच तैयार करता है, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख स्वच्छता परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

इस अभियान में स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों (CTUs) पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें अंधेरे, गंदे और उपेक्षित स्थान, अत्यधिक सार्वजनिक स्थानों, विशेष रूप से पुराने कूड़ाघरों की साफ-सफाई, टिकाऊ प्रथाओं को सुदृढ़ करने के लिए आगामी त्योहारों के दौरान पर्यावरण अनुकूल समारोह, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर और स्वच्छता प्राथमिकता रहेगी.

