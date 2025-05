ETV Bharat / bharat

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किये आदि कैलाश के दर्शन, ओम पर्वत को भी निहारा - JP NADDA IN ADI KAILASH

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किये आदि कैलाश के दर्शन ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 18, 2025 at 5:20 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 6:02 PM IST 2 Min Read

पिथौरागढ़: दो दिवसीय पिथौरागढ़ जनपद भ्रमण पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दोपहर को पवित्र आदि कैलाश क्षेत्र के दर्शन करने पहुंचे. उन्होंने आदि कैलाश एवं पार्वती कुंड के निकट विराजमान भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूर्ण विधि-विधान से भगवान शिव की आराधना की. इस दौरान जेपी नड्डा ने देश वासियों की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की. इस दौरान जेपी नड्डा ने क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व की प्रशंसा करते हुए इसे अद्वितीय बताया. जेपी नड्डा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश के पवित्र क्षेत्र के भ्रमण के पश्चात, इस क्षेत्र में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की आवाजाही में वृद्धि हुई है. इस बढ़ी हुई गतिविधि ने स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए हैं. जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किये आदि कैलाश के दर्शन (ETV BHARAT)

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने न केवल आदि कैलाश की आध्यात्मिक महत्ता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया है, बल्कि इसने साहसिक और आध्यात्मिक पर्यटन के एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में इस क्षेत्र की पहचान को भी मजबूत किया है. इसके परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में आदि कैलाश और इसके आसपास के क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों और भक्तों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है. इसके बाद जेपी नड्डा ने ज्योलिंगकांग स्थित त्रिशूल के समीप मंदिर के दर्शन किए. साथ ही उन्होंने सेना के जवानों के साथ वार्ता कर उनका हौसला बढ़ाया. इस मौके पर केन्द्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक विशन सिंह चुफाल सहित आदि मौजूद रहे. पढे़ं- पिथौरागढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सेना के जवानों से की मुलाकात, ग्रामीणों ने किया स्वागत -

